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प्रागपुरा नगर पालिका: चुनाव के बीच वार्ड 32 का प्रत्याशी लापता, परिजनों ने दर्ज कराई गुमशुदगी

बहरोड़: निकाय चुनाव को लेकर कोटपूतली-बहरोड़ जिले में सियासी सरगर्मी तेज है. इसी बीच प्रागपुरा नगर पालिका के वार्ड 32 से चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशी बुद्धाराम गढ़वाल के लापता होने का मामला सामने आया है. प्रत्याशी के अचानक गायब होने से परिजनों में चिंता है. बेटे राहुल चौधरी ने प्रागपुरा थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई है, पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है. उन्हें आखिरी बार किसी के साथ बाइक पर जाते देखा गया था.

डीएसपी उमेश निठारवाल ने बताया कि बेटे राहुल चौधरी ने शिकायत दी है, बुद्धाराम 1 सितंबर शाम 4 बजे से लापता हैं. कई बार मोबाइल पर संपर्क किया गया, जवाब नहीं मिला, आज गुमशुदगी दर्ज की गई है. पुलिस उपलब्ध जानकारी जुटा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे कार्रवाई करेगी. चुनाव के दौरान प्रत्याशी के लापता होने पर प्रशासन-पुलिस सतर्क है, फिलहाल ध्यान सुरक्षित तलाश पर है.

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मोबाइल फोन भी है बंद: परिजनों के अनुसार बुद्धाराम को बेटे राहुल ने 1 सितंबर शाम करीब 4 बजे पावटा पुलिया पर छोड़ा था, उसके बाद कोई जानकारी नहीं मिली. काफी समय तक वापस नहीं लौटने पर मोबाइल पर संपर्क किया गया, लेकिन फोन बंद मिला. परिवार और परिचितों ने अपने स्तर पर कई स्थानों पर तलाश की, सुराग नहीं लगा. लगातार तलाश के बाद जानकारी नहीं मिलने पर परिजनों ने पुलिस से संपर्क कर गुमशुदगी दर्ज कराई और तलाश की मांग की.