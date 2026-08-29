ETV Bharat / state

निकाय चुनाव : टिकट दावेदारों ने बढ़ाई कांग्रेस की मुश्किलें, बगावत रोकने के लिए नेताओं को मिले सीक्रेट निर्देश

पीसीसी में दावेदारों से मुलाकात करते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )