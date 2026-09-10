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बूंद-बूंद पानी को तरस रहे इस गांव के लोग, पूछ रहे ग्रामीण- कब बुझेगी प्यास?

नवादा के गांव में 10 दिनों से पेयजल आपूर्ति बाधित है. ग्रामीणों के सामने पानी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है. रिपोर्ट- सोनू कुमार

NAWADA Water shortage
नवादा के कहुआरा में पानी की किल्लत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 10, 2026 at 6:50 AM IST

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नवादा: इन दिनों एक तरफ जहां बाढ़ का कहर जारी है, वहीं दूसरी तरफ कई जगहों पर लोग पेयजल की किल्लत से जूझ रहे हैं. नवादा जिले के नारदीगंज प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत कहुआरा पंचायत का भी ऐसा ही हाल है. कहुआरा और सरैया गांव के लोग पिछले कई दिनों से पानी की समस्या से परेशान हैं. न तो नहाने और अन्य कार्यों के लिए पानी आ रहा है और न ही पीने के लिए शुद्ध पेयजल मिल पा रहा है.

जल मीनार बना शोभा की वस्तु
ग्रामीण बताते हैं कि 10 दिनों से पेयजल आपूर्ति बाधित है. जलापूर्ति ठप होने से ग्रामीणों के सामने पानी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है. ग्रामीणों का कहना है कि जिस जल मीनार का निर्माण लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया था, वह इन दिनों महज शोभा की वस्तु बनकर रह गई है.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

बूंद-बूंद पानी को तरस रहे ग्रामीण
जलापूर्ति बाधित होने के कारण ग्रामीणों को पीने और घरेलू जरूरतों के लिए दूसरे जलस्रोतों पर निर्भर रहना पड़ रहा है. कई परिवारों को दूर से पानी लाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. पानी की समस्या से सबसे अधिक परेशानी महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को हो रही है.

'कई दिनों से पानी की किल्लत'
महिला विरंजा देवी ने बताया कि 8-10 दिनों से गांव में पानी नहीं आ रहा है. आसपास के घरों में जिसके यहां समर सेबल लगा है, वहां से पानी मांगकर लाते हैं. उसी पानी से खाना बनाते हैं और पीते हैं.

"नहीं, 8 दिने से ज्यादा हो गया है. पानी नहीं आ रहा है. जिसके घर में अपना मोटर है, वहां से मांगकर लाते हैं. पानी ढो-ढोकर परेशान हैं."- विरंजा देवी, ग्रामीण

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नल से जल आने का इंतजार (ETV Bharat)

समर सेबल कैसे लगवाएं?
एक बुजुर्ग ग्रामीण बताते हैं कि हमलोगों के पास पैसा नहीं है कि घर में समर सेबल लगाएं. दूसरे के घर से पानी लाते हैं. दूर में पहाड़ी पर से ढोकर लाते हैं. क्या करें, कोई देखने वाला नहीं है.

"पहले जब कल (चापाकल) था, तब उसी से पानी भरते थे. अब तो जलमीनार भी बंद पड़ा है. गरीबी आदमी हैं, समर सेबल गड़वा नहीं सकते हैं. किसी तरह पानी ढोकर काम चला रहे हैं."- ग्रामीण, कहुआरा गांव

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नवादा जिलाधिकारी रवि प्रकाश (ETV Bharat)

सरैया गांव में भी पानी संकट
ऐसा ही हाल कहुआरा पंचायत के सरैया गांव का भी है. लोग कई दिनों से पानी के परेशान हैं. स्थानीय युवक ने बताया कि जलमीनार से पानी नहीं आ रहा है. जैसे-तैसे पानी की बंदोस्त कर रहे हैं. गर्मी में पानी की जरूरत ज्यादा होती है लेकिन गांव कहानी उल्टी है. बूंद-बूंद पानी के लिए ग्रामीण तरह रहे हैं. इनका आरोप है कि नल जल योजना के बाद भी गांव की तस्वीर नहीं बदल पाई है.

"दस से ज्यादा दिनों से पानी नहीं मिल रहा है. कहुआरा पंचायत के दोनों गांवों में पानी की दिक्कत है. किसी के घर में समर सेबल लगा है तो उसी से मांगकर पानी ढोकर लाते हैं. नल-जल योजना का क्या हाल है, सरकार को आकर देखना चाहिए."- ग्रामीण, सरैया गांव

NAWADA Water shortage
जल मीनार बना शोभा की वस्तु (ETV Bharat)

शिकायत के बाद भी समाधान नहीं
असल में पिछले कई दिनों से जल मीनार से पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है. इसके पीछे की वजह ये है कि ट्रांसफॉर्मर खराब है. ग्रामीणों का कहना है कि पेयजल संकट की जानकारी संबंधित पदाधिकारियों और जिम्मेदार कर्मचारियों को कई बार दी जा चुकी है, इसके बावजूद अब तक जलापूर्ति बहाल नहीं हो सकी है. ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत के बाद उन्हें सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, जबकि समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा है.

NAWADA Water shortage
पड़ोस से पानी मांग कर काम चलाते हैं लोग (ETV Bharat)

क्या बोले जल मीनार संचालक?
जल मीनार के संचालक उदय सिंह ने बताया कि ट्रांसफार्मर का तेल खत्म हो जाने के कारण जलापूर्ति बाधित हुई है. इसकी शिकायत संबंधित पदाधिकारी से कर दी गई है. उन्होंने बताया कि गांव में पानी की समस्या अब विकराल रूप ले चुकी है.

"श्रीमान बोले कि ट्रांसफॉर्मर में कमी है. सब को बता दिए हैं. गांव में जहां-तहां बोरिंग से लोग पानी ले रहे हैं. पानी की समस्या तो है विकराल."- उदय सिंह, जल मीनार के संचालक

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दूर से पानी ढोकर लाती महिला (ETV Bharat)

क्या बोले डीएम?
इस संबंध में ईटीवी भारत संवाददाता ने नवादा जिलाधिकारी रवि प्रकाश से बात की तो उन्होंने कहा, 'आवश्यक कार्रवाई के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) को सूचित कर दिया गया है. जल्द ही व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी.'

10,000 की आबादी परेशान
नवादा जिले के नारदीगंज के कहुआरा की आबादी करीब 10 हजार है. 1200 से 1500 घर है. पिछले 10 दिनों से गांव में जल मीनार से जल आपूर्ति नहीं हो पा रही है. जिस वजह से ग्रामीण परेशान हैं, जोकि स्वभाविक है. भीषण गर्मी में अभी कितने दिनों तक लोगों को पानी की किल्लत से जूझना होगा, उन्हें भी नहीं पता.

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