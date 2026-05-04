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फरीदाबाद में सिविल इंजीनियर पिता ने बेटे के साथ की खुदकुशी, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर दूसरे बेटे की बचाई गई जान

फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद के असावटी गांव से एक बेहद दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है. यहां एक 35 वर्षीय सिविल इंजीनियर भुवनेश्वर ने अपने मासूम बच्चे के साथ खुदकुशी कर ली है. इस घटना के पीछे की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस और रेस्क्यू टीमें लगातार जांच और तलाश में जुटी हुई हैं.

सिविल इंजीनियर ने बच्चे के साथ की खुदकुशी : जानकारी के मुताबिक भुवनेश्वर अपने 8 साल और 5 साल के दो बच्चों के साथ बाजार आए थे. इसी दौरान किसी अज्ञात कारण से उन्होंने खुदकुशी का कदम उठाया. घटना की सूचना उस वक्त मिली जब नहर किनारे एक बाइक लावारिस हालत में खड़ी मिली. पुलिसकर्मी सुरेंद्र सिंह ने कहा कि "हमें कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि नहर किनारे एक बाइक लावारिस खड़ी है. मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो पता चला कि एक व्यक्ति ने अपने बच्चे के साथ खुदकुशी कर ली है. तुरंत एसडीआरएफ को सूचना दी गई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कराया गया.”

फरीदाबाद में सिविल इंजीनियर पिता ने बेटे के साथ की खुदकुशी (ETV Bharat)

एक बच्चे को बचाया गया : सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और बिना देर किए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया. काफी मशक्कत के बाद करीब 5 किलोमीटर दूर 8 साल के बच्चे को सकुशल नहर से बाहर निकाल लिया गया. फिलहाल बच्चे की हालत स्थिर बताई जा रही है और उसे प्राथमिक उपचार दिया गया है. हालांकि, अभी भी भुवनेश्वर और उनके 5 साल के बच्चे का कोई सुराग नहीं लग पाया है. रेस्क्यू टीमें लगातार नहर और आसपास के इलाकों में तलाश कर रही हैं. गोताखोरों की मदद से सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है.

पुलिस कर रही मामले की जांच : वहीं परिजन रामशरण ने बताया कि "हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ. वे अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे. हम बस यही दुआ कर रहे हैं कि दोनों जल्द मिल जाएं.” फिलहाल पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर किन परिस्थितियों में ये दर्दनाक कदम उठाया गया. इस घटना के बाद पूरे इलाके में दुख और चिंता का माहौल है.