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नैनीताल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, ड्राफ्ट्समैन भर्ती में सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारक भी होंगे पात्र

नैनीताल हाईकोर्ट ( फोटो- ETV Bharat )