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20 साल से 'मौत की पगडंडी' पर चलकर पढ़ने जाते हैं बच्चे! देखिए बिहार के इस अनोखे स्कूल का हाल

प्राथमिक विद्यालय करमडीह ( ETV Bharat )

गयाजी: बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लाख दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों से बिल्कुल उलट नजर आती है. इसका ताजा उदाहरण गया जिले के बांकेबाजार प्रखंड स्थित 'प्राथमिक विद्यालय करमडीह' है, जहां बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है. करीब दो दशक पहले बने इस विद्यालय तक पहुंचने के लिए आज तक पक्की सड़क तो दूर, एक सामान्य रास्ता तक नहीं बन पाया है.

20 साल से पगडंडी के सहारे नौनिहालों का भविष्य

वर्ष 2006-08 के आसपास चारों ओर खेतों के बीच इस विद्यालय का निर्माण तो कर दिया गया, लेकिन प्रशासन और निर्माण एजेंसी इसके लिए रास्ता बनाना ही भूल गई. नतीजतन, पिछले 20 वर्षों से यहां पढ़ने वाले लगभग 50 बच्चे खेतों की संकरी आरी और पगडंडियों के सहारे स्कूल पहुंचने को मजबूर हैं. बरसात के दिनों में फिसलन बढ़ जाने से बच्चे अक्सर गिरकर घायल हो जाते हैं, वहीं खेतों के बीच रास्ते में हमेशा सांप-बिच्छू का खतरा भी मंडराता रहता है.