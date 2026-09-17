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जाम और चालान की मार से परेशान लोग! बोले ट्रैफिक DSP- 'आधा कर दिया जाएगा फाइन, बस करें ये काम'

बेगूसराय में ट्रैफिक सख्ती और बदहाल सर्विस लेन से जनता परेशान है. ईटीवी भारत ने ट्रैफिक डीएसपी रंजीत कुमार से खास बातचीत. रिपोर्ट- निलेश कुमार

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बेगूसराय में जाम से लोग परेशान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 17, 2026 at 11:55 AM IST

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बेगूसराय : बिहार के बेगूसराय शहर में इन दिनों ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर आम लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है. एक तरफ सड़कों पर भारी जाम लगा रहता है, तो दूसरी तरफ तेज रफ्तार वाहनों के कारण सड़क दुर्घटनाओं का खतरा हमेशा बना रहता है. इन तमाम समस्याओं के बीच यातायात नियमों के उल्लंघन पर पुलिस द्वारा लगातार चालान काटने की कार्रवाई की जा रही है.

चालान ने किया लोगों को परेशान

स्थानीय निवासियों का कहना है कि यातायात नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है. लेकिन जब शहर की प्रमुख सड़कों और खासकर एनएच-31 की सर्विस लेन पर ही अवैध रूप से वाहनों का कब्जा हो, तो आम वाहन चालक कहां जाएं? स्थानीय निवासी सुधीर कुमार कहते हैं कि यहां ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल लचर है. बेगूसराय के जीरोमाइल से दिनकर गोलंबर और ट्रैफिक चौक की तरफ जाने वाली सर्विस लेन पर ट्रकों और बसों का कब्जा रहता है.

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ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

"ट्रैफिक व्यवस्था दयनीय स्थिति में है. आए दिन सड़क किनारे ट्रक और बालू वालों का जमावड़ा लगा रहता है, इससे आमजन को परेशानी हो रही है. लोग सामान्य काम के लिए भी गाड़ी लेकर बाहर आते हैं तो उनका चालान कट जाता है."- सुधीर कुमार, स्थानीय निवासी

ग्राउंड पड़ताल की रिपोर्ट

सर्विस लेन पर भारी बसों, ट्रकों और बालू लदे वाहनों के अनधिकृत रूप से खड़े रहने की शिकायतें अक्सर सामने आती हैं. इसका सीधा और बुरा असर मुख्य सड़क के ट्रैफिक पर पड़ता है जिससे गंभीर हादसों का खतरा बढ़ता है. इसी बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था, अतिक्रमण और लोक अदालत के जरिए चालान निपटारे को लेकर ईटीवी भारत ने जमीनी पड़ताल की है.

बढ़ता हुआ वाहनों का दबाव

बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र में बढ़ता हुआ ट्रैफिक दबाव अब स्थानीय लोगों के लिए रोजमर्रा की बड़ी समस्या बन चुका है. सुबह से लेकर शाम तक शहर की मुख्य सड़कों पर वाहनों का भारी जमावड़ा लगा रहता है. कहीं जाम की गंभीर स्थिति दिखती है, तो कहीं सड़क किनारे बेतरतीब तरीके से खड़े वाहन यातायात की सामान्य रफ्तार को रोक देते हैं.

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ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

"जीरो माइल से लेकर मेरे गांव तक लोगों के चलने का रास्ता तक नहीं है. सब माफिया का कब्जा है. साइकिल और मोटरसाइकिल वालों को परेशानी होती है. ट्रैफिक का कोई नियम ही नहीं है. जिसको कुछ समझ में नहीं आता है उसी का चालान कटता है."- राम शंकर प्रसाद सिंह, स्थानीय निवासी

डीएसपी ने क्या कहा

वहीं ट्रैफिक डीएसपी रंजीत कुमार का कहना है कि नये फ्लाइओवर के बनने से जाम की समस्या समाप्त हो जाएगी. एनएच पर नए पुल के निर्माण के कारण काफी समस्या हुई थी. सड़क पर हर जगह काम चल रहा था, जिसके कारण जाम की समस्या थी.

लोगो की जो अपेक्षा है कि ट्रैफिक की व्यवस्था और अच्छी हो तो उसके लिए हम हमेशा प्रयास में रहते हैं. मैं यहां की जनता को अच्छा से अच्छा ट्रैफिक व्यवस्था दे सकूं और यहां की जनता से भी मैं अपेक्षा करूंगा कि ट्रैफिक रूल का पालन करें. हेलमेट लगाएं, ट्रिपल लोडिंग न चलें, स्थिर गति में चले.

"जो नियम तोड़ने का प्रयास करते हैं उसके विरुद्ध हम लोग कारवाई करते हैं. जो यातायात नियमों के विरुद्ध में जाते हैं उनके विरुद्ध में कारवाई होती है, उनको फाइन किया जाता है और लगातार हम लोग के द्वारा फाइन किया जा रहा है."- रंजीत कुमार,ट्रैफिक डीएसपी

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बड़े वाहनों ने बढ़ाई परेशानी (ETV Bharat)

पिछले महीने 60 लाख जुर्माना- ट्रैफिक DSP

ट्रैफिक डीएसपी ने आगे कहा कि ट्रैफिक और हमारे सहयोगी दल के द्वारा पिछले महीने में ही 60 लाख का फाइन हुआ है. सिर्फ ट्रैफिक के द्वारा ही 60 लाख का फाइन होना बड़ी बात है. हम लोग लगातार इस चीज पर ध्यान रखते हैं कि कोई भी व्यक्ति ट्रैफिक रूल का वॉयलेशन न करें. वो अपने हर तरीके से ट्रैफिक रूल का पालन करें.

2 हाइवे पेट्रोलिंग

उन्होंने आगे कहा कि हमारी 2 हाइवे पेट्रोलिंग है जो की हाइवे पर होती है. एक बलिया से और 1 बछवारा से है. दोनों का एरिया बंटा हुआ है. दोनों सड़क पर एनएच पर जो तेज गति से या ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले जो भी व्यक्ति हों, उसका चालान करते हैं. उसमें ऐसी टेक्निक मशीन लगी हुई है कि स्वत: गलती करने वाले को अधिक स्पीड वाले को कैच कर लेते हैं और स्वत फाइन हो जाता है. उसमें पुलिस वाले यह नहीं जानते है कि किसकी गाड़ी है.

"अगले 12 तारीख को लोक अदालत लगने जा रहा है. बेगूसराय के 20 शहर में ही लगेगा. अभी भी न्यायलय के द्वारा जितने भी 3 महीना से ऊपर जो भी चलान कटे हैं, उनका भी चालान को आधा किया जा रहा है, माफ किया जा रहा है. यह कार्रवाई पिछले 10 दिनों से चल रही है. 12 तारीख को लोक अदालत है, उसमे भी काफी लोगो को उपस्थित होना है. लोगों से आग्रह है कि आएं और अपनी समस्याओं को रखें. पचास प्रतिशत तक चालान को माफ किया जाएगा. ट्रैफिक से सम्बंधित ही नहीं केस मुकदमा से सम्बंधित भी मामलों का भी निपटारा होगा."- रंजीत कुमार, ट्रैफिक डीएसपी

सिर्फ चालान समाधान नहीं

शहर में बढ़ते वाहनों के बीच नियमों का पालन कराने के लिए पुलिस लगातार सघन चेकिंग अभियान चला रही है. दोपहिया और चारपहिया वाहनों की जांच के दौरान हेलमेट और सीट बेल्ट की अनदेखी पर चालान काटे जा रहे हैं. हालांकि, आम जनता का मानना है कि केवल जुर्माना लगाने से यह समस्या हल नहीं होगी, बल्कि सड़कों से अतिक्रमण हटाना जरूरी है.

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सड़कों पर जाम से लोग हलकान (ETV Bharat)

वाहन चालकों की परेशानी

ट्रैफिक नियमों को लेकर की जा रही इस प्रशासनिक सख्ती का सीधा असर अब आम वाहन चालकों पर दिखने लगा है. लोगों का तर्क है कि नियमों का पालन होना ही चाहिए, लेकिन शहर आने वाले लोगों को बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था से जूझना पड़ता है. ग्रामीण इलाकों से बेगूसराय बाजार आने वाले किसानों और छोटे व्यापारियों के लिए यह स्थिति सबसे अधिक कष्टदायक साबित हो रही है.

आर्थिक बोझ तले दबे किसान

किसानों को खाद, बीज और अन्य जरूरी सामान खरीदने के लिए नियमित रूप से बेगूसराय मुख्य बाजार आना पड़ता है. इस दौरान उन्हें लंबे जाम का सामना करना पड़ता है और किसी तकनीकी चूक से चालान होने पर अतिरिक्त आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है. जनता का सवाल है कि उन्हें ऐसी सुगम व्यवस्था कब मिलेगी, जिससे वे सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच सकें.

एनएच-31 की अहमियत

एनएच-31 देश के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों में से एक है. यह बिहार के विभिन्न जिलों को आपस में जोड़ते हुए पटना से गुवाहाटी की ओर जाने वाले भारी यातायात को संभालता है. लेकिन बेगूसराय के लोगों का कहना है कि इसी महत्वपूर्ण राजमार्ग की सर्विस लेन को लेकर स्थानीय लोग परेशान हैं.

पार्किंग जोन बनी सर्विस लेन

जीरो माइल और दिनकर गोलंबर से ट्रैफिक चौक की ओर जाने वाले हिस्सों में सर्विस लेन पर भारी वाहनों के खड़े होने की गंभीर समस्या है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि सर्विस लेन का उपयोग पार्किंग और भारी व्यावसायिक वाहनों को खड़ा करने के लिए किया जा रहा है. इसके कारण छोटे वाहनों को विवश होकर मुख्य सड़क पर आना पड़ता है जिससे खतरा बढ़ता है.

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राजमार्ग की सर्विस लेन से परेशानी (ETV Bharat)

अनधिकृत कब्जे के आरोप

स्थानीय निवासी राम शंकर प्रसाद सिंह ने सर्विस लेन की दयनीय स्थिति पर गहरा रोष व्यक्त किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि इस लेन पर बस, बालू और ट्रक कारोबार से जुड़े प्रभावशाली लोगों का कब्जा बना हुआ है. हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है, लेकिन सड़क बाधित होने से यह सवाल उठना लाजिमी है कि यातायात के लिए बनी सर्विस लेन सुचारू क्यों नहीं है?

सड़क सुरक्षा पर बड़ा खतरा

सर्विस लेन के पूरी तरह बाधित होने का सबसे खराब असर सड़क सुरक्षा और यात्रियों की जान पर पड़ता है. जब सर्विस लेन में बड़े वाहन खड़े होते हैं, तो दुपहिया और अन्य छोटे वाहन मुख्य सड़क पर जाने को मजबूर हो जाते हैं. एनएच पर पहले से ही तेज रफ्तार वाहनों का दबाव रहता है, जिससे छोटे और बड़े वाहनों में टक्कर की आशंका बढ़ जाती है.

व्यवस्था सुधारने की मांग

स्थानीय निवासियों का कहना है कि प्रशासन को ट्रैफिक व्यवस्था को सिर्फ राजस्व या चालान वसूलने के नजरिए से नहीं देखना चाहिए. नियमों का पालन कराना पुलिस की जिम्मेदारी है और नागरिकों को भी सजग रहना चाहिए. लेकिन इसके साथ ही सड़क की वास्तविक खामियों को दूर करना, गलत पार्किंग रोकना और सर्विस लेन से अतिक्रमण हटाना भी बेहद अनिवार्य कदम है.

लोक अदालत से राहत

लंबित पड़े पुराने ट्रैफिक चालानों से परेशान वाहन चालकों के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से राहत पाने का एक बेहतर विकल्प उपलब्ध है. तय प्रक्रिया के तहत पात्र मामलों का निपटारा यहां आसानी से किया जा सकता है. इससे उन चालकों को बड़ी राहत मिल सकती है जो लंबे समय से लंबित कानूनी मामलों को हमेशा के लिए समाप्त करना चाहते हैं.

नियमों की सही जानकारी

अदालत के माध्यम से चालान के निपटारे में कितनी वित्तीय राहत मिलेगी, यह पूरी तरह से संबंधित मामले की प्रकृति और लोक अदालत की गाइडलाइंस पर निर्भर करता है. इसलिए वाहन चालकों के लिए यह बेहद जरूरी है कि वे पूरी कानूनी प्रक्रिया और निर्धारित तिथियों की सही जानकारी जुटाकर ही लोक अदालत का रुख करें ताकि उन्हें सही समाधान मिल सके.

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