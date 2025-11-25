ETV Bharat / state

शपथ लेने के बाद हिसार के वकीलों से मिले CJI सूर्यकांत, सीएम नायब सैनी समेत तमाम नेताओं ने दी शुभकामनाएं

हिसार: जस्टिस सूर्यकांत ने सोमवार को भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ली. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में हुए एक छोटे से समारोह में जस्टिस कांत को शपथ दिलाई. उन्होंने भगवान के नाम पर हिंदी में शपथ ली. शपथ ग्रहण समारोह के बाद दिल्ली में ही हिसार और हांसी के वकीलों से मिले.

शपथ ग्रहण के बाद हिसार के वकीलों से मिले जस्टिस सूर्यकांत: हिसार बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट संदीप बूरा के मुताबिक ये मीटिंग सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्लेक्स में हुई. जिसमें हिसार और हांसी बार के सीनियर वकीलों ने CJI को शुभकामनाएं दीं. हिसार बार एसोसिएशन ने कहा कि CJI जस्टिस सूर्यकांत ने अपने होम डिस्ट्रिक्ट हिसार के वकीलों से मिलकर खुशी जताई.

'हरियाणा के लिए ये गौरव का पल': हिसार बार के प्रेसिडेंट संदीप बूरा ने जस्टिस सूर्यकांत के CJI बनने को हरियाणा, खासकर हिसार के लिए गर्व की बात बताया. सोमवार सुबह, हिसार और हांसी के सीनियर और युवा वकीलों का एक ग्रुप जस्टिस सूर्यकांत के भारत के नए चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ग्रहण समारोह देखने के लिए दिल्ली पहुंचा था.

सभी वकीलों ने की शुभकामनाएं: हिसार बार के प्रेसिडेंट संदीप बूरा, सेक्रेटरी समीर भाटिया, वाइस-प्रेसिडेंट विकास पूनिया, जॉइंट सेक्रेटरी एडवोकेट सुनील भारद्वाज समेत हिसार बार के पदाधिकारियों ने कहा कि ये मौका हर वकील के लिए इमोशनल, प्रेरणा देने वाला और गर्व का था क्योंकि जस्टिस सूर्यकांत ने हिसार कोर्ट से अपना कानूनी करियर शुरू किया.