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तसले की नाव पर जिंदगी गुजार रहे 400 लोग, नीतीश कुमार के गृह जिले में 78 साल बाद भी नहीं बना पुल

नीतीश कुमार के गृह जिले का ये गांव आज भी 'तसला' के नाव पर सवार है. सहां बरसात में 4 महीने स्कूल नहीं जाते बच्चे.

LACK OF BRIDGE IN NALANDA
'तोरल बिगहा' गांव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 14, 2026 at 12:56 PM IST

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नालंदा: बिहार के ग्रामीण इलाकों में आज भी विकास की हकीकत कई जगह कोसों दूर नजर आती है. ऐसा ही एक गांव नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के बेन प्रखंड अंतर्गत अकौना पंचायत में बसा है. 'तोरल बिगहा' गांव में आजादी के सात दशक बीत जाने के बाद भी करीब 400 लोग एक पुल के लिए तरस रहे हैं.

तसला की नाव है सहारा: सरस्वती नदी के किनारे बसे इस गांव की स्थिति बरसात के चार महीनों में भयावह हो जाती है. लोगों को जान जोखिम में डालकर खाना बनाने वाले बर्तन (तसला) की नाव बनाकर नदी पार करनी पड़ती है.

तोरल बिगहा गांव की समस्या (ETV Bharat)

उफान पर होती है सरस्वती नदी: तोरल बिगहा गांव में मुख्य रूप से यादव (सबसे ज्यादा), तेली, केवट और नौआ जाति के करीब 100 घर हैं, जिनकी कुल आबादी 400 और मतदाता 200 के आसपास हैं. गांव के बगल से गुजरने वाली सरस्वती नदी, जो आगे जाकर पंचाने नदी में मिलती है वो बारिश के दिनों में उफान पर होती है. डेढ़ सौ मीटर के रास्ते में कई जानें जा चुकी हैं.

CHILDREN UNABLE TO ATTEND SCHOOL
तसला की नाव बनाकर नदी पार (ETV Bharat)

बरसात में टापू पर कैद हो जाते हैं लोग: ईटीवी की टीम तोरल बिगहा गांव पहुंची और वहां ग्रामीण रिंकू देवी और विमला देवी से बात की. उन्होंने बताया कि "बरसात आते ही गांव के चारों तरफ पानी भर जाता है. चार महीने तक हम लोग टापू पर कैद हो जाते हैं. अगर कोई बीमार पड़ जाए या गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाना हो, तो जान पर बन आती है. गांव के लोग तसले की नाव बनाकर नदी पार करते हैं."

"बारिश के दिनों में लोगों की जीवन काफी मुश्किल भरा हो जाता है. बाजार से सौदा-पानी लाने के लिए भी तसले की नाव का ही सहारा रहता है. बीमार या गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने में सबसे ज्यादा समस्या आती है."-ग्रामीण रिंकू देवी

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उफान पर होती है सरस्वती नदी (ETV Bharat)

चार महीनों के लिए स्कूल जाना हो जाता है बंद: गांव में न तो प्राथमिक विद्यालय है और न ही कोई स्वास्थ्य केंद्र. स्कूल जाने वाले बच्चे कक्षा 5 के छात्र राकेश कुमार ने बताया कि बरसात के चार महीनों में स्कूल जाना लगभग बंद हो जाता है. तसले की नाव पर बैठकर नदी पार करना पड़ता है, जो बहुत खतरनाक है. ग्रामीण मनोज कुमार और अजय यादव बताते हैं कि पिछले 50-60 सालों से यही हाल है. चार महीने तक बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह ठप रहती है.

"बरसात आते ही नदी में पानी भरने लगता है, स्कूल जानें में काफी समस्या आती है. लगभग चार महीनों के लिए छात्रों का स्कूल जाना ठप हो जाता है, जिससे पढ़ाई पर काफी असर पड़ता है."-राकेश कुमार, छात्र

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गांव की कुल आबादी 400 (ETV Bharat)

पुल के अभाव में गई कई लोगों की जान: पुल न होने के कारण गांव में कई दुखद घटनाएं भी घट चुकी हैं. ग्रामीण महिला रेखा देवी ने बताया कि नदी पार करने के दौरान पैर फिसलने या डूबने से अब तक कई बच्चों, महिलाओं और पुरुषों की जान जा चुकी है. उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा, "अधिकारी आते हैं, देखकर चले जाते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं करता है."

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सड़क का चौड़ीकरण की मांग (ETV Bharat)

पुल निर्माण के लिए पास हुआ टेंडर: अकौना पंचायत के मुखिया अभय कुमार सिंह ने बताया कि उन्होंने 2021 में चुनाव जीतने के बाद से ही बीडीसी बैठकों से लेकर जिलाधिकारी तक को पत्र लिखकर इस समस्या से अवगत कराया है. पिछली बार आई भयानक बाढ़ के दौरान बीडीओ, एसडीओ, एडीएम और मीडिया सभी ने गांव का दौरा किया था. तत्काल व्यवस्था के लिए एक नाव दी गई थी. निर्माण के लिए टेंडर पास हुआ लेकिन पुल आजतक नहीं बना.

"चुनाव से पहले यहां पुल निर्माण के लिए टेंडर हुआ, उद्घाटन का बोर्ड भी लग गया, जिस पर लागत राशि भी अंकित है, लेकिन आज तक काम शुरू नहीं हुआ है."-अभय कुमार सिंह, मुखिया

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पुल निर्माण के लिए पास हुआ टेंडर (ETV Bharat)

ग्रामीण विकास मंत्री पर निशाना: मुखिया अभय सिंह ने ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार पर निशाना साधते हुए कहा, "यह माननीय मंत्री श्रवण कुमार का क्षेत्र है. शायद इस गांव के प्रति उनकी इच्छाशक्ति कमजोर है, इसलिए गांव वालों को यह दिन देखना पड़ रहा है. पास की नहर से सिलाव-बारा तक की सड़क भी पूरी तरह जर्जर है. पंचायत के फंड से करोड़ों का पुल बनाना संभव नहीं है."

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क्या है ग्रामीणों की मांग?: ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों की मांग है कि तोरल बिगहा में सरस्वती नदी पर जल्द से जल्द पक्के पुल का निर्माण शुरू हो, जिसका बोर्ड पहले ही लग चुका है. गांव में बच्चों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाए. सिलाव नहर से बारा तक जाने वाली जर्जर सड़क का चौड़ीकरण और पक्कीकरण किया जाए.

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क्या कहते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी: एक बार फिर उसी जानलेवा स्थिति (तसले की नाव) का सामना करने को मजबूर हैं. अब देखना यह है, कि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की नींद आखिर कब टूटती है और कब इस गांव को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जाता है. वहीं इस संबंध बेन प्रखंड के प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रह्लाद कुमार ने बताया मुझे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है.

"मैं यहां प्रखंड विकास पदाधिकारी के प्रभार में हूं. बेन के प्रखंड विकास पदाधिकारी का तबादला हो चुका है. मुझे बारिश की समस्या को लेकर कोई जानकारी नहीं है."-प्रह्लाद कुमार, प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी

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