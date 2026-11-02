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देवघर पहुंचे CJI सूर्यकांत, एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर के साथ डीसी एसपी ने किया स्वागत

CJI सूर्यकांत का डीसी सौरभ कुमार भुवानिया ने किया स्वागत ( Etv Bharat )

देवघर: देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत देवघर पहुंच चुके हैं. एयरपोर्ट पर उनका गार्ड ऑफ ऑनर के साथ स्वागत किया गया. इस दौरान डीसी सौरभ कुमार भुवानिया और एसपी प्रवीण पुष्कर ने पुष्प गुच्छ देकर उनका अभिवादन किया. एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर के बाद सीजेआई सीधे बैधनाथ धाम मंदिर में पूजा करने पहुंचे.

देवघर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम