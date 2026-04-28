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बिहार के इस स्कूल में गिरते-पड़ते पहुंचते हैं बच्चे, निर्माण के बाद से नहीं ली गई सुध

आवागमन के लिए कच्ची पगडंडी ही एकमात्र रास्ता है, जो बारिश के मौसम में कीचड़ और फिसलन से ज्यादा खतरनाक हो जाती है. पढ़ें खबर..

NO ROAD FOR STUDENTS IN PATNA
मसौढ़ी में स्कूल जाने की सड़क नहीं (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 28, 2026 at 8:51 PM IST

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पटना: बिहार की राजधानी पटना से महज 38 किमी दूर मसौढ़ी के डेवां गांव से परेशान करने वाली खबर आई है. यहां धनरूआ प्रखंड स्थित केडेवां पंचायत में सन् 1955 में निर्मित एक ऐसा विद्यालय है जहां 500 से अधिक बच्चे नामांकित हैं. लेकिन हैरानी की बात ये है कि इस सरकारी स्कूल में आने-जाने का कोई रास्ता नहीं है. बच्चे व शिक्षक एक पगडंडी के रास्ते ही स्कूल तक पहुंचने को मजबूर है.

कच्ची पगडंडी ही एकमात्र सहारा: मिली जानकारी के मुताबिक धनरूआ प्रखंड के डेवां पंचायत के डेवां गांव स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय तक जाने के लिए महज डेढ़ फिट चौड़ी कच्ची पगडंडी ही एकमात्र सहारा है. बारीश के मौसम में ये पगडंडी कीचड़ और फिसलन से और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है. स्थानीय लोगों के मुताबिक सन 1955 में गांव के ही एक जमींदार राम सुहावन सिंह ने तकरीबन दो एकड़ जमीन स्कूल के नाम पर दान दी थी उसके बाद ही स्कूल बना था.

GOVT SCHOOL HAS NO ROAD IN PATNA
उत्क्रमित मध्य विद्यालय (ETV Bharat)

शिक्षक-शिक्षिका भी कई बार हुए चोटिल: हैरानी की बात तो ये है कि स्कूल बनने के बाद आज तक इसके रास्ते के बारे में किसी ने कोई खबर नहीं ली. स्कूल बनने से लेकर अब तक लोग कच्चे रास्ते का ही इस्तेमाल करते आ रहे थे और अब वह रास्ता पगडंडी में तब्दील हो गया है. ये पगडंडी अब आने-जाने वाले बच्चों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है. इस रास्ते पर चलते हुए न केवल बच्चे गिरकर जख्मी हो रहे हैं बल्कि शिक्षक-शिक्षिका भी कई बार चोटिल हो चुके हैं.

"बहुत ही खतरनाक रास्ता है, आने-जाने में बहुत परेशानी होती है. कई बार गिरकर जख्मी हो गए हैं हाथ पैर टूटने की संभावना रहती है, इसलिए डर डर कर स्कूल पढ़ने आते हैं."- शिवानी कुमारी, छात्रा

GOVT SCHOOL HAS NO ROAD IN PATNA
आवागमन के लिए कच्ची पगडंडी ही एकमात्र रास्ता (ETV Bharat)

स्कूल भेजने में भी डर लगता है: ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 5 साल से रास्ते की मांग कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हुई इस खतरनाक रास्ते से गुजरते हुए दर्जनों बच्चे गिरकर चोटिल हो चुके हैं. इस पर ना ही कोई सामाजिक पहल हो पा रही है और ना सरकारी स्तर पर कुछ हो रहा है. एक अभिभावक के मुताबिक इस संकरे से रास्ते पर छोटे बच्चे संभल नहीं पाते. कई बच्चे आए दिन गिर पड़ते हैं. स्कूल भेजने में भी डर लगता है.

"दोनों तरफ गड्ढा है. मेरी बेटी का पैर मुड़ गया था, स्कूल भेजने में डर लगता है. लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है. कई बार मुखिया-बीडीओ से बोले, पर कोई रास्ता नहीं बनवाता." - अरविंद प्रसाद अभिभावक,

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स्कूल परिसर में बच्चे (ETV Bharat)

परिसर में मिडिल और हाई स्कूल दोनों है: स्कूल के प्रिंसिपल अनंत श्रीनिवास के मुताबिक इस विद्यालय परिसर में मिडिल और हाई स्कूल दोनों है. मिडिल स्कूल में तकरीबन 230 बच्चे हैं और हाई स्कूल में 300 बच्चे. कुल मिलाकर 530 नामांकित बच्चे इस पूरे स्कूल में पढ़ते हैं.उन्होंने बताया कि तकरीबन 14 शिक्षक भी स्कूल में कार्यरत हैं.

"आने-जाने में सबको परेशानी होती है कई बार लोग गिरकर जख्मी हो गए हैं. बरसात में उपस्थिति 30% रह जाती है. हमने कई बार विभाग को लिखा है. बच्चे और शिक्षक दोनों परेशान हैं." - अनंत श्रीनिवास, प्रभारी प्रधानाध्यापक

गांव के ही एक जमींदार ने दी थी जमीन: गांव के मुखिया संतोष कुमार बताते हैं कि गांव के ही एक जमींदार स्वर्गीय राम सुहावन सिंह ने सन 1955 में स्कूल बनाने के लिए यह जमीन दान में दी थी. उस वक्त चारों तरफ खेत ही खेत थे लेकिन जब यह विद्यालय बना तो आने-जाने के लिए इसी कच्चे रास्ते का इस्तेमाल होने लगा और किसी ने इसे बनाने की ओर ध्यान नहीं दिया.

"हमने अपनी ओर से कई बार सामाजिक पहल करने की कोशिश की है. स्कूल के सामने वाली जमीन जिसकी है उनसे रास्ता बनाने को लेकर बातचीत की जा रही है. लगातार बैठक भी हो रही है देखिए आगे क्या होता है." - संतोष कुमार, मुखिया डेवां पंचायत

मामला संज्ञान में है: वहीं मामले को लेकर धनरूआ की प्रखंड विकास पदाधिकारी सीमा कुमारी ने कहा कि मामला संज्ञान में है. जमीन का विवाद था इसलिए सड़क नहीं बन पाई. उनके मुताबिक स्कूल के सामने की जमीन जिस किसान की जमीन है वह न बेचने को तैयार है ना देने को तैयार हैं. लेकिन सामाजिक स्तर पर पहल की जा रही है. बच्चों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है.

मिल बैठकर बीच का रास्ता निकालेंगे: मसौढ़ी विधायक अरुण मांझी ने बताया कि मामले की जानकारी प्राप्त हुई है. उसका हम निरीक्षण करेंगे और मिल बैठकर लोगों से बातचीत कर बीच का रास्ता निकालेंगे. उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए काफी फंड दिया है, उस पर काम किया जाएगा. कोई दिक्कत नहीं आएगी.


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