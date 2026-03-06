शामली की बेटी आस्था जैन ने रचा इतिहास; पहले ही प्रयास में IAS बनीं
शामली की आस्था जैन ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से आईएएस बनकर जिले का नाम रोशन कर दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 6, 2026 at 7:01 PM IST
शामली: जनपद के कांधला कस्बे की बेटी आस्था जैन ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से आईएएस बनकर पूरे जिले का नाम रोशन कर दिया है. आस्था जैन ने वर्ष 2026 में आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए आईएएस में 9वीं रैंक प्राप्त की है. उनकी इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है. आस्था जैन की सफलता की खास बात यह है कि उन्होंने लगातार तीन वर्षों तक सिविल सेवा परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया.
लगातार तीन वर्षों का शानदार सफर: वर्ष 2024 में उन्होंने अपने पहले प्रयास में आईपीएस में 131वीं रैंक हासिल की थी. इसके बाद वर्ष 2025 में फिर से परीक्षा देकर 186वीं रैंक के साथ आईपीएस में चयनित हुईं. वहीं वर्ष 2026 में उन्होंने आईएएस में 9वीं रैंक प्राप्त कर बड़ी सफलता हासिल की. आस्था जैन की इस उपलब्धि को जनपद शामली ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात माना जा रहा है.
ग्रामीण प्रतिभा की प्रेरणादायक जीत: उनकी सफलता यह साबित करती है कि सीमित संसाधनों के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों की बेटियां भी अपनी मेहनत के दम पर देश की सर्वोच्च सेवाओं में स्थान बना सकती हैं. आस्था जैन की इस उपलब्धि पर सामाजिक संगठनों और गणमान्य व्यक्तियों ने उनके परिजनों को बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की है. उनकी यह सफलता ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है. इस गौरवपूर्ण सफलता के पीछे आस्था के पिता का लंबा संघर्ष और मध्यमवर्गीय परिवार का अटूट विश्वास रहा है.
पिता की छोटी सी कन्फेक्शनरी की दुकान है: उनके पिता कांधला कस्बे में एक छोटी सी कन्फेक्शनरी की दुकान चलाते हैं. आस्था ने शामली शहर के स्कॉटिश इंटरनेशनल स्कूल से इंटरमीडिएट और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित मिरांडा हाउस कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की. उनकी सफलता का सबसे बड़ा पहलू यह रहा कि उन्होंने पुलिस सेवा में रहते हुए भी अपनी एकाग्रता को बनाए रखा. उन्होंने टॉप टेन सूची में जगह बनाकर अपनी कुशाग्र बुद्धि का लोहा मनवाया है.
बधाई देने वालों का तांता लगा: आस्था जैन अभी हैदराबाद में हैं और वह वहां पर अपनी ट्रेनिंग ले रही हैं. आस्था के 9वीं रैंक हासिल करने की सूचना पर जिलाधिकारी भी लगातार उनसे संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं. आस्था जैन के घर पर क्षेत्र के लोगों का ताता लगा हुआ है और लोग उन्हें दूर-दूर से बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं. हर कोई इसी बात की प्रशंसा कर रहा है कि आस्था जैन ने एक छोटे से कस्बे से निकलकर यह ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है.
