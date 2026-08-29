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निकाय चुनाव : टिकट दावेदारों ने बढ़ाई कांग्रेस की मुश्किलें, बगावत रोकने के लिए नेताओं को मिले सीक्रेट निर्देश

जिन दावेदारों का प्रत्याशियों के तौर पर चयन किया जा रहा है उन्हें फोन के जरिए सूचित कर नामांकन करने को कहा जा रहा है.

पीसीसी में दावेदारों से मुलाकात करते हुए गोविंद सिंह डोटासरा
पीसीसी में दावेदारों से मुलाकात करते हुए गोविंद सिंह डोटासरा (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 29, 2026 at 1:16 PM IST

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जयपुर : प्रदेश में 309 नगर निकायों में हो रहे चुनाव में इस बार भले ही कांग्रेस पार्टी चुनावी माहौल अपने पक्ष में मानकर चल रही हो लेकिन प्रत्याशी बनने के लिए हजारों की संख्या में आए दावेदारों के आवेदनों ने पार्टी की टेंशन भी बढ़ाई हुई है. पार्टी के सामने सबसे बड़ी परेशानी प्रत्याशियों चयन को लेकर है. पार्टी को आशंका है कि प्रत्याशियों के चयन के बाद बड़े स्तर पर बगावत और विरोध का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में अब पार्टी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है. पार्टी में प्रदेश के सभी जिलों के जिलाध्यक्ष और प्रमुख नेताओं को निर्देश दिए हैं कि जहां तक संभव हो प्रत्याशियों की सूची सार्वजनिक करने से परहेज किया जाए.

फोन पर दी जा रही है सूचना : वहीं राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के कई नगर निकायों में पार्षद उम्मीदवार के लिए जिन दावेदारों का चयन किया गया है उन्हें फोन पर सूचित करके चुनावी तैयारी रखना और नामांकन दाखिल करने के भी निर्देश दिए जा रहे हैं. प्रत्याशियों को मौखिक तौर पर कहा जा रहा है कि नामांकन दाखिल किया जाए और सोमवार 31 अगस्त को पार्टी का सिंबल चुनाव कार्यालय जाकर जमा कर दिया जाए.

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सूची सार्वजनिक करने से परहेज : पार्टी नेताओं का कहना है कि नगर निकायों में चयनित प्रत्याशियों की सूची सार्वजनिक करने से परहेज इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि अगर सूची सार्वजनिक होती है तो जिन दावेदारों को टिकट नहीं मिलेगा वो खुलकर बगावत पर उतर आएंगे और विरोध प्रदर्शनों के साथ ही बड़ी संख्या में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में कूद जाएंगे ऐसे में पार्टी को बगावत से जूझना पड़ेगा. जिसका नुकसान पार्टी को निकाय चुनाव में उठाना पड़ सकता है. इसीलिए सूचियां सार्वजनिक करने की बजाय प्रत्याशियों को फोन पर ही सूचित किया जा रहा है.

31 अगस्त है नामांकन की अंतिम तिथि : वार्ड चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए अब प्रत्याशियों के पास भी केवल दो दिन का ही समय बचा है, शनिवार भी नामांकन दाखिल किए जाएंगे तो वहीं रविवार का अवकाश रहेगा और सोमवार नामांकन का अंतिम दिन है दोपहर 3 बजे तक ही नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे.

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