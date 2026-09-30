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शाहबाद का जंगल बचाने को आरपार की लड़ाई का ऐलान, 20 नवंबर को मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे किसान-आदिवासी

जयपुर: पर्यावरण और जन संगठनों ने बारां जिले के शाहबाद क्षेत्र में प्रस्तावित 1800 मेगावाट के शाहपुर पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट को लेकर सरकार के खिलाफ आरपार की लड़ाई का ऐलान किया. परियोजना के विरोध में पीपल्स ग्रीन पार्टी, शाहाबाद जंगल बचाओ आंदोलन, चंबल संसद और शाहबाद संरक्षण समिति ने संयुक्त मोर्चा गठित करते हुए प्रदेशव्यापी आंदोलन की घोषणा की.

एक पेड़ भी नहीं काटने देंगे: शाहबाद जंगल बचाओ आंदोलन के प्रमुख गब्बर यादव ने कहा कि सरकार विकास के नाम पर इस क्षेत्र में भयावह प्राकृतिक त्रासदी को आमंत्रित कर रही है. सरकार की योजना के तहत 1 लाख 19 हजार 759 पेड़ काटे जाएंगे, जबकि पूरे इकोसिस्टम को देखा जाए तो 5 लाख से अधिक पेड़ पौधे दुर्लभ जड़ी बूटियां सीधे तौर पर नष्ट हो जाएंगे. इससे सालाना लाखों मीट्रिक टन कार्बन सोखने की क्षमता खत्म हो जाएगी. हम शाहबाद में एक पेड़ भी नहीं काटने देंगे, चाहे अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े.

संयुक्त मोर्चे ने कहा कि यदि परियोजना को लेकर सरकार ने फैसले पर पुनर्विचार नहीं किया तो 20 नवंबर को शाहाबाद क्षेत्र से किसान, सहरिया आदिवासी और युवा मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री से सीधे संवाद करेंगे. बुधवार को जयपुर में पीपल्स ग्रीन पार्टी के कार्यालय में पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर सुधांशु और शाहबाद जंगल बचाओ आंदोलन के प्रमुख गब्बर यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इसमें कहा कि उनका उद्देश्य शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के सामने शाहाबाद के जंगल, वन्यजीव, जलस्रोत और स्थानीय लोगों की आजीविका से जुड़े सवाल रखना है.

500 गांवों का अस्तित्व और आजीविका खत्म हो जाएगी: चंबल संसद के अध्यक्ष बृजेश विजय और जल क्रांतिकारी रोबिन सिंह ने कहा कि इस विनाशकारी परियोजना के कारण शाहबाद और आसपास के करीब 500 गांवों की खेती पानी पूरी तरह समाप्त हो जाएगी. प्रोजेक्ट के लिए शाहबाद क्षेत्र की जीवनी कुनो नदी के पानी को लिफ्ट और रीसायकल करने की योजना है. इससे नदी का प्राकृतिक बहाव खत्म हो जाएगा. भूमिगत जल पाताल में चला जाएगा. पूरा क्षेत्र भयंकर सूखे की चपेट में आ जाएगा. खास तौर पर सदियों से जंगलों पर आश्रित सहरिया ,आदिवासी समुदाय और स्थानीय किसान पूरी तरह बेघर और भूमिहीन होने की कगार पर पहुंच जाएंगे.

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अंतरराष्ट्रीय चीता कॉरिडोर को भी खतरा: बृजेश विजय ने बताया की शाहबाद के घने जंगल में सिर्फ पेड़ नहीं है बल्कि केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय के शेड्यूल वन के तहत संरक्षित दुर्लभ वन्य जीवों जिनमें पैंथर, भालू, जरख,भेड़िया और गिद्ध का प्राकृतिक आवास भी है. सबसे बड़ी बात है कि यह जंगल मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क और राजस्थान के गांधी सागर अभयारण्य को जोड़ने वाले 17000 वर्ग किमी के चीता कॉरिडोर का बेहद संवेदनशील हिस्सा है. यहां बिजली घर और बांध बनने से चीतों का अंतरराज्यीय आवागमन पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगा. कुनो नेशनल पार्क में मौजूद चीतों को शाहाबाद जंगल का क्षेत्र बहुत सुहाता है. कई बार वे यहां आ जाते हैं.

लोकतांत्रिक आंदोलन जारी रहेगा: पीपल्स ग्रीन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. सुधांशु ने कहा कि यदि सरकार ने हठधर्मिता नहीं छोड़ी और केंद्र व राज्य सरकार से दी मंजूरी तुरंत रद्द नहीं की तो 20 नवंबर को शाहबाद की मिट्टी से उठा जन आक्रोश सीधे मुख्यमंत्री आवास की चौखट पर दस्तक देगा. आदिवासी, युवा और किसान सरकार से इस विनाश को रोकने को सीधे संवाद करेंगे. जब तक फैसला वापस नहीं होगा तब तक हमारा संघर्ष और आंदोलन जारी रहेगा.

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