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चारधाम यात्रा में फर्जी जज बनकर घूमना पड़ा भारी, कोर्ट ने सुनाई दो साल की कठोर कैद, शीतल हत्याकांड के दोषी को भी सजा

न्यायालय के फैसले ( Concept Image ETV Bharat )

रुद्रप्रयाग: चारधाम यात्रा के दौरान स्वयं को उत्तर प्रदेश का न्यायिक अधिकारी बताकर सरकारी सुविधाओं का अवैध लाभ लेने वाले दो आरोपियों को न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए दो-दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने दोनों पर अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उन्हें एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. चारधाम यात्रा में फर्जी जज बनकर घूमना पड़ा भारी: अभियोजन के अनुसार वर्ष 2024 में चारधाम यात्रा के दौरान थाना गुप्तकाशी पुलिस को सूचना मिली थी कि एक सफेद कार में सवार कुछ लोग स्वयं को उत्तर प्रदेश का न्यायिक अधिकारी बताकर क्षेत्र में सरकारी रुतबे का इस्तेमाल कर रहे हैं. सूचना मिलते ही पुलिस ने वाहन को रोककर जांच की. पूछताछ के दौरान चालक ने अपना नाम अविनाश मोहन गुप्ता बताते हुए स्वयं को सिविल जज, लखनऊ बताया, जबकि साथ बैठी महिला ने अपना नाम ज्योति दुबे बताया. पुलिस द्वारा न्यायिक सेवा से संबंधित पहचान पत्र मांगे जाने पर प्रस्तुत आईकार्ड संदिग्ध पाए गए. इसके बाद वाहन की तलाशी ली गई, जिसमें आगे-पीछे लगे उत्तर प्रदेश शासन के बोर्ड, फ्लैश लाइट, हूटर, तिरंगा झंडा तथा 17 मोबाइल फोन बरामद हुए. कोर्ट ने सुनाई दो-दो साल की कठोर कैद: जांच में यह स्पष्ट हुआ कि दोनों आरोपी फर्जी न्यायिक अधिकारी बनकर सरकारी सुविधाओं और विशेषाधिकारों का अनुचित लाभ उठा रहे थे. इसके बाद थाना गुप्तकाशी में उनके विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया. विवेचना पूर्ण होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया. ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने 15 गवाहों के बयान तथा मजबूत दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए. राज्य सरकार की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी/सहायक लोक अभियोजक प्रमोद चंद्र आर्या ने प्रभावी पैरवी करते हुए अभियोजन का पक्ष मजबूती से रखा. उन्होंने बताया कि- सिविल जज (सीडी)/जेएम रुद्रप्रयाग (Civil Judge (Junior Division) / Judicial Magistrate) अभिजीत कुमार की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 16 जुलाई 2026 को अपना फैसला सुनाया. न्यायालय ने अविनाश मोहन गुप्ता और ज्योति दुबे को दोषी करार देते हुए दो-दो वर्ष के कठोर कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाई. साथ ही स्पष्ट किया कि जुर्माना जमा न करने की स्थिति में दोनों को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

-प्रमोद चंद्र आर्या, सहायक लोक अभियोजक- यह फैसला स्पष्ट संदेश देता है कि सरकारी पद का फर्जीवाड़ा कर कानून को गुमराह करने और सरकारी सुविधाओं का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ न्यायालय सख्त रुख अपनाएगा.