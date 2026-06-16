ETV Bharat / state

मानसून की आपदा के लिए सिविल डिफेंस की टीम तैयार, 21 जवानों के भरोसे जयपुर की सुरक्षा

सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सिविल डिफेंस के जवानों को भी आपदा के समय राहत कार्य में लगाया जा सकता है.

सिविल डिफेंस की टीम तैयार
सिविल डिफेंस की टीम तैयार (ईटीवी भारत जयपुर)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 16, 2026 at 2:52 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर : राजधानी जयपुर सहित प्रदेश में मानसून दस्तक देने की तैयारी में है. हर मानसून में जयपुर जिले को भी कई तरह की आपदाओं का सामना करना पड़ता है. इस बार जयपुर की आबादी मानसून के दौरान सिविल डिफेंस के मात्र 21 जवानों के भरोसे ही रहेगी. जिला प्रशासन की ओर से जिला कलेक्ट्रेट में बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है और सिविल डिफेंस की 21 जवानों की टीम तीन अलग-अलग पारियों में यहां तैनात रहेगी.

जिला प्रशासन की ओर से जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में मानसून के दौरान आपदाओं से निपटने के लिए बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है. इस बार बाढ़ नियंत्रण कक्ष में 24X7 सिविल डिफेंस के 21 जवानों को तैनात किया गया है. यह जवान सात-सात की संख्या में तीन पारियों में 24 घंटे यहां तैनात रहेंगे. आपदाओं से निपटने के लिए सभी संसाधन सिविल डिफेंस की टीम के पास है और जिन संसाधनों की उन्हें आवश्यकता है उसके लिए सरकार को पत्र लिखा गया है. जयपुर की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और ऐसी स्थिति में जयपुर की लाखों की आबादी मानसून में इन्हीं 21 जवानों के भरोसे पर रहेगी. हालांकि, डिप्टी कंट्रोलर अमित शर्मा के अनुसार मानसून में 100 सिविल डिफेंस के जवानों की आवश्यकता पड़ेगी. नावों सहित सभी उपकरणों की जांच भी पूरी कर ली गई है.

सिविल डिफेंस की टीम से सुनिए (ईटीवी भारत जयपुर)

पढ़ें. NCC Cadets ने सीखे आपदा प्रबंधन के गुर, SDRF के जवानों ने किया रोप रेस्क्यू का प्रदर्शन

करीब 8 हजार वालंटियर सक्रिय : सिविल डिफेंस के डिप्टी कंट्रोलर अमित शर्मा ने कहा कि फिलहाल कंट्रोल रूम में 21 सिविल डिफेंस के जवान लगाए गए हैं. इसके अलावा जयपुर जिले में सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग प्राप्त 12 हजार से अधिक लोग भी जयपुर जिले में रह रहे हैं. इनमें से करीब 8 हजार वालंटियर सक्रिय हैं और जरूरत पड़ने पर वह अपने-अपने क्षेत्र में आपदा के दौरान कार्य करते हैं. इसके अलावा सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सिविल डिफेंस के जवानों को भी आपदा के समय राहत कार्य में लगाया जा सकता है. हमारा वार्डन सिस्टम भी अलर्ट मोड पर है. हमारे डिवीजन वार्डन अपने-अपने क्षेत्र में आपदाओं पर नजर रखेंगे और इसकी सूचना कंट्रोल रूम को देंगे. सिविल डिफेंस का वालंटियर खुद भी पहले जाकर राहत कार्य की पहल कर सकता है.

जयपुर जिले में 100 जवानों की आवश्यकता : अमित शर्मा ने बताया कि जयपुर जिले की डूब क्षेत्र के अनुसार जयपुर जिले के लिए सिविल डिफेंस के 100 जवानों की आवश्यकता है. जुलाई महीने में अतिवृष्टि का समय रहता है इसके अलावा कई तरह के मेले और त्योहार भी जुलाई महीने में आते हैं. इसे देखते हुए सिविल डिफेंस के और जवानों की आवश्यकता है. जिला प्रशासन के बाढ़ नियंत्रण के अलावा अन्य बाढ़ नियंत्रण कक्षों की भी स्थापना की जाती है, उसमें भी सिविल डिफेंस के वालंटियर लगाए जाते हैं.

सिविल डिफेंस के वालंटियर
सिविल डिफेंस के वालंटियर (ईटीवी भारत जयपुर)

पढ़ें. तकनीक ने बदली रेस्क्यू ऑपेरशन की तरकीब, SDRF ने दस साल में 15 हजार जिंदगियां बचाई

सिविल डिफेंस के वॉलिंटियर असरार अहमद ने बताया कि बाढ़ नियंत्रण कक्ष में आने वाली सूचना के अनुसार संसाधन लेकर सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंचती है. जरूरत के अनुसार राहत कार्य शुरू करती है. मानसून के दौरान अंडरपास में पानी भरने की अधिक समस्याएं सामने आती हैं. ऐसे में लोग उसे पार करने की कोशिश करते हैं और उसमें फंस जाते हैं. कई लोग ऐसी कोशिश में जान भी गंवा देते हैं. उन्होंने आम जनता से अपील की है कि कहीं भी जल भराव की समस्या हो तो उसे पार करने की कोशिश ना करें.

स्कूबा ड्राइविंग किट
स्कूबा ड्राइविंग किट (ईटीवी भारत जयपुर)

तैराक आवश्यक रूप से होते हैं शामिल : असरार अहमद ने बताया कि अन्य उपकरणों के अलावा हमारे पास एक स्कूबा डाइविंग किट भी है. यदि कोई कैजुअल्टी काफी प्रयास करने के बाद भी नहीं मिल रही है तो हमारा वालंटियर स्कूबा ड्राइविंग किट पहन कर ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ गहराई में जाता है और 15 से 20 मिनट तक वह आसानी से कैजुअल्टी को सर्च कर सकता है. कंट्रोल रूम में रहने वाली रेस्क्यू टीम में तीन से चार तैराक अनिवार्य रूप से शामिल होते हैं. इसके अलावा दो चालक और एक स्पेशलिस्ट वालंटियर भी शामिल होता है ताकि जल भराव में राहत कार्य अच्छे तरीके से किया जा सके.

आपदा से निपटने के लिए उपलब्ध उपकरण
आपदा से निपटने के लिए उपलब्ध उपकरण (ईटीवी भारत जयपुर)

पढ़ें. सिरोही के पुष्करराज झरने में फंसे पटवारी व शिक्षक, एसडीआरएफ ने बचाया

बाढ़ नियंत्रण कक्ष जिम्मा संभालने वाले वॉलिंटियर गजेंद्र सिंह ने बताया कि जब भी कोई आपदा की सूचना आती है तो उसको एक कागज में नोट किया जाता है और जिला कलेक्टर सहित अन्य सीनियर अधिकारियों को इसकी तुरंत सूचना दी जाती है. इसके बाद रेस्क्यू टीम को मौके के लिए रवाना किया जाता है. रेस्क्यू के दौरान भी फीडबैक लिया जाता है और इसकी सूचना अधिकारियों को भी दी जाती है.

सिविल डिफेंस की टीम
सिविल डिफेंस की टीम (ईटीवी भारत जयपुर)

आपदा से निपटने के लिए उपलब्ध उपकरण : दो नाव आउट बोट मोटर के साथ, स्कूबा डाइविंग किट, लाइफ जैकेट, लाइफ वॉय, हाईड्रोलिक जैक, इम्प्रोवाइज वाटर बोटल, राफ्ट, प्लास्टिक रस्से, बीओबी रोप, फर्स्ट एड बॉक्स, हेलमेट, बोल्ट कटर, चिपिंग हैमर, सर्कुलर शा (डीजल, पेट्रोल, लाइट), ड्रील मशीन, गैंती, फावडे, बेल्चा, दस्ताने, परात, गम्बूट, टूल बॉक्स, हेमर, क्रोबार, ड्रैगन टॉर्च आदि.

सिविल डिफेंस की टीम के पास संसाधन
सिविल डिफेंस की टीम के पास संसाधन (ईटीवी भारत जयपुर)

सिविल डिफेंस के डिप्टी कंट्रोलर अमित शर्मा ने बताया कि किसी भी तरह की आपदा होने पर जिला कलेक्ट्रेट के बाढ़ नियंत्रण कक्ष में सूचना दी जा सकती है. पिछली बार मानसून के दौरान सिविल डिफेंस की टीम ने कई बड़े रेस्क्यू को अंजाम दिया था. पिछले मानसून में सिविल डिफेंस की टीम ने 70 से अधिक रेस्क्यू किए थे. इसमें टीम ने 160 लोगों को जिंदा बचाया था और करीब 40 से अधिक शव बाहर निकाले थे.

TAGGED:

CIVIL DEFENCE TEAM
MONSOON RELATED EMERGENCIES
CIVIL DEFENCE TRAINING IN JAIPUR
सिविल डिफेंस की टीम
RESCUE OPERATION IN MONSOON

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.