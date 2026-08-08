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न्यायिक मुद्दों पर राष्ट्रीय मंथन, देर रात इंदौर पहुंचे CJI सूर्यकांत, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों का जमावड़ा

इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस वेस्ट जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस की थीम 'एन्हांसिग एक्सेस टू जस्टिस' (Enhancing Access to Justice) है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत इस रीजनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे. कार्यक्रम में सीजीआई के साथ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस विक्रम नाथ, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और गोवा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पर्यवेक्षण न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश शामिल होंगे.

इंदौर : मध्य प्रदेश के इंदौर के लिए आज शनिवार 8 अगस्त का दिन बेहद खास दिन है. यहां चीफ जस्टिस सूर्यकांत की मौजूदगी में दो दिवसीय वेस्ट जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस आयोजित हो रही है. ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस दो दिवसीय लीगल कॉन्फ्रेंस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ देशभर के विभिन्न हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायिक मुद्दों पर मंथन करेंगे. इस कॉन्फ्रेंस के लिए सीजीआई सूर्यकांत शुक्रवार रात इंदौर पहुंच चुके हैं.

वेस्ट जोन रीजन कॉन्फ्रेंस में आज शनिवार को '' द टेपेस्ट्री ऑफ जस्टिस'' आयोजित की जा रही है. ब्रिलिंयट कन्वेशन सेंटर में सुबह 11.30 पर सीजीआई सूर्यकांत इसाक उद्घाटन करेंगे. यह प्रदर्शनी नए इनोवेशन और न्यायिक व विधिक सेवाओं में नए बदलावों पर आधारित होगी.

मध्य प्रदेश के एक्टिंग चीफ जस्टिस व केंद्रीय मंत्री भी होंगे शामिल

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर और मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के संयुक्त तत्वावधान में इस न्यायिक सम्मेलन को आयोजित किया गया है. सीजीआई, भारत के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के साथ इस कार्यक्रम में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केंद्रीय विधि व न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया, अन्य न्यायाधीश, विधिक सेवा प्राधिकरणों के पदाधिकारी और न्यायिक अधिकारी भी शामिल होंगे.

उज्जैन में न्यायिक अतिथि गृह का भूमिपूजन करते सीजीआई, साथ में सीएम व जस्टिस संजीव सचदेवा (Etv Bharat)

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इंदौर पहुंचने से पहले सीजीआई ने किए महाकाल के दर्शन

इंदौर में आयोजित दो दिवसीय वेस्ट जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस से पहले CJI सूर्यकांत धार्मिक नगरी उज्जैन पहुंचे थे. शुक्रवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर के दर्शन कर आशीर्वाद लिया. इसके साथ ही उन्होंने यहां मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव व अन्य न्यायाधीशों के साथ लगभग 18.66 करोड़ रु की लागत से बनने वाले आधुनिक न्यायाधीश अतिथि गृह का भूमिपूजन किया. करीब 1.947 एकड़ भूमि पर बनने वाले इस अतिथि गृह में देश के अलग-अलग न्यायालयों व न्यायिक संस्थानों से उज्जैन आने वाले जजों को उच्चस्तरीय आवासीय सुविधा मिल सकेगी.