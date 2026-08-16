सीजेआई सूर्य कांत का जोधपुर दौरा: NLU के सिल्वर जुबली समारोह में होंगे शामिल, नई न्यायिक परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण
मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत जोधपुर में एनएलयू के 25वें स्थापना दिवस, वाइस चांसलर्स कॉन्क्लेव और नई न्यायिक परियोजनाओं के लोकार्पण समारोह में शामिल होंगे।
Published : August 16, 2026 at 7:26 AM IST
जोधपुर : भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) न्यायमूर्ति सूर्य कांत शनिवार देर रात एक दिवसीय प्रवास पर सूर्यनगरी जोधपुर पहुंचे. उनके साथ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप मेहता, न्यायमूर्ति विजय विश्नोई और न्यायिक अधिकारियों का एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडल भी मौजूद है. जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, वरिष्ठ न्यायाधीशों और जिला प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों ने सीजेआई की गर्मजोशी से अगवानी की. मुख्य न्यायाधीश का यह दौरा जोधपुर के न्यायिक ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में बेहद खास माना जा रहा है.
एनएलयू के 25वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि : तय कार्यक्रम के अनुसार, रविवार, 16 अगस्त को सुबह 11:30 बजे सीजेआई राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (NLU), जोधपुर के 25वें स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे. इसके तुरंत बाद, दोपहर 12:15 बजे वे ‘लीगल टेक्नोलॉजी एंड इट्स रोडमैप’ विषय पर आयोजित ‘वाइस चांसलर्स कॉन्क्लेव 2.0’ का उद्घाटन करेंगे और अपना विशेष संबोधन देंगे.
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हाईकोर्ट गेस्ट हाउस का शिलान्यास : प्रवास के दौरान सीजेआई सूर्य कांत शहर की न्यायिक सुविधाओं के विस्तार से जुड़ी अहम परियोजनाओं की सौगात देंगे. वे नए हाई कोर्ट गेस्ट हाउस की आधारशिला रखेंगे. इसके साथ ही, जोधपुर जिला न्यायालय परिसर में नवनिर्मित ग्राउंड प्लस सात मंजिला आधुनिक भवन का विधिवत लोकार्पण करेंगे. इस बहुमंजिला भवन के शुरू होने से न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और वादकारियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी.
शाम 5:30 बजे दिल्ली रवाना होंगे : सभी निर्धारित कार्यक्रमों को पूरा करने के बाद मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत रविवार शाम 5:30 बजे विशेष विमान से नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे. उनका यह दौरा जोधपुर की न्यायिक व्यवस्था और आधारभूत ढांचे के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
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