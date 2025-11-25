शपथ लेने के बाद हिसार के वकीलों से मिले CJI सूर्यकांत, सीएम नायब सैनी समेत तमाम नेताओं ने दी शुभकामनाएं
CJI Surya Kant: शपथ ग्रहण समारोह के बाद जस्टिस सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्लेक्स हिसार के वकीलों से मुलाकात की.
Published : November 25, 2025 at 9:52 AM IST
हिसार: जस्टिस सूर्यकांत ने सोमवार को भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ली. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में हुए एक छोटे से समारोह में जस्टिस कांत को शपथ दिलाई. उन्होंने भगवान के नाम पर हिंदी में शपथ ली. शपथ ग्रहण समारोह के बाद दिल्ली में ही हिसार और हांसी के वकीलों से मिले.
शपथ ग्रहण के बाद हिसार के वकीलों से मिले जस्टिस सूर्यकांत: हिसार बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट संदीप बूरा के मुताबिक ये मीटिंग सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्लेक्स में हुई. जिसमें हिसार और हांसी बार के सीनियर वकीलों ने CJI को शुभकामनाएं दीं. हिसार बार एसोसिएशन ने कहा कि CJI जस्टिस सूर्यकांत ने अपने होम डिस्ट्रिक्ट हिसार के वकीलों से मिलकर खुशी जताई.
'हरियाणा के लिए ये गौरव का पल': हिसार बार के प्रेसिडेंट संदीप बूरा ने जस्टिस सूर्यकांत के CJI बनने को हरियाणा, खासकर हिसार के लिए गर्व की बात बताया. सोमवार सुबह, हिसार और हांसी के सीनियर और युवा वकीलों का एक ग्रुप जस्टिस सूर्यकांत के भारत के नए चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ग्रहण समारोह देखने के लिए दिल्ली पहुंचा था.
सभी वकीलों ने की शुभकामनाएं: हिसार बार के प्रेसिडेंट संदीप बूरा, सेक्रेटरी समीर भाटिया, वाइस-प्रेसिडेंट विकास पूनिया, जॉइंट सेक्रेटरी एडवोकेट सुनील भारद्वाज समेत हिसार बार के पदाधिकारियों ने कहा कि ये मौका हर वकील के लिए इमोशनल, प्रेरणा देने वाला और गर्व का था क्योंकि जस्टिस सूर्यकांत ने हिसार कोर्ट से अपना कानूनी करियर शुरू किया.
सीएम नायब सैनी ने दी बधाई: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जस्टिस सूर्यकांत को बधाई दी और कहा कि भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ लेना सभी हरियाणवियों के लिए गर्व की बात है. मुख्यमंत्री ने हिंदी में एक X पोस्ट में कहा, जस्टिस कांत ने हिसार के पेटवार गांव में शुरुआती पढ़ाई की और उनका CJI बनना राज्य के सभी लोगों के लिए गर्व की बात है.
अन्नदाता नै भंडार भरे, सीमा पै खड़े जवान— Nayab Saini (@NayabSainiBJP) November 24, 2025
हरियाणे की माटी के लाल घणें कमाल...
लोकतंत्र की परम्परा तै, न्याय की करै संभाल
मेहनत अर पुरुषार्थ तै, ऊच्चा कर दिया भाल...
हिसार के पेटवाड़ गाँव की धरती से प्रारम्भिक शिक्षा शुरू करने वाले न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत जी ने आज भारत के… pic.twitter.com/Y71dHqkinn
रणदीप सुरजेवाला ने दी शुभकामनाएं: कांग्रेस के सीनियर नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि "हर हरियाणवी के लिए ऐतिहासिक और गर्व का पल; जस्टिस सूर्यकांत का हरियाणा से भारत का पहला चीफ जस्टिस बनना सिर्फ एक पर्सनल माइलस्टोन नहीं है, बल्कि उनकी विनम्रता, लगन और डेडिकेशन को एक ट्रिब्यूट है. हिसार के एक छोटे से गांव से आने वाले, उनका टॉप पर पहुंचना हिम्मत, विश्वास और कड़ी मेहनत की ज़बरदस्त ताकत को दिखाता है."
A historic & proud moment for every Haryanvi — Justice Surya Kant becoming the first Chief Justice of India from Haryana is not just a personal milestone, but a tribute to his humility, perseverance, and dedication.— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) November 24, 2025
Hailing from a small village in Hisar, his rise to the top… pic.twitter.com/XS0fwdEQTh
ये भी पढ़ें- जस्टिस सूर्यकांत ने ली 53वें CJI की शपथ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ
ये भी पढ़ें- हिसार हुआ गर्वित: पेडवाड़ के सूर्यकांत बने देश के CJI, शहर में हवन, रक्तदान शिविर का आयोजन, ढोल-नगाड़े बजाकर मनाया गया जश्न