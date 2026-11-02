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CJI सूर्यकांत के देवघर आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, शहर में चार घंटे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक

CJI सूर्यकांत ( IANS )

देवघर: देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत सोमवार को देवघर आएंगे. उनके आगमन को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. सोमवार सुबह से ही शहर की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है. वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए शहर के कई प्रमुख मार्गों पर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है.

सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए शहर में चलने वाले टोटो, ऑटो, ट्रक और बस समेत हजारों वाहनों के प्रवेश पर चार घंटे के लिए रोक लगाई गई है. वहीं, मुख्य न्यायाधीश के आगमन से दो घंटे पहले कई निर्धारित मार्गों पर छोटे वाहनों की आवाजाही भी बंद कर दी जाएगी. इस दौरान पुलिस बल की तैनाती के साथ यातायात व्यवस्था पर विशेष निगरानी रखी जाएगी.