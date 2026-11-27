20 साल से 'मौत की पगडंडी' पर चलकर पढ़ने जाते हैं बच्चे! देखिए बिहार के इस अनोखे स्कूल का हाल
civic issues:गया में बीस साल पहले स्कूल तो बना, पर प्रशासन रास्ता बनाना भूल गया. जानिए, कैसे मौत की पगडंडी से गुजरते हैं नौनिहाल. रिपोर्ट-रत्नेश
Published : November 27, 2026 at 7:13 PM IST
गयाजी: बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लाख दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों से बिल्कुल उलट नजर आती है. इसका ताजा उदाहरण गया जिले के बांकेबाजार प्रखंड स्थित 'प्राथमिक विद्यालय करमडीह' है, जहां बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है. करीब दो दशक पहले बने इस विद्यालय तक पहुंचने के लिए आज तक पक्की सड़क तो दूर, एक सामान्य रास्ता तक नहीं बन पाया है.
20 साल से पगडंडी के सहारे नौनिहालों का भविष्य
वर्ष 2006-08 के आसपास चारों ओर खेतों के बीच इस विद्यालय का निर्माण तो कर दिया गया, लेकिन प्रशासन और निर्माण एजेंसी इसके लिए रास्ता बनाना ही भूल गई. नतीजतन, पिछले 20 वर्षों से यहां पढ़ने वाले लगभग 50 बच्चे खेतों की संकरी आरी और पगडंडियों के सहारे स्कूल पहुंचने को मजबूर हैं. बरसात के दिनों में फिसलन बढ़ जाने से बच्चे अक्सर गिरकर घायल हो जाते हैं, वहीं खेतों के बीच रास्ते में हमेशा सांप-बिच्छू का खतरा भी मंडराता रहता है.
असामाजिक तत्वों का अड्डा बना विद्यालय परिसर
रास्ते के अभाव के साथ-साथ विद्यालय की टूटी हुई बाउंड्री वॉल भी एक बड़ी समस्या बन गई है. चारदीवारी न होने के कारण दिनदहाड़े असामाजिक तत्व विद्यालय परिसर में घुस आते हैं और छत पर चढ़कर नशा करते हैं. कई बार स्कूल के कमरों के ताले तोड़कर चोरी की घटनाओं को भी अंजाम दिया जा चुका है. शिक्षकों का कहना है कि यदि वे इन तत्वों को रोकने का प्रयास करते हैं, तो उन्हें धमकियां मिलती हैं, जिससे स्कूल में भय का माहौल बना रहता है.
ऑफिसर बनने का सपना, लेकिन रास्ते की बाधा
विद्यालय की पांचवीं कक्षा के छात्र जुनैद रजा का कहना है कि वह पढ़-लिखकर एक बड़ा ऑफिसर बनना चाहता है, लेकिन स्कूल आने-जाने के लिए रास्ता न होना सबसे बड़ी बाधा है. जुनैद के अनुसार, बरसात के मौसम में खेतों के रास्ते आने में बहुत डर लगता है और कई बार बच्चे कीचड़ में गिर जाते हैं.
"हमारी सरकार से बस यही गुहार है कि स्कूल तक एक सड़क बनवा दी जाए ताकि हम सुरक्षित तरीके से पढ़ाई कर सकें."-जुनैद रजा, छात्र
बच्चों के लिए अभिभावक भी चिंतित
बच्चों की इस रोजमर्रा की परेशानी को लेकर अभिभावक भी गहरी चिंता में हैं. चौथी कक्षा के छात्र निकेत राज की मां प्रतिमा देवी बताती हैं कि स्कूल में पढ़ाई तो ठीक होती है, लेकिन रास्ता न होने से बच्चों के साथ-साथ शिक्षकों और अभिभावकों को भी आने-जाने में भारी दिक्कत होती है. इसके अलावा, विद्यालय में 'नल-जल' की व्यवस्था भी नहीं है, जिससे बच्चों को पीने के पानी के लिए भी जूझना पड़ता है.
"हम अभिभावक जब विद्यालय आते हैं, तो हम लोगों को भी परेशानी होती है. यहां पढ़ाई तो ठीक से होती है, लेकिन आने-जाने के रास्ते को लेकर हम लोग चिंतित हैं. विद्यालय के चारों ओर खेत है. कहीं से रास्ता नहीं मिला है. नल-जल की भी यहां व्यवस्था नहीं है. जिससे पानी को लेकर दिक्कत होती है."-प्रतिमा देवी, अभिभावक
बार-बार शिकायत के बाद भी प्रशासन मौन
ऐसा नहीं है कि इस गंभीर समस्या से प्रशासन को अवगत नहीं कराया गया है. विद्यालय प्रबंधन के अनुसार, पिछले 20 वर्षों में पूर्व और वर्तमान शिक्षकों द्वारा कई बार शिक्षा विभाग और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को लिखित आवेदन देकर रास्ते की मांग की गई है. इसके बावजूद आज तक किसी भी अधिकारी या जनप्रतिनिधि ने इस ओर सुध नहीं ली है.
टापू जैसा नजर आता है विद्यालय परिसर
प्राथमिक विद्यालय करमडीह के प्रधान शिक्षक सुबोध कुमार बताते हैं कि चारों ओर खेत होने और रास्ता न होने के कारण यह विद्यालय किसी टापू जैसा नजर आता है. वर्तमान में यहां एक शिक्षिका और दो शिक्षक कार्यरत हैं, जो किसी तरह पगडंडियों से होकर स्कूल पहुंचते हैं. प्रधान शिक्षक का मानना है कि बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा के स्तर को बनाए रखने के लिए सबसे पहले रास्ते की समस्या का समाधान होना बेहद जरूरी है.
"वर्ष 2007-2008 में यह विद्यालय बना है. यहां रास्ते की समस्या ऐसी है, जिससे लगता है कि यह विद्यालय टापू पर अवस्थित है. चारों ओर से खेत है और रास्ते का पता ही नहीं है. किसी तरह से पगडंडी के सहारे बच्चे आते-जाते हैं. वहीं दूसरी समस्या बाउंड्री वॉल की है."-सुबोध कुमार, प्रधान शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय करमडीह
जर्जर रसोई घर और टपकती छतें
रास्ते और बाउंड्री के अलावा विद्यालय का आधारभूत ढांचा भी अब दम तोड़ने लगा है. स्कूल दो हिस्सों में बना है, जिसमें करीब पांच कमरे हैं, लेकिन बरसात के दिनों में इन कमरों की छतें चूती हैं. इसके साथ ही विद्यालय का रसोई भवन भी पूरी तरह जर्जर हो चुका है, जिससे मध्याह्न भोजन (मिड-डे मील) बनाने में भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है.
कब सुधरेगी व्यवस्था?
शिक्षा के अधिकार और स्कूलों के कायाकल्प की बात करने वाले प्रशासन के लिए प्राथमिक विद्यालय करमडीह एक बड़ा सवाल बनकर खड़ा है. अब देखना यह है कि मीडिया और स्थानीय लोगों द्वारा मुद्दा उठाए जाने के बाद जिला प्रशासन कब जागता है और इन नौनिहालों को खेतों की पगडंडी से निजात दिलाकर स्कूल तक जाने का सुरक्षित रास्ता मुहैया कराता है.
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