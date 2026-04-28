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बिहार के इस स्कूल में गिरते-पड़ते पहुंचते हैं बच्चे, निर्माण के बाद से नहीं ली गई सुध

पटना: बिहार की राजधानी पटना से महज 38 किमी दूर मसौढ़ी के डेवां गांव से परेशान करने वाली खबर आई है. यहां धनरूआ प्रखंड स्थित केडेवां पंचायत में सन् 1955 में निर्मित एक ऐसा विद्यालय है जहां 500 से अधिक बच्चे नामांकित हैं. लेकिन हैरानी की बात ये है कि इस सरकारी स्कूल में आने-जाने का कोई रास्ता नहीं है. बच्चे व शिक्षक एक पगडंडी के रास्ते ही स्कूल तक पहुंचने को मजबूर है.

कच्ची पगडंडी ही एकमात्र सहारा: मिली जानकारी के मुताबिक धनरूआ प्रखंड के डेवां पंचायत के डेवां गांव स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय तक जाने के लिए महज डेढ़ फिट चौड़ी कच्ची पगडंडी ही एकमात्र सहारा है. बारीश के मौसम में ये पगडंडी कीचड़ और फिसलन से और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है. स्थानीय लोगों के मुताबिक सन 1955 में गांव के ही एक जमींदार राम सुहावन सिंह ने तकरीबन दो एकड़ जमीन स्कूल के नाम पर दान दी थी उसके बाद ही स्कूल बना था.

उत्क्रमित मध्य विद्यालय (ETV Bharat)

शिक्षक-शिक्षिका भी कई बार हुए चोटिल: हैरानी की बात तो ये है कि स्कूल बनने के बाद आज तक इसके रास्ते के बारे में किसी ने कोई खबर नहीं ली. स्कूल बनने से लेकर अब तक लोग कच्चे रास्ते का ही इस्तेमाल करते आ रहे थे और अब वह रास्ता पगडंडी में तब्दील हो गया है. ये पगडंडी अब आने-जाने वाले बच्चों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है. इस रास्ते पर चलते हुए न केवल बच्चे गिरकर जख्मी हो रहे हैं बल्कि शिक्षक-शिक्षिका भी कई बार चोटिल हो चुके हैं.

"बहुत ही खतरनाक रास्ता है, आने-जाने में बहुत परेशानी होती है. कई बार गिरकर जख्मी हो गए हैं हाथ पैर टूटने की संभावना रहती है, इसलिए डर डर कर स्कूल पढ़ने आते हैं."- शिवानी कुमारी, छात्रा

आवागमन के लिए कच्ची पगडंडी ही एकमात्र रास्ता (ETV Bharat)

स्कूल भेजने में भी डर लगता है: ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 5 साल से रास्ते की मांग कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हुई इस खतरनाक रास्ते से गुजरते हुए दर्जनों बच्चे गिरकर चोटिल हो चुके हैं. इस पर ना ही कोई सामाजिक पहल हो पा रही है और ना सरकारी स्तर पर कुछ हो रहा है. एक अभिभावक के मुताबिक इस संकरे से रास्ते पर छोटे बच्चे संभल नहीं पाते. कई बच्चे आए दिन गिर पड़ते हैं. स्कूल भेजने में भी डर लगता है.