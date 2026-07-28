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बिहार में बदले मौसम के बाद सांपों का आतंक, गोपालगंज में दो महीने में सदर अस्पताल पहुंचे 2,500 से अधिक मरीज

गोपालगंज में सर्पदंश के मामले ( ETV Bharat )