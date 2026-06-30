रूह कंपा देने वाला तेजाब कांड! भाई के परिवार को एसिड से नहला दिया था, 12 साल बाद कोर्ट का फैसला
मोतिहारी में जमीन विवाद में भाई के परिवार पर तेजाब फेंकने वाले को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. 6 जुलाई को सजा तय होगी.
Published : June 30, 2026 at 9:57 AM IST
मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी तेजाब कांड मामले में बड़ा फैसला आया है. 12 साल बाद मोतिहारी सिविल कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार दे दिया है. इस ऐतिहासिक फैसले से पीड़ित परिवार को इंसाफ की उम्मीद जगी है. अदालत आगामी 6 जुलाई को सजा के बिंदु पर अपना अंतिम फैसला सुनाएगी. इस सुनवाई की जानकारी पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता पप्पू सिंह ने दी.
"संवेदनशील मुकदमा पिछले 12 वर्षों से अदालत में लंबित था. इस लंबी कानूनी लड़ाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से कई गवाह पेश किए गए, तीखी बहस हुई और पुख्ता सबूत रखे गए. माननीय न्यायालय ने सभी वैज्ञानिक तथ्यों, गवाहों के बयानों और मेडिकल रिपोर्ट की गहन समीक्षा करने के बाद आखिरकार सभी आरोपियों को दोषी पाया." - पप्पू सिंह, पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता
पुश्तैनी जमीन के बंटवारे से बढ़ा विवाद: यह पूरा विवाद साल 2008 में शुरू हुआ था. मोतिहारी के घोड़ासहन थाना क्षेत्र पीड़ित अभय कुमार कश्यप के मुताबिक, उनके पिता ने अपनी पुश्तैनी जमीन को तीन बेटों के बीच बराबर हिस्सों में बांट दिया था. बंटवारे के तहत सभी भाइयों को लगभग एक-एक बीघा जमीन मिली थी. शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन विवाद तब गहरा गया जब अभय के बड़े भाई की बुरी नजर उनके हिस्से की जमीन पर पड़ गई.
जमीन हड़पने के लिए बनाया दबाव: पीड़ित अभय कुमार की कोई संतान नहीं है. आरोप है कि इसी बात का फायदा उठाकर उनके बड़े भाई विजय राय ने उन पर जमीन लिखने का दबाव बनाना शुरू कर दिया. जब अभय ने अपने हिस्से की जमीन देने से साफ इनकार कर दिया, तो भाई के साथ रिश्ते बेहद खराब हो गए. इसके बाद बड़े भाई ने जमीन हथियाने के लिए एक बेहद खौफनाक और अमानवीय साजिश रच डाली.
साजिश के तहत महिला पर एसिड अटैक: जमीन न मिलने से नाराज बड़े भाई विजय राय ने अपने ससुराल पक्ष के लोगों और पत्नी के साथ मिलकर एक खतरनाक योजना बनाई. इस साजिश के तहत अभय की पत्नी को मुख्य निशाना बनाया गया. एक दिन अचानक आरोपियों ने महिला पर तेजाब से हमला कर दिया. एसिड गिरते ही वह बुरी तरह झुलस गई. उसकी चीख-पुकार सुनकर बीच वाले भाई का परिवार उसे बचाने दौड़ा.
बचाने आए परिजनों को भी झुलसाया: क्रूरता की हद पार करते हुए हमलावरों ने बीच-बचाव करने आए परिजनों को भी नहीं बख्शा. पीड़ितों को बचाने दौड़ी बीच वाले भाई की पत्नी और उनके मासूम बच्चों पर भी आरोपियों ने तेजाब फेंक दिया. इस जघन्य एसिड अटैक में वे लोग भी गंभीर रूप से झुलस गए. इस खौफनाक वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई और हर तरफ सनसनी मच गई.
अस्पताल में इलाज और पुलिस केस: सभी घायलों को आनन-फानन में इलाज के लिए मोतिहारी सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कई दिनों तक उनका इलाज चला. तेजाब के गहरे जख्मों और असहनीय दर्द ने पूरे परिवार को मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़कर रख दिया. इस बर्बर घटना के तुरंत बाद पीड़ित पक्ष ने घोड़ासहन थाने में आरोपियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई शुरू हुई.
सजा पर फैसला सुरक्षित: अदालत ने मजबूत पैरवी और सबूतों के आधार पर आरोपियों को दोषी ठहराया है, जबकि पीड़ितों के शरीर पर आज भी उस भयावह हमले के निशान मौजूद हैं. कोर्ट ने फिलहाल सजा की अवधि पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जो 6 जुलाई को सुनाया जाएगा. लंबे इंतजार के बाद आए इस फैसले से पीड़ित परिवार ने थोड़ी राहत की सांस ली है और कड़ी सजा की उम्मीद जताई है.
पारिवारिक विवाद का सबसे भयावह रूप: धिवक्ता पप्पू सिंह ने बताया कि यह मामला पारिवारिक संपत्ति विवाद के सबसे वीभत्स और डरावने चेहरे को उजागर करता है, जहां जमीन के एक टुकड़े के लिए भाई ने ही भाई का खून बहाने की कोशिश की. इस अमानवीय कृत्य ने उस समय पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया था. अब 12 साल बाद आए इस अदालती फैसले ने न्याय व्यवस्था पर आम जनता के भरोसे को और मजबूत किया है.
कानून के तहत उम्रकैद तक का प्रावधान: कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक, तेजाब हमले के ऐसे जघन्य मामलों में आईपीसी की धारा 326A के तहत कड़ी कार्रवाई की जाती है. इस कड़े कानून में दोषियों को न्यूनतम 10 वर्ष की जेल से लेकर अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा मिल सकती है. इसके साथ ही भारी जुर्माने का भी प्रावधान है, जिसका उपयोग पीड़िता के इलाज और समाज में उसके पुनर्वास के लिए किया जाता है.
मोतिहारी की नजरें अंतिम फैसले पर: लंबे और थका देने वाले 12 वर्षों के इंतजार के बाद अब घोड़ासहन के इस बहुचर्चित तेजाब कांड में अंतिम न्याय की घड़ी बेहद करीब आ गई है. आगामी 6 जुलाई को अदालत जब दोषियों की सजा की सीमा तय करेगी, तो इंसाफ की पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी. इस समय पीड़ित परिवार के साथ-साथ पूरे मोतिहारी जिले की निगाहें कोर्ट के अंतिम आदेश पर टिकी हैं.
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