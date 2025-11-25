ETV Bharat / state

शपथ लेने के बाद हिसार के वकीलों से मिले CJI सूर्यकांत, सीएम नायब सैनी समेत तमाम नेताओं ने दी शुभकामनाएं

CJI Surya Kant: शपथ ग्रहण समारोह के बाद जस्टिस सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्लेक्स हिसार के वकीलों से मुलाकात की.

CJI Surya Kant
CJI Surya Kant (PM Modi Social Media Account (X))
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 25, 2025 at 9:52 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हिसार: जस्टिस सूर्यकांत ने सोमवार को भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ली. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में हुए एक छोटे से समारोह में जस्टिस कांत को शपथ दिलाई. उन्होंने भगवान के नाम पर हिंदी में शपथ ली. शपथ ग्रहण समारोह के बाद दिल्ली में ही हिसार और हांसी के वकीलों से मिले.

शपथ ग्रहण के बाद हिसार के वकीलों से मिले जस्टिस सूर्यकांत: हिसार बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट संदीप बूरा के मुताबिक ये मीटिंग सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्लेक्स में हुई. जिसमें हिसार और हांसी बार के सीनियर वकीलों ने CJI को शुभकामनाएं दीं. हिसार बार एसोसिएशन ने कहा कि CJI जस्टिस सूर्यकांत ने अपने होम डिस्ट्रिक्ट हिसार के वकीलों से मिलकर खुशी जताई.

'हरियाणा के लिए ये गौरव का पल': हिसार बार के प्रेसिडेंट संदीप बूरा ने जस्टिस सूर्यकांत के CJI बनने को हरियाणा, खासकर हिसार के लिए गर्व की बात बताया. सोमवार सुबह, हिसार और हांसी के सीनियर और युवा वकीलों का एक ग्रुप जस्टिस सूर्यकांत के भारत के नए चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ग्रहण समारोह देखने के लिए दिल्ली पहुंचा था.

सभी वकीलों ने की शुभकामनाएं: हिसार बार के प्रेसिडेंट संदीप बूरा, सेक्रेटरी समीर भाटिया, वाइस-प्रेसिडेंट विकास पूनिया, जॉइंट सेक्रेटरी एडवोकेट सुनील भारद्वाज समेत हिसार बार के पदाधिकारियों ने कहा कि ये मौका हर वकील के लिए इमोशनल, प्रेरणा देने वाला और गर्व का था क्योंकि जस्टिस सूर्यकांत ने हिसार कोर्ट से अपना कानूनी करियर शुरू किया.

सीएम नायब सैनी ने दी बधाई: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जस्टिस सूर्यकांत को बधाई दी और कहा कि भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ लेना सभी हरियाणवियों के लिए गर्व की बात है. मुख्यमंत्री ने हिंदी में एक X पोस्ट में कहा, जस्टिस कांत ने हिसार के पेटवार गांव में शुरुआती पढ़ाई की और उनका CJI बनना राज्य के सभी लोगों के लिए गर्व की बात है.

रणदीप सुरजेवाला ने दी शुभकामनाएं: कांग्रेस के सीनियर नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि "हर हरियाणवी के लिए ऐतिहासिक और गर्व का पल; जस्टिस सूर्यकांत का हरियाणा से भारत का पहला चीफ जस्टिस बनना सिर्फ एक पर्सनल माइलस्टोन नहीं है, बल्कि उनकी विनम्रता, लगन और डेडिकेशन को एक ट्रिब्यूट है. हिसार के एक छोटे से गांव से आने वाले, उनका टॉप पर पहुंचना हिम्मत, विश्वास और कड़ी मेहनत की ज़बरदस्त ताकत को दिखाता है."

ये भी पढ़ें- जस्टिस सूर्यकांत ने ली 53वें CJI की शपथ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ

ये भी पढ़ें- हिसार हुआ गर्वित: पेडवाड़ के सूर्यकांत बने देश के CJI, शहर में हवन, रक्तदान शिविर का आयोजन, ढोल-नगाड़े बजाकर मनाया गया जश्न

TAGGED:

CJI SURYA KANT
HISAR BAR ASSOCIATION
CJI सूर्यकांत
हिसार बार एसोसिएशन
CJI SURYA KANT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धान से बने भगवान सबको कर रहे हैरान!, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पहुंची पश्चिम बंगाल की नायाब कला

हिसार में गरीब बच्चों को फ्री शिक्षा के साथ मिल रहा फ्री खाना, "भीख नहीं किताब दो" संस्था की यूनिक पहल

एक क्लिक पर अब 3-डी प्रिंटिंग से बनेगी मनचाही मिठाई, एनडीआरआई करनाल ने किया कमाल

चाय की रेहड़ी लगाने वाला बन गया चैंपियन, ईश मेहता ने मेहनत के दम पर ऐसे जीता ब्रॉन्ज मेडल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.