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कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा! कल्याणपुर रोड रेलवे स्टेशन पर FOB नहीं, जान से खिलवाड़!

मुंगेर के कल्याणपुर रोड स्टेशन पर सालाना 25 लाख राजस्व के बावजूद फुट ओवरब्रिज नहीं. खतरे में यात्रियों की जान. प्रिंस दिलखुश की ग्राउंड रिपोर्ट

Kalyanpur Road Railway Station
कल्याणपुर रोड स्टेशन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 14, 2026 at 8:34 PM IST

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मुंगेर: पूर्व रेलवे के मालदा मंडल अंतर्गत भागलपुर-जमालपुर-किऊल रेलखंड पर स्थित कल्याणपुर रोड रेलवे स्टेशन पर हर साल करीब 25 लाख रुपये का राजस्व रेलवे को प्राप्त होता है. इसके बावजूद यात्री सुविधाओं की स्थिति बदहाल बनी हुई है. प्रतिदिन करीब 1000 यात्री इस स्टेशन से आवागमन करते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म बदलने के लिए आज तक फुट ओवरब्रिज की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है. इसके कारण यात्रियों को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए सीधे रेलवे ट्रैक पार करना पड़ता है.

तीन प्लेटफॉर्म, लेकिन सुरक्षित रास्ता नहीं: कल्याणपुर रोड स्टेशन पर कुल तीन प्लेटफॉर्म हैं और तीनों प्लेटफॉर्म ऊंचे हैं. फुट ओवरब्रिज नहीं होने के कारण यात्रियों को एक नंबर प्लेटफॉर्म से दो और तीन नंबर प्लेटफॉर्म की ओर जाने के लिए पटरियों के बीच से होकर गुजरना पड़ता है. स्टेशन पर ट्रेन आने या जाने के दौरान पटरी पार करना यात्रियों के लिए बेहद जोखिम भरा साबित हो सकता है.

Kalyanpur Road Railway Station
फुट ओवरब्रिज नहीं (ETV Bharat)

महिला, बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा परेशान: खासकर महिला यात्रियों, बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांग यात्रियों को इस दौरान काफी परेशानी होती है. कई बार जल्दबाजी में यात्री ट्रेन की आवाजाही के बीच पटरी पार करने को मजबूर हो जाते हैं. ऐसे में किसी भी समय गंभीर हादसा होने की आशंका बनी रहती है. पूर्व में कई लोग पटरी पार करते हुए अपनी जान गंवा चुके हैं.

रोजाना 1000 से अधिक यात्रियों का आवागमन: कल्याणपुर रोड स्टेशन आसपास के गांवों और बड़ी आबादी वाले क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है. स्थानीय लोगों का कहना है कि आसपास के ग्रामीण इलाकों के लिए यह स्टेशन आवागमन का प्रमुख साधन है. स्टेशन पर भागलपुर-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस, भागलपुर इंटरसिटी, जयनगर एक्सप्रेस सहित कई महत्वपूर्ण पैसेंजर और डीएमयू ट्रेनों का ठहराव होता है.

Kalyanpur Road Railway Station
खतरे में यात्रियों की जान (ETV Bharat)

शौचालय, पेयजल और बैठने की व्यवस्था का अभाव: स्टेशन पर शौचालय की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने, पेयजल की कमी, बैठने की सीमित व्यवस्था और अन्य यात्री सुविधाओं की कमी है. स्थानीय यात्रियों के अनुसार स्टेशन पर लगातार यात्रियों की संख्या बनी रहती है, लेकिन सुविधाओं का विस्तार उस अनुपात में नहीं हुआ है. महिला यात्रियों को शौचालय की समुचित सुविधा नहीं मिलने के कारण खुले स्थान का सहारा लेना पड़ता है.

महिला यात्रियों की शिकायत: महिला यात्री दिलखुश देवी और लालमुनि देवी ने बताया कि स्टेशन परिसर में महिला यात्रियों के लिए शौचालय की सुविधा नहीं है. ट्रेन के इंतजार के दौरान लंबे समय तक स्टेशन पर रहना पड़ता है, लेकिन शौचालय न होने से विशेषकर महिलाओं को काफी असुविधा होती है.

"हम रेलवे से जल्द अलग और सुरक्षित शौचालय निर्माण की मांग करते हैं. यहां महिला यात्रियों के लिए शौचालय नहीं होने से काफी परेशानी होती है."-दिलखुश देवी, महिला यात्री

Kalyanpur Road Railway Station
रोजाना 1000 से अधिक यात्रियों का आवागमन (ETV Bharat)

रात में अंधेरा, असुरक्षा का डर: स्टेशन परिसर में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था नहीं होने के कारण रात के समय यात्रियों को काफी परेशानी और असुरक्षा का सामना करना पड़ता है. अंधेरा रहने से अकेले सफर करने वाले यात्रियों, महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के लिए खतरा और बढ़ जाता है. यात्रियों ने हाईमास्ट लाइट लगाने की मांग की है.

समाजसेवी और स्थानीय लोगों की मांग: समाजसेवी अर्जुन कुमार मंडल ने कहा कि स्टेशन से रेलवे को सालाना करीब 25 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हो रहा है, इसके बावजूद बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं. महिला शौचालय, मुसाफिरखाना और तीनों प्लेटफॉर्म पर पर्याप्त शेड तक नहीं हैं. स्थानीय निवासी नीरज कुमार सिंह और सुरेंद्र कुमार यादव ने भी फुट ओवरब्रिज, शौचालय, पेयजल, बैठने की व्यवस्था और अतिरिक्त ट्रेनों के ठहराव की मांग की है.

"स्टेशन से रेलवे को सालाना करीब 25 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हो रहा है, इसके बावजूद यात्रियों के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं."-अर्जुन कुमार मंडल, समाजसेवी

यात्रियों की आवाज: रेल यात्री त्रिलोकी यादव ने कहा कि सुरक्षित व्यवस्था न होने के कारण उन्हें ट्रैक पार करना पड़ता है. कई बार ट्रेन गुजरने के तुरंत बाद पटरी पार करने लगते हैं, जिससे दूसरी दिशा से ट्रेन आ जाने पर स्थिति खतरनाक हो सकती है. प्रकाश मोदी ने कहा कि "फुट ओवरब्रिज न होना सबसे गंभीर समस्या है और रेलवे को जल्द निर्माण पूरा कराना चाहिए."

"जिस स्टेशन से रेलवे को सालाना लाखों रुपये का राजस्व प्राप्त हो रहा है, वहां बुनियादी यात्री सुविधाओं की कमी समझ से परे है."- त्रिलोकी यादव, रेल यात्री

डीआरएम का आश्वासन: मालदा डिवीजन के डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता ने बताया कि कल्याणपुर रोड स्टेशन पर फुट ओवरब्रिज निर्माण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. जल्द ही इसके निर्माण का कार्य शुरू कराया जाएगा. विशेषकर महिला यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्टेशन पर शौचालय निर्माण भी कराया जाएगा.

"स्टेशन पर फुट ओवरब्रिज निर्माण की प्रक्रिया पूरी हो गई है, जल्द ही इसका निर्माण कार्य भी शुरू होगा. वहीं अधिकारियों को हाईमास्ट लाइट की समस्या को लेकर आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है."-मनीष कुमार गुप्ता, डीआरएम, मालदा डिवीजन

विकास कार्यों की जरूरत: रेलवे की ओर से विभिन्न स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं और आधारभूत संरचना को बेहतर करने के लिए विकास कार्य किए जा रहे हैं. स्थानीय लोगों की मांग है कि कल्याणपुर रोड रेलवे स्टेशन को केवल रेल परिचालन के लिहाज से ही नहीं, बल्कि यात्री सुविधाओं के लिहाज से भी विकसित किया जाए. रेलवे प्रशासन स्टेशन का निरीक्षण कर जमीनी स्थिति का आकलन करे.

निर्माण कार्य शुरू होने का इंतजार: कल्याणपुर रोड स्टेशन के यात्रियों और स्थानीय लोगों को अब फुट ओवरब्रिज के निर्माण कार्य शुरू होने का इंतजार है. लोगों का कहना है कि केवल घोषणा से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि निर्माण कार्य जल्द शुरू कर उसे निर्धारित समय में पूरा किया जाना चाहिए. फुट ओवरब्रिज बनने के बाद दुर्घटना की आशंका कम होगी और महिलाओं, बुजुर्गों एवं बच्चों को भी काफी राहत मिलेगी.

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