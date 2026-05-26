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केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों के हकों पर कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, BKTC को लगा झटका, जानिए पूरा मामला

रुद्रप्रयाग: केदारनाथ धाम से जुड़े हक-हकूकों के बहुचर्चित मामले में पंच पंडा समिति रुद्रपुर को बड़ी न्यायिक जीत मिली है. सिविल जज जूनियर डिवीजन ऊखीमठ ने अपने ऐतिहासिक आदेश में स्पष्ट किया है कि बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) अब रुद्रपुर के तीर्थ पुरोहितों को केदारनाथ धाम एवं उससे जुड़े सहयोगी मंदिरों के गर्भगृह में अपने यजमानों के अभिषेक, संकल्प, परिक्रमा और रुद्री पाठ कराने से नहीं रोक सकेगी.

साथ ही मंदिर परिसर में यजमानों से भेंट, दक्षिणा और उपहार ग्रहण करने के पारंपरिक अधिकारों पर भी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकेगा. इस फैसले को केदारनाथ धाम की परंपराओं और तीर्थ पुरोहितों के प्रथागत अधिकारों की बड़ी जीत माना जा रहा है.

दरअसस, वर्ष 2023 से चल रहे इस मामले में पंच पंडा समिति रुद्रपुर के अध्यक्ष अमित शुक्ला वादी थे, जबकि प्रतिवादी पक्ष में बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के मुख्य कार्याधिकारी शामिल थे. मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय में लंबी और गहन बहस हुई. पंच पंडा समिति की ओर से पेश अधिवक्ताओं ने ऐतिहासिक दस्तावेज, ब्रिटिश कालीन अभिलेख और स्वतंत्र भारत में विभिन्न न्यायालयों द्वारा दिए गए आदेशों को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया.

इन दस्तावेजों के आधार पर यह साबित करने का प्रयास किया गया कि तीर्थ पुरोहितों के ये अधिकार सदियों पुराने और परंपरागत हैं, जिन्हें मंदिर समिति द्वारा सीमित किया जा रहा था. पंच पंडा समिति की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील भट्ट, अधिवक्ता आनंद बजवाल और अधिवक्ता हार्दिक रावत ने प्रभावी पैरवी की. न्यायालय के आदेश के बाद रुद्रपुर के तीर्थ पुरोहितों और स्थानीय लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है.