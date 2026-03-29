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अब सूना हुआ जैसलमेर एयरपोर्ट, 6 माह के लिए उड़ानों पर ब्रेक, पर्यटन और व्यापार पर असर

जैसलमेर एयरपोर्ट ( ETV Bharat Jaisalmer )