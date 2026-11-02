CJI सूर्यकांत के देवघर आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, शहर में चार घंटे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक
भारत के मुख्य न्यायाधीश आज देवघर पहुंचेंगे. इसे लेकर जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. रिपोर्ट- हितेश कुमार चौधरी.
Published : November 2, 2026 at 10:05 AM IST
देवघर: देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत सोमवार को देवघर आएंगे. उनके आगमन को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. सोमवार सुबह से ही शहर की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है. वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए शहर के कई प्रमुख मार्गों पर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है.
सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए शहर में चलने वाले टोटो, ऑटो, ट्रक और बस समेत हजारों वाहनों के प्रवेश पर चार घंटे के लिए रोक लगाई गई है. वहीं, मुख्य न्यायाधीश के आगमन से दो घंटे पहले कई निर्धारित मार्गों पर छोटे वाहनों की आवाजाही भी बंद कर दी जाएगी. इस दौरान पुलिस बल की तैनाती के साथ यातायात व्यवस्था पर विशेष निगरानी रखी जाएगी.
मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट परिसर में आयोजित निर्धारित कार्यक्रम को लेकर भी विशेष प्रोटोकॉल तैयार किया गया है. प्रशासन की ओर से स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि केवल उन्हीं लोगों को कोर्ट परिसर में प्रवेश की अनुमति मिलेगी, जिन्हें जिला प्रशासन की तरफ से अधिकृत किया गया है. बिना अनुमति किसी भी व्यक्ति को परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.
जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश का मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है. इसके तहत शाम 5 बजकर 15 मिनट पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत देवघर पहुंचेंगे. इसके दो मिनट बाद यानी 5 बजकर 17 मिनट पर उनके स्वागत में राष्ट्रगान का गायन किया जाएगा. वहीं, 5 बजकर 22 मिनट पर मुख्य न्यायाधीश और अन्य गणमान्य अतिथियों का स्वागत किया जाएगा. इसके बाद शाम 5 बजकर 27 मिनट पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ होगा.
5 बजकर 30 मिनट पर न्यायाधीश सुजीत कुमार नालसा की ओर से आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे. इसके बाद शाम 5 बजकर 45 मिनट पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह और चंद्रशेखर विशेष संबोधन करेंगे. वहीं, शाम 5 बजकर 55 मिनट पर देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत कार्यक्रम को संबोधित करेंगे. इस दौरान वे न्यायिक व्यवस्था और उसके महत्व पर अपने विचार रखेंगे. कार्यक्रम के अंतिम चरण में न्यायाधीश रंगोन उपाध्याय समापन संबोधन करेंगे.
इसके बाद मुख्य न्यायाधीश को सम्मानपूर्वक विदाई दी जाएगी. कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मुख्य न्यायाधीश देवघर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से वे रांची के लिए रवाना होंगे. देवघर के उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने जानकारी दी है कि मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत अपने देवघर दौरे के दौरान बाबा बैद्यनाथ मंदिर में भी पूजा-अर्चना करेंगे. निर्धारित कार्यक्रम से पहले वे बाबा मंदिर पहुंचकर पूजा करेंगे. उनके आगमन को लेकर बाबा मंदिर में भी आवश्यक तैयारियां और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है.
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