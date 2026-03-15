ETV Bharat / state

छोटी काशी मंडी में CJI सूर्यकांत, बोले- न्यायिक व्यवस्था को अस्पतालों की तर्ज पर करना होगा काम

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, जिस सेवाभाव से अस्पताल लोगों की सेवा करते हैं, उसी भावना से न्यायिक व्यवस्था को भी कार्य करना चाहिए.

Foundation stone laying ceremony of the Mandi Judicial Court Complex
मंडी ज्यूडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 15, 2026 at 8:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मंडी: भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में आज 152 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मंडी ज्यूडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया. यह अत्याधुनिक कोर्ट 9.6 हेक्टेयर भूमि पर बनाया जाएगा. इसमें चार ब्लॉक होंगे, जहां जजों के साथ-साथ वकीलों और आम लोगों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी.

'न्यायिक व्यवस्था को अस्पतालों की तर्ज पर करना होगा काम'

इसके बाद विधिक साक्षरता शिविर में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि, "न्यायिक परिसरों को अस्पतालों की तरह काम करने की आवश्यकता है. जिस सेवाभाव से अस्पताल लोगों की सेवा करते हैं, उसी भावना के साथ न्यायिक व्यवस्था को भी कार्य करना चाहिए. लोग न्यायालय में राहत की उम्मीद लेकर आते हैं. सुविधाएं बढ़ने के साथ न्यायिक व्यवस्था की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है. मंडी को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है और लोग श्रद्धाभाव के साथ यहां आते हैं. आज इसी स्थान पर न्याय के मंदिर की स्थापना हो रही है, जो जल्द ही बनकर तैयार होगा."

Foundation stone laying ceremony of the Mandi Judicial Court Complex
152 करोड़ की लागत से बनने वाले मंडी ज्यूडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास (ETV Bharat)

'लोगों को मौलिक अधिकारों के बारे में जागरूक करना जरूरी'

भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि, आज की यह गोष्ठी बहुत महत्वपूर्ण है. सभी लोग मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्य भी संविधान का अभिन्न अंग हैं और उनका पालन भी किया जाना चाहिए. हिमाचल प्रदेश ने अपनी प्राकृतिक सुंदरता को संजोकर रखा है. लोगों को मौलिक अधिकारों के बारे में जागरूक करना आवश्यक है. छोटे स्तर पर भी इस प्रकार के आयोजन होने चाहिए, ताकि मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता बढ़े. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आपका प्यार मुझे दोबारा हिमाचल प्रदेश लेकर आया है और मैं आपके प्रेम और सम्मान से अभिभूत हूं.

Foundation stone laying ceremony of the Mandi Judicial Court Complex
मंडी ज्यूडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स शिलान्यास में भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत (ETV Bharat)

'संविधान की भावना के अनुरूप समावेशी विकास'

वहीं, इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, "प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक न्याय और अपने अधिकारों की पहुंच सुनिश्चित करना राज्य सरकार का संकल्प है. हम संविधान की भावना के अनुरूप समावेशी विकास और सामाजिक न्याय की दिशा में कार्य कर रहे हैं. शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और पारदर्शी प्रशासन के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर नागरिक को समान अवसर प्राप्त हों और लोकतंत्र की जड़ें और अधिक मजबूत हों. संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि हमारे राष्ट्र के मूल आदर्शों, मूल्यों और आकांक्षाओं का प्रतीक है."

'RDG बंद होने से राज्य की वित्तीय स्थिति पर बड़ा संकट'

CM सुक्खू ने कहा कि, संविधान के शिल्पकार डॉ. भीमराव अंबेडकर का योगदान सदैव याद रखा जाएगा, जिन्होंने संविधान निर्माण का नेतृत्व करते हुए यह सुनिश्चित किया कि भारत का लोकतंत्र समानता, न्याय और स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित हो. मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को अपने संवैधानिक अधिकार के रूप में मिलने वाला रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (RDG) बंद कर दिया गया है, जो राज्य की वित्तीय स्थिति पर बहुत बड़ा संकट है. यह अनुदान हिमाचल को संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत दिया जाता था और वर्ष 1952 से शुरू हुई इस व्यवस्था के तहत पिछले 73 वर्षों से हिमाचल प्रदेश को यह ग्रांट निरंतर मिल रही थी.

ये भी पढ़ें: 'हिमाचल की गाड़ियों पर पंजाब में एंट्री टैक्स पर पुनर्विचार करे सरकार, लोगों को होगी परेशानी'

ये भी पढ़ें: सुक्खू सरकार देगी 30 हजार नए जरूरतमंदों को सामाजिक सुरक्षा, e-KYC न करने पर इतने हजार लोगों की रुकी पेंशन

TAGGED:

CJI SURYAKANT VISIT MANDI
CJI SURYAKANT MANDI JUDICIAL COURT
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत
मंडी ज्यूडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स
MANDI JUDICIAL COURT COMPLEX

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.