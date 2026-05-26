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भाई की याद में नेहरू कैबिनेट की मंत्री ने बनवाया था अस्पताल, आज जर्जर होकर खंडहर में तब्दील

"प्लेन क्रैश में उनके भाई का देहांत हो गया था. जब वो अपनी मां से मिलने गांव आईं तो गांव के लोगों की समस्या को देखकर तय कि ऐसा कुछ करेंगी, जिससे भाई और पिता लोगों के बीच हमेशा के लिए जीवित रहेंगे. 1984 में अस्पताल का उद्घाटन हुआ था."- सुबोध कुमार सिंह, पूर्व केयर टेकर सह अकाउंटेंट, ट्रस्टी अस्पताल

भाई की मौत के बाद जब तारकेश्वरी सिन्हा अपनी मां राधा देवी से मिलने तुलसीगढ़ पहुंचीं तो ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी. उन्होंने बिलखती मां और ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि वे पिता और भाई को हमेशा के लिए जीवित कर देंगी. इसके बाद उन्होंने 63 डिसमिल जमीन पर 25 लाख रुपये की निजी लागत से एक अस्पताल का निर्माण कराया.

भाई की याद में अस्पताल बनवाया: तारकेश्वरी सिन्हा ने इस अस्तताल को पिता डॉ. शिवनंदन प्रसाद सिंह और भाई कैप्टन गिरीश नंदन सिंह के नाम पर बनवाया था. अस्पताल निर्माण के पीछे की कहानी भी बेहद खास है. ट्रस्टी अस्पताल के केयर टेकर सुबोध कुमार सिंह बताते हैं कि उनके इकलौते भाई कैप्टन गिरीश नंदन सिंहा एयर इंडिया में पायलट थे. 21 मई 1978 को कर्नाटक में एक नए जहाज की रिहर्सल परेड के दौरान विमान क्रैश हो गया था. एयर फोर्स के 6 जवानों की जान बचाने और विमान को कंट्रोल करने के चक्कर में कैप्टन गिरीश एक ऊंची इमारत से टकरा गए, जिससे उनकी मौत हो गई थी.

"हमलोग छोटे थे, जब अस्पताल बना था. बहुत दूर से लोग इलाज कराने आते थे. अच्छे से इलाज होता था लेकिन धीरे-धीरे बंद हो गया. तारकेश्वरी सिन्हा जी ने बनवाया था. वो नेता थीं और भारत सरकार में मंत्री थीं. हमलोग तो चाहते हैं कि फिर से हॉस्पिटल चालू हो जाए ताकि गरीब लोग को फायदा हो."- शिवनंदन प्रसाद, स्थानीय

अस्पताल बना खंडहर: पूर्व केंद्रीय मंत्री तारकेश्वरी सिन्हा द्वारा बनवाया गया 25 लाख का अस्पताल आज खंडहर में तब्दील हो चुका है. 21 मई 1978 को एयर इंडिया के विमान हादसे में भाई की मौत के बाद उन्होंने यह अस्पताल बनवाया था. अब ग्रामीणों ने राज्य सरकार से इसे अधिग्रहित कर चालू करने की मांग की है.

नालंदा: पंडित नेहरू की कैबिनेट में मंत्री और स्वतंत्रता सेनानी तारकेश्वरी सिन्हा अपने जमाने की तेजतर्रार नेती थीं, जिन्होंने सियासत में ऊंचा मुकाम हासिल करने के साथ-साथ समाज के लिए भी कई उल्लेखनीय कार्य किए. उन्होंने 1984 में नालंदा जिले के चण्डी प्रखंड के तुलसीगढ़ गांव में एक शानदार अस्पताल बनवाया था. उस जमाने के हिसाब से वह 'मॉडर्न हॉस्पिटल' था. जहां नियमित तौर पर तो एक से बढ़कर एक चिकित्सक तो ड्यूटी करते ही थे, कई नामा-गिरामी डॉक्टर भी सेवा देने आते थे. आसपास के दर्जनों लोगों को बेहतर चिकित्सीय सुविधा मिलती थी लेकिन बीते वक्त के साथ स्थिति बदल गई.

यह अस्पताल 1984 से 1991 तक बेहतरीन तरीके से चला. आसपास के 25 से 30 गांवों के मरीजों का नि:शुल्क इलाज होता था. तारकेश्वरी सिन्हा के आग्रह पर पटना के नामचीन डॉक्टर सीपी ठाकुर (पूर्व केंद्रीय मंत्री) और अन्य वरिष्ठ चिकित्सक भी सप्ताह में एक दिन यहां मरीजों को देखने आते थे.

खंडहर बना अस्पताल (ETV Bharat)

1991 के बाद स्थिति खराब: 1991 में उनकी मां और अस्पताल की मुख्य ट्रस्टी राधा देवी का निधन हो गया. इसके बाद अस्पताल की स्थिति बिगड़ने लगी. तारकेश्वरी सिन्हा के 4 संतान थे. जिनमें दो बेटियां राका सिन्हा (न्यूज एंकर), बबली सिन्हा, दो बेटे मुन्ना (पुकारू नाम) नेवी में अफसर और छोटे बेटे अमिताभ कुमार सिन्हा हैं. परिवार के तमाम सदस्य दिल्ली में बस गए. उसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों (बहन और भाभी) के निधन के कारण इस अस्पताल को देखने वाला कोई नहीं है.

सालों से बंद पड़ा है अस्पताल (ETV Bharat)

तारकेश्वरी सिन्हा के इकलौते भाई गिरीश नंदन सिन्हा की शादी जहानाबाद जिले के कुर्था मानिकपुर गांव निवासी ललिता सिंह से हुई थी. हालांकि उनको कोई संतान नहीं थी. जिस वजह से अस्पताल को देखने वाला कोई बचा नहीं है.

अस्पताल के सामान भी गायब: अस्पताल में वर्षों से इलाज बंद है. स्थानीय लोग अपने रोजमर्रा के काम में इसका इस्तेमाल करते हैं. दरवाजा, खिड़की और अन्य सामान गायब हो गए हैं. आज हालत ऐसी है कि पहली नजर में लगेगा ही नहीं कि कभी कोई अस्पताल भी संचालित होता था.

दरवाजे और खिड़की तक गायब (ETV Bharat)

डीएम आए थे लेकिन कुछ हुआ नहीं: अस्पताल के पूर्व अकाउंटेंट और केयरटेकर सुबोध कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी भी इस अस्पताल को देखने आए थे. एनओसी सहित सारी कागजी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ. वे कहते हैं, 'हमलोग तो यही चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इसे जनहित में चालू करे ताकि लोगों को सुविधा मिल सके.'

कैसे बदलेगी तस्वीर?: मुंगेर विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद से रिटायर होने वाले स्थानीय सुनील कुमार कहते हैं कि अस्पताल की दुर्दशा देखकर बहुत दुख होता है. हालांकि वो कहते हैं कि अगर सरकार और प्रशासन चाहे तो आज भी तस्वीर बदल सकती है. इसकी निगरानी के लिए तारकेश्वरी सिन्हा के परिवार के सदस्य अब नहीं हैं, लिहाजा सरकार को ही इसे अपने अधीन लेकर पहल करनी चाहिए.

नालंदा के तुलसीगढ़ स्थित अस्पताल (ETV Bharat)

"उनके परिवार में अब कोई देखभाल करने वाला नहीं बचा है. दोनों बहनें और भाभी का निधन हो चुका है. सरकार यदि इस निजी संपत्ति वाले अस्पताल को अपने नियंत्रण में ले ले, तो पूरे जवार और समाज के लिए बहुत अच्छा होगा."- डॉ. सुनील कुमार, सेवानिवृत प्राध्यापक

इलाके के विकास में अहम योगदान: स्थानीय लोग बताते हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री तारकेश्वरी सिन्हा ने तुलसीगढ़ के विकास में बड़ा योगदान दिया था. 1952 में पास हुई सड़क योजना को 1984 में तत्कालीन उद्योग मंत्री ललितेश्वर प्रसाद शाही के सहयोग से चालू कराकर उन्होंने हरनौत से 14 किलोमीटर लंबी सड़क NH-30A बनवाया. इसके अलावे गांव में पोस्ट ऑफिस और प्लस टू विद्यालय भी उन्हीं के प्रयासों से बना था.

कौन थीं तारकेश्वरी सिन्हा?: 3 भाई बहनों में तारकेश्वरी सिन्हा सबसे बड़ी थीं. उनका जन्म 26 दिसंबर 1926 को हुआ था. 1943 में वकील निधि देव नारायण सिन्हा (निधिदेव सिन्हा) से शादी हुई. वह लेखिका व शायर भी थीं. जब सदन में भाषण देती थीं तो पूरा सदन खामोशी से सुनते हुए ठहाका लगाती थी. उनके विरोधी अटल बिहारी वाजपेयी भी भाषण की तारीफ कर चुके हैं.

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नेहरू सरकार में बनीं मंत्री: पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ाई के दौरान ही छात्र राजनीति में शामिल हुईं. उनके भाषण से पंडित जवाहरलाल नेहरू काफी प्रभावित थे. बाद में कांग्रेस में शामिल कर चुनाव भी लड़ाया. 1952 में जब पटना पूर्वी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ीं तो उस समय उनके पिता जीवित थे, जब परिणाम आने वाला था तो उनका आकस्मिक निधन हो गया. 1957, 1962 और 1967 में भी वह बाढ़ निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुनी गईं. इस बीच 1958 से 1964 तक नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री सरकार में उन्होंने उप वित्त मंत्री की जिम्मेदारी संभाली.

1978 की हार के बाद संन्यास: हालांकि इंदिरा गांधी के साथ मतभेद के कारण तारकेश्वरी सिन्हा ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और 1969 में वह मोरारजी देसाई के खेमें में चली गईं. 1971 के चुनाव में बाढ़ सीट पर कांग्रेस कैंडिडेट से हार गईं. अगले साल विधानसभा चुनाव भी हार गईं. बाद में इंदिरा गांधी के पास लौट आईं लेकिन 1977 के चुनाव में भी उनको बेगूसराय सीट पर हार का सामना करना पड़ा. 1978 में उन्होंने समस्तीपुर उपचुनाव में भाग्य आजमाया लेकिन शिकस्त मिली. जिसके बाद राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया.

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