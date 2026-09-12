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करोड़ों का कारोबार, चारों तरफ सोने-चांदी की चमक.. फिर भी महिलाओं को भागना पड़ता है अपने घर!

गया : बिहार का प्रसिद्ध ऐतिहासिक शहर गया जी मगध प्रमंडल के पांचों जिलों के लिए एक बड़ा व्यापारिक हब माना जाता है. यह पड़ोसी राज्य झारखंड के चतरा और कोडरमा जैसे इलाकों के लिए भी मुख्य बाजार है. यहां पुरानी गोदाम, नई गोदाम, सराफा मंडी, गनी मार्केट, जीबी रोड, केपी रोड, बजाजा रोड, वजीर अली रोड, रमना रोड, टॉवर चौक केदारनाथ मार्केट जैसी व्यस्त मंडियां स्थित हैं. इन बाजारों में सुई से लेकर सोने-चांदी तक हर छोटी-बड़ी वस्तु बेची जाती है. यहां प्रतिदिन करोड़ों रुपये का कारोबार होता है.

टॉयलेट की कमी से जूझती महिलाएं

करोड़ों के इस व्यापारिक क्षेत्र में अचानक शौचालय जाने की जरूरत पड़ने पर भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है. यह गंभीर समस्या सिर्फ ग्राहकों के लिए नहीं बल्कि बाजारों में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के लिए भी है. बड़ी दुकानों में तो व्यवस्था है लेकिन फुटपाथ पर दुकान लगाने वाली सैकड़ों महिलाएं बेबस हैं. केपी रोड में चूड़ी बेचने वाली आरती, खदीजा और मुन्नी कहती हैं कि वे मजबूरी में यहां व्यापार करती हैं.

मंडी में भारी भीड़ (ETV Bharat)

यूरिन रोकने से गंभीर बीमारियों का खतरा

शौचालय की कमी के कारण ये कामकाजी महिलाएं जानबूझकर बहुत कम पानी पीती हैं ताकि उन्हें टॉयलेट न जाना पड़े. महिलाएं भी मानती हैं कि यूरिन रोकने या कम पानी पीने से सेहत पर गंभीर साइड इफेक्ट हो सकते हैं. इमरजेंसी होने पर उन्हें बहुत दूर जाना पड़ता है, इसलिए वे इसे अवॉइड करती हैं. आरती कुमारी को जरूरत पड़ने पर छह किलोमीटर दूर अपने घर भुसंडा जाना पड़ता है.

"अभी तो इसके साइड इफेक्ट पता नहीं चलेंगे लेकिन हमने जहां तक पढ़ा और सुना है वो ये है कि कम पानी पीने या यूरिन को रोकने के कारण गंभीर समस्या हो सकती है, अगर इमरजेंसी में आवश्यकता पड़ती है तो हमें दूर जाना पड़ता है इसलिए थोड़ा अवॉइड ही करते हैं लेकिन ये एक गंभीर समस्या है."- आरती कुमारी, दुकानदार, केपी रोड

'6 KM दूर घर जाएं या गंदा शौचालय'

खदीजा बीबी की उम्र 60 साल है, वो भी केपी रोड में काम करती हैं. खदीजा के अनुसार शौचालय नहीं होने की स्थिति में उनके पास दो ही ऑप्शन हैं, चाहे तो वो एक किलोमीटर जा कर पब्लिक टॉयलेट का उपयोग करें या फिर 6 किलोमीटर दूर भुसंडा स्थित अपने घर जाए.

खदीजा बीबी कहती हैं कि पब्लिक टॉयलेट में जाती हूं तो वहां 10 रुपये देना पड़ता है. अगर घर जाएंगे तो 20 रुपया किराया लगता है. यहां पर पैसे की बात नहीं है. हम पब्लिक टॉयलेट तो जाते हैं, लेकिन वह महिलाओं के लिए विशेष रूप से नहीं है. ऊपर से वह इतना गंदा होता है कि बता भी नहीं सकते है क्या स्थिति होती है.

"हम महिलाओं की समस्या को क्या बताएं. जब खुद ही ऐसी परस्थिति में मुसीबत का सामना करना पड़ता है. महिलाएं बिना खरीदारी के लौट जाती हैं. ऐसा नहीं है कि यहां के व्यापारियों कर्मचारियों ने अधिकारियों नेताओं से शिकायत नहीं की है. कई बार आश्वासन मिले, लेकिन समस्या का निदान नहीं हुआ."- खदीजा बीबी,दुकानदार, केपी रोड

' प्रतिदिन 40-50 महिलाएं लौट जाती हैं घर'

गया सराफा मंडी संघ के उपाध्यक्ष नीरज कुमार वर्मा कहते हैं कि अगर आप गया जी शहर की सबसे बड़ी सराफा मंडी में पहुंचेंगे तो कई तरह की समस्याओं का सामना होगा. ये समस्या पुरुष महिला सभी के लिए आम है, लेकिन महिलाओं को ये समस्या अधिक प्रभावित करती हैं. वो लाखों के सोने चांदी के जेवर खरीदे बिना ही लौट जाती हैं. ऐसा हर दिन होता है. अगर सराफा मंडी में देखें तो प्रति दिन पूरी मार्केट से 40-50 की संख्या में मामला तो आता ही है.

मंडी का बंद पड़ा शौचालय (ETV Bharat)

"सराफा मंडी महिलाओं के सिंगार से जुड़ा हुआ है. यहां पर 100 में 90 ग्राहक, महिला ही होती हैं. हमने तो अपने तीन मंजिला मकान में शौचालय बनवाया है, ताकि अगर कोई महिला जाकर उसका उपयोग करना चाहे तो वो कर सकें. लेकिन अधिकतर महिलाएं हिचकिचाती हैं. पास के एक दो शोरूम में भेजते हैं तो वहां के स्टाफ से उनकी कहासुनी हो जाती है. कई बार निगम और स्थानीय विधायक से इस संबंध में बुनकर संगठन की ओर से शौचालय के निर्माण की मांग भी की गई है, लेकिन आज तक ध्यान नहीं दिया गया है."- नीरज कुमार वर्मा, उपाध्यक्ष, बुनकर संगठन, गया

'शर्मिंदगी का होता है एहसास'

एक सोने चांदी की दुकान पर खरीदारी करने पहुंची महिला राखी सिंह कहती हैं कि ये बड़ी मुश्किल है. हमरा शहर अभी फैशन में या कल्चरल रूप से ज्यादा एडवांस नहीं हुआ है. हम महिलाएं तो हर किसी से शौच के लिए बात भी नहीं करते. अब जरा सोचिए कि हम खरीदारी करने सोने की मंडी पहुंचे हैं. यहां पर कोई शौच नहीं है, मगर आवश्यकता पड़ गई तो फिर क्या करेंगे? शर्म छोड़कर किसी से पूछना तो पड़ेगा ही कि शौचालय कहां पर है? लेकिन शहर के इस इलाके में होगा तब ना वो भी बताएगा.

हमें अपने सामानों की खरीदारी किए बिना ही घर लौटना पड़ता है, क्योंकि पूरे शहर की इन मंडियों के आसपास देखा जाए तो लगभग बीच सेंटर से दोनों तरफ एक-एक किलोमीटर के दायरे से दूरी पर शौचालय नहीं है. केपी रोड के पश्चिमी छोर और टेकारी रोड के अंतिम मोड़ पर सुलभ शौचालय है, लेकिन यकीन मानिए वह शौचालय ऐसे नहीं हैं कि हम महिलाएं उन्हें उपयोग कर सकें. -राखी सिंह, महिला खरीदार

पानी पीने से लगता है डर

राखी कहती हैं कि वहां पर गंदगी की भरमार है. हाइजिन तो छोड़ दीजिए शौचालय के बाहर से लेकर अंदर तक गंदगी भरी पड़ी हुई है. कुछ शौचालय के बाहर पुरुष नशा करते हुए मिल जाएंगे. गंदगी और सुरक्षा दोनों का मामला हमारे साथ होता है. ऐसी स्थिति में तो अच्छा है कि हम सामान नहीं खरीदें बल्कि अपने घर चले जाएं. व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ भी ऐसा अनुभव हुआ है. अगर मार्केट में 5 घंटे रहें भी तो पानी का सेवन नहीं करते हैं क्योंकि टॉयलेट जाने का डर लगा रहता है.

पुरुष जाते हैं बायो टॉयलेट

सराफा मंडी के एक और दुकानदार मुकेश कुमार गुप्ता कहते हैं कि सराफा मंडी से कुछ दूरी पर इंदिरा गांधी प्रतिमा के पीछे एक बायो टॉयलेट है. वहां पर पुरुष ग्राहक को तो भेज देते हैं लेकिन महिलाओं को उसका पता नहीं बता पाते हैं, क्योंकि वहां गंदगी ही नहीं बल्कि महिलाओं के लिए वो सुरक्षित भी नहीं है.

सराफा मंडी (ETV Bharat)

"कई बार ऐसा हुआ कि महिलाएं रमना रोड के पीछे स्थित पहलगाम नदी जाने को मजबूर हुई हैं. यहां सराफा मंडी में तो कम से कम एक शौचालय होना चाहिए."- मुकेश कुमार गुप्ता, दुकानदार,सराफा मंडी