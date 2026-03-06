ETV Bharat / state

शामली की बेटी आस्था जैन ने रचा इतिहास; पहले ही प्रयास में IAS बनीं

शामली: जनपद के कांधला कस्बे की बेटी आस्था जैन ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से आईएएस बनकर पूरे जिले का नाम रोशन कर दिया है. आस्था जैन ने वर्ष 2026 में आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए आईएएस में 9वीं रैंक प्राप्त की है. उनकी इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है. आस्था जैन की सफलता की खास बात यह है कि उन्होंने लगातार तीन वर्षों तक सिविल सेवा परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया.

लगातार तीन वर्षों का शानदार सफर: वर्ष 2024 में उन्होंने अपने पहले प्रयास में आईपीएस में 131वीं रैंक हासिल की थी. इसके बाद वर्ष 2025 में फिर से परीक्षा देकर 186वीं रैंक के साथ आईपीएस में चयनित हुईं. वहीं वर्ष 2026 में उन्होंने आईएएस में 9वीं रैंक प्राप्त कर बड़ी सफलता हासिल की. आस्था जैन की इस उपलब्धि को जनपद शामली ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात माना जा रहा है.

ग्रामीण प्रतिभा की प्रेरणादायक जीत: उनकी सफलता यह साबित करती है कि सीमित संसाधनों के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों की बेटियां भी अपनी मेहनत के दम पर देश की सर्वोच्च सेवाओं में स्थान बना सकती हैं. आस्था जैन की इस उपलब्धि पर सामाजिक संगठनों और गणमान्य व्यक्तियों ने उनके परिजनों को बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की है. उनकी यह सफलता ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है. इस गौरवपूर्ण सफलता के पीछे आस्था के पिता का लंबा संघर्ष और मध्यमवर्गीय परिवार का अटूट विश्वास रहा है.