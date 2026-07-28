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बिहार में बदले मौसम के बाद सांपों का आतंक, गोपालगंज में दो महीने में सदर अस्पताल पहुंचे 2,500 से अधिक मरीज

गोपालगंज में बारिश के कारण सर्पदंश के मामले तेजी से बढ़े हैं. सदर अस्पताल में दो महीनों में ढाई हजार से अधिक मरीज पहुंचे. पढ़ें-

GOPALGANJ SNAKEBITE CASES
गोपालगंज में सर्पदंश के मामले (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 28, 2026 at 5:53 PM IST

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गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज जिले में मौसम के बदलते मिजाज और बारिश की दस्तक के साथ ही सर्पदंश की घटनाओं में अप्रत्याशित बढ़ोतरी देखी जा रही है. विषैले जीवों के बिलों से बाहर निकलने के कारण रोजाना दर्जनों लोग इसका शिकार हो रहे हैं. गोपालगंज सदर अस्पताल में हर दिन औसतन 25 से 30 सर्पदंश से पीड़ित मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं.

सर्पदंश के ढाई हजार से अधिक मामले: दरअसल आंकड़ों की बात करें तो पिछले दो महीनों के भीतर ही अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को छोड़ दें तो अकेले सदर अस्पताल में सर्पदंश के ढाई हजार से अधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं. खेतों में काम करने वाले किसान, मजदूर और ग्रामीण इलाकों के लोग इसके सबसे ज्यादा शिकार बन रहे हैं. राहत की बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग सतर्क है और जिला अस्पताल सहित प्रखंड स्तरीय अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में एंटी-वेनम इंजेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं.

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झाड़-फूंक न बर्बाद करें समय: अस्पताल के डॉक्टर ने बढ़ते मामलों को देखते हुए आम जनमानस के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है. अक्सर ग्रामीण इलाकों में लोग सांप काटने पर तांत्रिक या ओझा के पास झाड़-फूंक कराने में समय नष्ट कर देते हैं, जिसे लेकर डॉक्टरों का स्पष्ट कहना है कि अंधविश्वास के कारण अस्पताल पहुंचने में होने वाली देरी ही मरीज की जान के लिए सबसे बड़ा खतरा बनती है.

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बिलों में पानी भरने बाहर निकले सांप (ETV Bharat)

सांप के काटने पर क्या करें: सर्पदंश के तुरंत बाद मरीज को बिना पैनिक किए सीधे निकटतम सरकारी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाएं, जहां एंटी-वेनम इंजेक्शन और त्वरित इलाज मिल सके. रात के समय घर से बाहर निकलते वक्त टॉर्च का इस्तेमाल जरूर करें. झाड़ियों, गीली जगहों और खेत-खलिहानों में काम करते समय पैरों में जूते और लंबे पैंट पहनें.

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ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

किसान बन रहे सर्पदंश का शिकार: सर्पदंश के बाद अस्पताल में पहुंचे किसान ने बताया कि बारिश के बाद वो अपने खेत में धान की रोपाई के लिए गये थे. उसी दौरान खेत में उन्हें सांप ने डस लिया, जिसके बाद वो इलाज कराने के लिए अस्पताल आ गये. वहीं सही समय पर अस्पताल पहुंचकर इलाज कराने से मरीज की जान 100% बचाई जा सकती है. सतर्कता ही बचाव का सबसे सही उपाय है.

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किसान बन रहे सर्पदंश का शिकार (ETV Bharat)

"मैं खेत में धान रोपने गया था, अपना काम करके जब मैं घर वापस आ रहा था, तभी मुझे सांप ने पैर में काट लिया. मैंने अस्पताल में आकर इलाज कराया, जिससे मेरी जान बच गई."-किसान

इस मौसम में क्यों बढ़ते हैं सर्पदंश के मामले: झाड़ियों और बिलों में पानी भरने और तापमान में वृद्धि के कारण सांप बाहर निकलने लगते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों और खेतों में काम करने वाले लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं. बारिश के दौरान जमीन के अंदर बिलों में पानी भर जाने से सांप सूखे और ऊंचे स्थानों की तलाश में बाहर आ जाते हैं. मानसून के दौरान खेतों में धान की रोपाई, घास की कटाई और सफाई के दौरान इंसानों और सांपों का सामना अधिक होता है. अधिकांश मौतों का कारण सांप का जहर नहीं, बल्कि झाड़-फूंक के चक्कर में समय पर अस्पताल न पहुंचना है.

क्या कहते हैं डॉक्टर: डॉक्टर संतोष कुमार ने बताया कि गर्मी या उमस के दिनों में जमीन पर सोने के बजाय चारपाई का इस्तेमाल करें और मच्छरदानी का प्रयोग करें. सांप द्वारा काटे गए हिस्से को हिलाने-डुलाने से बचें ताकि जहर शरीर में तेजी से न फैले.

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हर दिन औसतन 25 से 30 सर्पदंश के मरीज (ETV Bharat)

"डंक वाली जगह पर कसकर पट्टी बांधने, चीरा लगाने या मुंह से जहर चूसने जैसी गलतियां बिल्कुल न करें. समय पर मिला सही डॉक्टरी इलाज और एंटी-स्नेक वेनम ही सर्पदंश का एकमात्र प्रामाणिक और जीवनरक्षक समाधान है."-संतोष कुमार, डॉक्टर

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