रायपुर की बेटी वैभवी अग्रवाल ने यूपीएससी किया क्रैक, 35 वीं रैंक की हासिल, परिवार में खुशी

वैभवी के यूपीएससी का सफर साल 2023 से हुआ था शुरू, तीसरे अटेम्प्ट में वैभवी ने कामयाबी दर्ज की है.

UPSC rank holder Vaibhavi Agarwal
यूपीएससी रैंक होल्डर वैभवी अग्रवाल (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 6, 2026 at 10:56 PM IST

रायपुर: संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल परीक्षा का परिणाम शुक्रवार को घोषित किया. इस परीक्षा में पूरे देश से 958 कैंडिडेट सफल हुए हैं. रायपुर से तीन युवाओं ने इस परीक्षा में सफलता का परचम लहराया है. रायपुर की वैभवी अग्रवाल ने 35वां रैंक हासिल किया है. रौनक अग्रवाल ने 772वां रैंक प्राप्त किया है. संजय डहरिया ने 946वां रैंक हासिल कर रायपुर और छत्तीसगढ़ का नाम रौशन किया है.

वैभवी अग्रवाल ने 35वीं रैंक हासिल की

रायपुर की गुढियारी की रहने वाली वैभवी अग्रवाल से ईटीवी भारत ने खास बातचीत की है. उन्होंने बताया कि उनका यूपीएससी का सफर साल 2023 में शुरू हुआ था. यह उनका तीसरा अटेम्प्ट था, जिसमें उन्हें सफलता मिली है. आइए यूपीएससी क्रैक् करने की उनकी जर्नी पर उन्होंने ईटीवी भारत से क्या बात की है.

वैभवी अग्रवाल की सक्सेस स्टोरी (ETV BHARAT)

सवाल: आपका सफर कहां से और कैसे शुरू हुआ ?

जवाब : वैभवी ने बताया कि यह मेरा तीसरा अटेम्प्ट था. साल 2023 में पहला अटेम्प्ट दिया था. तीसरा अटेम्प्ट में मेरा सलेक्शन हुआ है.

सवाल: प्री और मेन्स में कौन से सब्जेक्ट लिए थे ?

जवाब: प्री एग्जाम सबके लिए कॉमन होते हैं, लेकिन मेंस एग्जाम में एक सब्जेक्ट चूस करना होता है. मैंने मैथमेटिक्स चूज किया था. क्योंकि मेरी रुचि उसी में थी.

सवाल:अभी तक आपने कौन-कौन सी पढ़ाई और की थी जिसके बाद यूपीएससी की तैयारी की है ?

जवाब: मैंने इंजीनियरिंग बीटेक और एमटेक की पढ़ाई बॉम्बे आईआईटी से की है.

सवाल: तीसरे अटेम्प्ट में किस तरह की तकलीफें आई ?

जवाब: इसके पहले मैंने दो अटेम्प्ट और दिए थे उसमें मेजरली तकलीफ थी. तो उसके बाद मैंने अपने वीक पॉइंट आईडेंटिफाई किए थे कि कहां पर कमी रह गई. मैंने उनमें काम किया.

सवाल:आपने किस कैडर को चूज किया है और कहां जाना चाहेंगी ?

जवाब:पहले तो मैं होम स्टेट चूस किया है छत्तीसगढ़. बाकी मैं कहीं भी जाने को तैयार हूं जहां भी मेरी पोस्टिंग हो.

सवाल: 35वीं रैंक आपने हासिल की है. उसमें किस तरह के पोस्ट मिल सकते हैं ?

जवाब:इसमें तो पहले आईएएस नियुक्त होंगे. पोस्ट के बारे में मुझे अभी नहीं पता. सारा कुछ ट्रेनिंग होने के बाद पता चलेगा.

