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बिहार में आशियाना योजनाओं का दावा फेल! आजादी के 78 साल बाद भी पॉलिथीन और मिट्टी के घर में कट रही जिंदगी

मसौढ़ी: बिहार में गरीबों को पक्का मकान देने के लिए सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना समेत कई योजनाएं चला रही है और करोड़ों रुपये खर्च करने का दावा कर रही है. लेकिन पटना से सटे मसौढ़ी के धनरूआ प्रखंड के लोदीपुर गांव में जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है. वार्ड नंबर 8 में दो दर्जन से अधिक महादलित परिवार आज भी कच्ची मिट्टी की झोपड़ी और पॉलिथीन के नीचे रहने को मजबूर हैं.

आजादी के 78 साल बाद भी झोपड़ी

आजादी के इतने साल बीत जाने के बावजूद ये परिवार पक्के आशियाने से वंचित हैं. कई बुजुर्ग महिलाओं का दर्द यह है कि शादी के बाद से वे बुढ़ापे में पहुंच गईं, लेकिन अपना पक्का घर आज तक नसीब नहीं हुआ. ग्रामीणों का कहना है कि हर पंचायत में आवास सहायक नियुक्त किए गए हैं, जिनका काम जरूरतमंदों का सर्वे और चयन करना है, फिर भी स्थिति नहीं बदली.

आशियाना योजनाओं का दावा फेल (ETV Bharat)

वोट न देने का आरोप

वंचित लाभुक मीना देवी ने आरोप लगाया है कि पंचायत के मुखिया द्वारा कहा जाता है कि तुमने हमें वोट नहीं दिया, इसलिए तुम्हें आवास नहीं मिलेगा. अगर यह आरोप सच है तो यह सरकारी योजना की बंदरबांट और सिस्टम की नाकामी का उदाहरण है. विकास के दावों पर सवाल उठना लाजमी है.

"जब से शादी होकर मैं अपने इस घर में आई हूं, तब से लेकर आज तक ये घर नहीं बना है. मैं अब बूढ़ी हो गई हूं, लेकिन आज तक आशियाना नहीं मिला. वोट मांगने लोग आते हैं लेकिन आवास योजना का लाभ नहीं देते हैं."-मीना देवी, स्थानीय

आजादी के 78 साल बाद भी झोपड़ी (ETV Bharat)

कौन-कौन हैं वंचित परिवार

इस वार्ड में आवास से वंचित लाभुकों में मीना देवी, टुनटुन चौधरी, सविता देवी, लीला देवी, झमेला देवी, राजमुनि देवी, प्रतिमा देवी (पति राजू मोची), किरण देवी (पति स्व. विजयंती प्रसाद), जिरामनी देवी (पति स्व. रविन्द्र प्रसाद), कविता देवी (पति सुरजुन पासवान), ममता देवी (पति सुधीर पासवान), ललिता देवी (पति रमेश मोची), रिंकू देवी (पति रामाशीष पासवान) और शैल देवी (पति बिजेंदर पासवान) सहित दो दर्जन से अधिक परिवार शामिल हैं.