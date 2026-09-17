ETV Bharat / state

जाम और चालान की मार से परेशान लोग! बोले ट्रैफिक DSP- 'आधा कर दिया जाएगा फाइन, बस करें ये काम'

बेगूसराय : बिहार के बेगूसराय शहर में इन दिनों ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर आम लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है. एक तरफ सड़कों पर भारी जाम लगा रहता है, तो दूसरी तरफ तेज रफ्तार वाहनों के कारण सड़क दुर्घटनाओं का खतरा हमेशा बना रहता है. इन तमाम समस्याओं के बीच यातायात नियमों के उल्लंघन पर पुलिस द्वारा लगातार चालान काटने की कार्रवाई की जा रही है.

चालान ने किया लोगों को परेशान

स्थानीय निवासियों का कहना है कि यातायात नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है. लेकिन जब शहर की प्रमुख सड़कों और खासकर एनएच-31 की सर्विस लेन पर ही अवैध रूप से वाहनों का कब्जा हो, तो आम वाहन चालक कहां जाएं? स्थानीय निवासी सुधीर कुमार कहते हैं कि यहां ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल लचर है. बेगूसराय के जीरोमाइल से दिनकर गोलंबर और ट्रैफिक चौक की तरफ जाने वाली सर्विस लेन पर ट्रकों और बसों का कब्जा रहता है.

ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

"ट्रैफिक व्यवस्था दयनीय स्थिति में है. आए दिन सड़क किनारे ट्रक और बालू वालों का जमावड़ा लगा रहता है, इससे आमजन को परेशानी हो रही है. लोग सामान्य काम के लिए भी गाड़ी लेकर बाहर आते हैं तो उनका चालान कट जाता है."- सुधीर कुमार, स्थानीय निवासी

ग्राउंड पड़ताल की रिपोर्ट

सर्विस लेन पर भारी बसों, ट्रकों और बालू लदे वाहनों के अनधिकृत रूप से खड़े रहने की शिकायतें अक्सर सामने आती हैं. इसका सीधा और बुरा असर मुख्य सड़क के ट्रैफिक पर पड़ता है जिससे गंभीर हादसों का खतरा बढ़ता है. इसी बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था, अतिक्रमण और लोक अदालत के जरिए चालान निपटारे को लेकर ईटीवी भारत ने जमीनी पड़ताल की है.

बढ़ता हुआ वाहनों का दबाव

बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र में बढ़ता हुआ ट्रैफिक दबाव अब स्थानीय लोगों के लिए रोजमर्रा की बड़ी समस्या बन चुका है. सुबह से लेकर शाम तक शहर की मुख्य सड़कों पर वाहनों का भारी जमावड़ा लगा रहता है. कहीं जाम की गंभीर स्थिति दिखती है, तो कहीं सड़क किनारे बेतरतीब तरीके से खड़े वाहन यातायात की सामान्य रफ्तार को रोक देते हैं.

ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

"जीरो माइल से लेकर मेरे गांव तक लोगों के चलने का रास्ता तक नहीं है. सब माफिया का कब्जा है. साइकिल और मोटरसाइकिल वालों को परेशानी होती है. ट्रैफिक का कोई नियम ही नहीं है. जिसको कुछ समझ में नहीं आता है उसी का चालान कटता है."- राम शंकर प्रसाद सिंह, स्थानीय निवासी

डीएसपी ने क्या कहा

वहीं ट्रैफिक डीएसपी रंजीत कुमार का कहना है कि नये फ्लाइओवर के बनने से जाम की समस्या समाप्त हो जाएगी. एनएच पर नए पुल के निर्माण के कारण काफी समस्या हुई थी. सड़क पर हर जगह काम चल रहा था, जिसके कारण जाम की समस्या थी.

लोगो की जो अपेक्षा है कि ट्रैफिक की व्यवस्था और अच्छी हो तो उसके लिए हम हमेशा प्रयास में रहते हैं. मैं यहां की जनता को अच्छा से अच्छा ट्रैफिक व्यवस्था दे सकूं और यहां की जनता से भी मैं अपेक्षा करूंगा कि ट्रैफिक रूल का पालन करें. हेलमेट लगाएं, ट्रिपल लोडिंग न चलें, स्थिर गति में चले.

"जो नियम तोड़ने का प्रयास करते हैं उसके विरुद्ध हम लोग कारवाई करते हैं. जो यातायात नियमों के विरुद्ध में जाते हैं उनके विरुद्ध में कारवाई होती है, उनको फाइन किया जाता है और लगातार हम लोग के द्वारा फाइन किया जा रहा है."- रंजीत कुमार,ट्रैफिक डीएसपी

बड़े वाहनों ने बढ़ाई परेशानी (ETV Bharat)

पिछले महीने 60 लाख जुर्माना- ट्रैफिक DSP

ट्रैफिक डीएसपी ने आगे कहा कि ट्रैफिक और हमारे सहयोगी दल के द्वारा पिछले महीने में ही 60 लाख का फाइन हुआ है. सिर्फ ट्रैफिक के द्वारा ही 60 लाख का फाइन होना बड़ी बात है. हम लोग लगातार इस चीज पर ध्यान रखते हैं कि कोई भी व्यक्ति ट्रैफिक रूल का वॉयलेशन न करें. वो अपने हर तरीके से ट्रैफिक रूल का पालन करें.

2 हाइवे पेट्रोलिंग

उन्होंने आगे कहा कि हमारी 2 हाइवे पेट्रोलिंग है जो की हाइवे पर होती है. एक बलिया से और 1 बछवारा से है. दोनों का एरिया बंटा हुआ है. दोनों सड़क पर एनएच पर जो तेज गति से या ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले जो भी व्यक्ति हों, उसका चालान करते हैं. उसमें ऐसी टेक्निक मशीन लगी हुई है कि स्वत: गलती करने वाले को अधिक स्पीड वाले को कैच कर लेते हैं और स्वत फाइन हो जाता है. उसमें पुलिस वाले यह नहीं जानते है कि किसकी गाड़ी है.

"अगले 12 तारीख को लोक अदालत लगने जा रहा है. बेगूसराय के 20 शहर में ही लगेगा. अभी भी न्यायलय के द्वारा जितने भी 3 महीना से ऊपर जो भी चलान कटे हैं, उनका भी चालान को आधा किया जा रहा है, माफ किया जा रहा है. यह कार्रवाई पिछले 10 दिनों से चल रही है. 12 तारीख को लोक अदालत है, उसमे भी काफी लोगो को उपस्थित होना है. लोगों से आग्रह है कि आएं और अपनी समस्याओं को रखें. पचास प्रतिशत तक चालान को माफ किया जाएगा. ट्रैफिक से सम्बंधित ही नहीं केस मुकदमा से सम्बंधित भी मामलों का भी निपटारा होगा."- रंजीत कुमार, ट्रैफिक डीएसपी