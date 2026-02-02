ETV Bharat / state

कचरा भवन में धान की दवनी, लाखों खर्च के बाद भी घर से कचरा इकट्ठा करना बना सपना

कैमूर में बना कचरा भवन बिहार के स्वच्छता मिशन की हकीकत बयां करता है. जहां कचरा प्रबंधन की बजाय धान की दवनी होती है. पढ़ें..

Waste Processing Unit In Kaimur
कचरा भवन में धान की दवनी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 2, 2026 at 7:29 PM IST

3 Min Read
कैमूर (भभुआ): बिहार के ग्रामीण इलाकों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कचरा भवन का निर्माण कराया गया है, ताकि कचरे का निस्तारण के साथ-साथ उनसे खाद या अन्य उपयोगी वस्तुएं बनाई जा सके लेकिन कैमूर में यह भवन अनाज रखने का खलिहान बन चुका है. जिले के दुर्गावती प्रखंड के अवर्हियां पंचायत में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत संचालित ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन के तहत लाखों रुपये की राशि खर्च करने के बावजूद भी इस पंचायत की तस्वीर नहीं बदली है.

कचरा भवन पर कब्जा: अपशिष्ट पदार्थ को स्टोर करने वाले भवन में अपशिष्ट पदार्थ के जगह धान की दवनी की जा रही है. यहीं नहीं इस भवन में बकायदा पंखे भी लगाये गए है. तस्वीर को देखने से साफ-साफ समझ में आता है कि यह सरकारी कचरा प्रबंधन भवन नहीं, बल्कि किसी का निजी भवन है. इस केंद्र को चंद ग्रामीणों ने निजी इस्तेमाल के लिए कब्जा कर रखा है.

कचरा प्रबंधन की बजाय दवनी केंद्र: लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत गांव को स्वच्छ रखने और कचरा प्रबंधन के लिए बने इस केंद्र का इस्तेमाल अब स्थानीय लोग खलिहान के रूप में करते हैं. जहां धान की दवनी (दौनी) हो रही है.

गीले और सूखे कचरे के लिए बाल्टी, ठेला, ई-रिक्शा, सफाई कर्मियों की ड्रेस और अन्य सामग्रियां खरीदी जा चुकी है. यहां तक कि सफाई कर्मियों और पर्यवेक्षकों की बहाली भी हो चुकी हे लेकिन इसके बावजूद अबतक कार्य शुरू नहीं हो सका है. जिस वजह से गांव में हर तरफ जहां-तहां गंदगी का अंबार लगा है. गांव की गलियों में कहीं गंदा पानी बह रहा है तो कहीं कूड़े का ढेर देखने को मिल रहा है.

Waste Processing Unit In Kaimur
कचरा उठाव के लिए ई-रिक्शा (ETV Bharat)

ढाई साल से बेकार पड़ा है कचरा भवन: ग्रामीणों के मुताबिक साल 2022-2023 में अवर्हिया पंचायत में लाखों की लागत से कचरा प्रबंधन केंद्र यानी कचरा भवन का निर्माण कराया गया था लेकिन ढाई साल होने के बावजूद आज तक कार्य शुरू नहीं हो पाया है.

"पिछले ढाई साल से भवन बनकर ऐसे ही बेकार पड़ा हुआ है. कचरा प्रबंधन भवन बनने के बाद से आज तक कभी भी गांव का कचरा वहां नहीं लाया गया."- अजीत कुमार सिंह, ग्रामीण, अवर्हिया पंचायत

Waste Processing Unit In Kaimur
गांव में गंदगी का अंबार (ETV Bharat)

समाजसेवी ने उठाया मुद्दा: इस मामले पर स्थानीय समाजसेवी अरविंद कुमार सिंह ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने कहा कि अनेकों बार लिखित और मौखिक रूप से अवगत कराने पर भी प्रखंड स्वच्छता कार्यालय के पदाधिकारी और पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा इस कार्य को प्रारंभ नहीं किया गया.

Waste Management In Kaimur
समाजसेवी अरविंद कुमार सिंह ने डीएम को लिखा पत्र (ETV Bharat)

"हमने कई बार अधिकारियों से लिखित शिकायत की है लेकिन इसके बावजूद कचरा प्रबंधन केंद्र में कार्य शुरू नहीं हो पाया है. जिस वजह से गलियों और सार्वजनिक स्थलों पर कचरा का ढेर जमा रहता है, जिसे दुर्गंध फैलती है. विभिन्न संक्रामक एवं मच्छर जनित बीमारियों के फैलने की आशंका बनी रहती है."- अरविंद कुमार सिंह, स्थानीय समाजसेवी

Waste Processing Unit In Kaimur
कचरा भवन में धान का बोझा (ETV Bharat)

क्या बोले अधिकारी?: वहीं, इस मामले पर प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि शिकायत के बाद मामले को संज्ञान में लिया गया है. कार्य शुरू नहीं के पीछे की क्या वजह है, इसकी जांच करवाई जा रही है. जल्द ही उचित कार्रवाई की जाएगी.

Waste Processing Unit In Kaimur
अवर्हिया स्थित कचरा प्रबंधन भवन (ETV Bharat)

