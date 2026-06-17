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कभी नेपाल के मरीजों के इलाज का सहारा था बेला अस्पताल, आज खुद वेंटिलेटर पर व्यवस्था

सीतामढ़ी का बेला उप स्वास्थ्य केंद्र अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है. जहां कभी नेपाल से मरीज इलाज कराने आते थे. पढ़ें खबर-

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सीतामढ़ी बेला उप स्वास्थ्य केंद्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 17, 2026 at 7:14 AM IST

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सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी जिले के परिहार प्रखंड स्थित बेला उप स्वास्थ्य केंद्र कभी सीमावर्ती इलाके के लोगों के लिए जीवनदायिनी संस्था माना जाता था. नेपाल सीमा से सटे इस अस्पताल में एक समय ऐसा था जब इलाज कराने के लिए नेपाल से भी मरीज पहुंचते थे. लेकिन सरकारी उपेक्षा, संसाधनों की कमी और वर्षों से विकास कार्य नहीं होने के कारण आज यह अस्पताल अपनी पहचान खोता जा रहा है.

स्वास्थ्य केंद्र आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा: कभी स्वास्थ्य सेवाओं का केंद्र रहा यह परिसर अब बदहाली की ऐसी तस्वीर पेश कर रहा है, जिसे देखकर लोगों का दर्द साफ झलकता है. स्थानीय लोगों का कहना है कि अस्पताल परिसर में दिन के समय पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है और शाम ढलते ही यह जगह नशेड़ियों का ठिकाना बन जाती है. नेपाल सीमा से सटे सीतामढ़ी जिले के परिहार प्रखंड का बेला उप स्वास्थ्य केंद्र आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

नेपाल से भी आते थे मरीज: कभी इस अस्पताल की पहचान सीमावर्ती क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य केंद्रों में होती थी. यहां न केवल आसपास के गांवों के लोग बल्कि पड़ोसी देश नेपाल से भी मरीज इलाज के लिए पहुंचते थे. हालांकि समय के साथ सरकारी उपेक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव ने इस अस्पताल की तस्वीर पूरी तरह बदल दी है. वर्ष 1954 में पीडब्ल्यूडी सड़क के किनारे करीब तीन एकड़ भूमि में इस उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की गई थी.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

हजारों लोगों को इस अस्पताल ने दी स्वास्थ्य सेवाएं: सरकार की सोच थी कि सीमावर्ती और ग्रामीण इलाकों के लोगों को छोटी-मोटी बीमारियों के इलाज के लिए दूर-दराज के अस्पतालों का रुख नहीं करना पड़े. स्थानीय स्तर पर ही उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके. अस्पताल खुलने के बाद वर्षों तक इसने हजारों लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की और सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं था लेकिन वर्तमान समय में यह स्वास्थ्य केंद्र अपनी मूल पहचान खो चुका है.

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बेला उप स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली (ETV Bharat)

दिन में पशु, शाम ढलने के बाद नशेड़ियों का जमावड़ा: अस्पताल भवन जर्जर होता जा रहा है, कई हिस्सों में टूट-फूट साफ दिखाई देती है. पर्याप्त चिकित्सीय सुविधाओं और संसाधनों के अभाव में यह उप स्वास्थ्य केंद्र अब धीरे-धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि अस्पताल परिसर की देखरेख नहीं होने के कारण यहां दिन में पशु घूमते रहते हैं, जबकि शाम ढलने के बाद नशेड़ियों का जमावड़ा लग जाता है. इससे अस्पताल की गरिमा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.

एक समय लगती थी मरीजों की लंबी कतार: ग्रामीणों का कहना है कि एक समय इस अस्पताल में मरीजों की लंबी कतारें लगी रहती थीं. यहां से प्राथमिक उपचार मिलने के कारण लोगों को जिला मुख्यालय या अन्य बड़े अस्पतालों तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी. लेकिन आज स्थिति यह है कि गंभीर मरीजों को तुरंत रेफर कर दिया जाता है क्योंकि यहां पर्याप्त चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध नहीं है.

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ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

अस्पताल परिसर बदहाल: स्थानीय लोगों का कहना है कि अस्पताल परिसर की बदहाली देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि वर्षों से यहां कोई बड़ा विकास कार्य नहीं हुआ है. कई जगहों पर भवन जर्जर हो चुके हैं. सुरक्षा व्यवस्था भी कमजोर बताई जाती है.

"यदि समय रहते इस अस्पताल के पुनर्निर्माण और आधुनिकीकरण की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में इसका अस्तित्व पूरी तरह समाप्त हो सकता है. स्वास्थ्य विभाग की ओर से अब इस दिशा में पहल शुरू होने की बात कही जा रही है."-स्थानीय

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नेपाल से भी आते थे मरीज (ETV Bharat)

अस्पताल निर्माण को लेकर प्राक्कलन हो रहा तैयार: परिहार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकार को पत्र भेजा गया है. इसके बाद बेला स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र को अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है. डॉ. मनोज कुमार के अनुसार नए अस्पताल भवन के निर्माण को लेकर प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है. आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

"अस्पताल के विकसित होने से सीमावर्ती क्षेत्र के हजारों लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी. बेला और आसपास के गांवों के लोगों को अब उम्मीद है कि दशकों पुरानी इस स्वास्थ्य संस्था को एक बार फिर नया जीवन मिलेगा. यदि सरकार की योजना धरातल पर उतरती है तो यह अस्पताल फिर से सीमावर्ती इलाके के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख केंद्र बन सकता है."- डॉ. मनोज कुमार, चिकित्सा प्रभारी, परिहार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र

सरकार अस्पताल की नहीं ले रही है सुध: फिलहाल, कभी नेपाल से आने वाले मरीजों का भरोसा रहा बेला उप स्वास्थ्य केंद्र अपनी बदहाली की कहानी खुद बयां कर रहा है. अस्पताल का जर्जर भवन, खाली पड़े परिसर और बुनियादी सुविधाओं की कमी यह सवाल खड़ा कर रही है कि आखिर सीमावर्ती क्षेत्र के इतने महत्वपूर्ण स्वास्थ्य केंद्र की सुध लेने में इतनी देर क्यों हुई. अब लोगों की निगाहें सरकार और स्वास्थ्य विभाग की आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं कि क्या यह अस्पताल फिर से अपनी खोई हुई पहचान हासिल कर पाएगा या फिर इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएगा.

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आज खुद वेंटिलेटर पर व्यवस्था (ETV Bharat)

विधान पार्षद भी सदन में उठा चुकी हैं आवाज: सत्ता पक्ष की विधान पार्षद रेखा कुमारी भी बीते 1 जनवरी 2025 को तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से विधान परिषद में अस्पताल के निर्माण को लेकर आवाज उठा चुकी हैं. हालांकि तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अस्पताल के निर्माण का आश्वासन भी दिया लेकिन डेढ़ साल बीत जाने के बाद अब तक अस्पताल की सुध लेने वाला कोई नहीं है.

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अस्पताल परिसर बदहाल (ETV Bharat)

क्या कहते हैं सामाजिक कार्यकर्ता: वहीं चिकित्सा प्रभारी के द्वारा कहा जा रहा है कि जल्दी टेंडर करवा कर अस्पताल का निर्माण करवाया जाएगा. इसके बाद पहले की तरह नेपाल के लोगों के साथ-साथ भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा. वहीं सामाजिक कार्यकर्ता विनय झा का कहना है कि पहले अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से परिहार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दवा जाती थी लेकिन अब हाल ये है कि परिहार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से दवा इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आती है.

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ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

"अगर समय रहते इस अस्पताल का निर्माण सही सही से हो जाए तो आसपास के लोगों को तो लाभ मिलेगा ही, साथ ही पड़ोसी देश नेपाल के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा. फिलहाल इस अस्पताल की हालत जर्जर बनी हुई है."-विनय झा, सामाजिक कार्यकर्ता

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