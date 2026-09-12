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करोड़ों का कारोबार, चारों तरफ सोने-चांदी की चमक.. फिर भी महिलाओं को भागना पड़ता है अपने घर!

गया के जिस प्रसिद्ध मंडी में प्रतिदिन करोड़ों का कारोबार होता है, वहां से कई बार महिलाओं को अपने घर भागना पड़ता है. रिपोर्ट-सरताज अहमद

GAYA MARKET TOILET ISSUE
गया की मंडियों में नहीं शौचालय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 12, 2026 at 6:50 PM IST

13 Min Read
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गया : बिहार का प्रसिद्ध ऐतिहासिक शहर गया जी मगध प्रमंडल के पांचों जिलों के लिए एक बड़ा व्यापारिक हब माना जाता है. यह पड़ोसी राज्य झारखंड के चतरा और कोडरमा जैसे इलाकों के लिए भी मुख्य बाजार है. यहां पुरानी गोदाम, नई गोदाम, सराफा मंडी, गनी मार्केट, जीबी रोड, केपी रोड, बजाजा रोड, वजीर अली रोड, रमना रोड, टॉवर चौक केदारनाथ मार्केट जैसी व्यस्त मंडियां स्थित हैं. इन बाजारों में सुई से लेकर सोने-चांदी तक हर छोटी-बड़ी वस्तु बेची जाती है. यहां प्रतिदिन करोड़ों रुपये का कारोबार होता है.

टॉयलेट की कमी से जूझती महिलाएं

करोड़ों के इस व्यापारिक क्षेत्र में अचानक शौचालय जाने की जरूरत पड़ने पर भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है. यह गंभीर समस्या सिर्फ ग्राहकों के लिए नहीं बल्कि बाजारों में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के लिए भी है. बड़ी दुकानों में तो व्यवस्था है लेकिन फुटपाथ पर दुकान लगाने वाली सैकड़ों महिलाएं बेबस हैं. केपी रोड में चूड़ी बेचने वाली आरती, खदीजा और मुन्नी कहती हैं कि वे मजबूरी में यहां व्यापार करती हैं.

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मंडी में भारी भीड़ (ETV Bharat)

यूरिन रोकने से गंभीर बीमारियों का खतरा

शौचालय की कमी के कारण ये कामकाजी महिलाएं जानबूझकर बहुत कम पानी पीती हैं ताकि उन्हें टॉयलेट न जाना पड़े. महिलाएं भी मानती हैं कि यूरिन रोकने या कम पानी पीने से सेहत पर गंभीर साइड इफेक्ट हो सकते हैं. इमरजेंसी होने पर उन्हें बहुत दूर जाना पड़ता है, इसलिए वे इसे अवॉइड करती हैं. आरती कुमारी को जरूरत पड़ने पर छह किलोमीटर दूर अपने घर भुसंडा जाना पड़ता है.

"अभी तो इसके साइड इफेक्ट पता नहीं चलेंगे लेकिन हमने जहां तक पढ़ा और सुना है वो ये है कि कम पानी पीने या यूरिन को रोकने के कारण गंभीर समस्या हो सकती है, अगर इमरजेंसी में आवश्यकता पड़ती है तो हमें दूर जाना पड़ता है इसलिए थोड़ा अवॉइड ही करते हैं लेकिन ये एक गंभीर समस्या है."- आरती कुमारी, दुकानदार, केपी रोड

'6 KM दूर घर जाएं या गंदा शौचालय'

खदीजा बीबी की उम्र 60 साल है, वो भी केपी रोड में काम करती हैं. खदीजा के अनुसार शौचालय नहीं होने की स्थिति में उनके पास दो ही ऑप्शन हैं, चाहे तो वो एक किलोमीटर जा कर पब्लिक टॉयलेट का उपयोग करें या फिर 6 किलोमीटर दूर भुसंडा स्थित अपने घर जाए.

खदीजा बीबी कहती हैं कि पब्लिक टॉयलेट में जाती हूं तो वहां 10 रुपये देना पड़ता है. अगर घर जाएंगे तो 20 रुपया किराया लगता है. यहां पर पैसे की बात नहीं है. हम पब्लिक टॉयलेट तो जाते हैं, लेकिन वह महिलाओं के लिए विशेष रूप से नहीं है. ऊपर से वह इतना गंदा होता है कि बता भी नहीं सकते है क्या स्थिति होती है.

"हम महिलाओं की समस्या को क्या बताएं. जब खुद ही ऐसी परस्थिति में मुसीबत का सामना करना पड़ता है. महिलाएं बिना खरीदारी के लौट जाती हैं. ऐसा नहीं है कि यहां के व्यापारियों कर्मचारियों ने अधिकारियों नेताओं से शिकायत नहीं की है. कई बार आश्वासन मिले, लेकिन समस्या का निदान नहीं हुआ."- खदीजा बीबी,दुकानदार, केपी रोड

' प्रतिदिन 40-50 महिलाएं लौट जाती हैं घर'

गया सराफा मंडी संघ के उपाध्यक्ष नीरज कुमार वर्मा कहते हैं कि अगर आप गया जी शहर की सबसे बड़ी सराफा मंडी में पहुंचेंगे तो कई तरह की समस्याओं का सामना होगा. ये समस्या पुरुष महिला सभी के लिए आम है, लेकिन महिलाओं को ये समस्या अधिक प्रभावित करती हैं. वो लाखों के सोने चांदी के जेवर खरीदे बिना ही लौट जाती हैं. ऐसा हर दिन होता है. अगर सराफा मंडी में देखें तो प्रति दिन पूरी मार्केट से 40-50 की संख्या में मामला तो आता ही है.

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मंडी का बंद पड़ा शौचालय (ETV Bharat)

"सराफा मंडी महिलाओं के सिंगार से जुड़ा हुआ है. यहां पर 100 में 90 ग्राहक, महिला ही होती हैं. हमने तो अपने तीन मंजिला मकान में शौचालय बनवाया है, ताकि अगर कोई महिला जाकर उसका उपयोग करना चाहे तो वो कर सकें. लेकिन अधिकतर महिलाएं हिचकिचाती हैं. पास के एक दो शोरूम में भेजते हैं तो वहां के स्टाफ से उनकी कहासुनी हो जाती है. कई बार निगम और स्थानीय विधायक से इस संबंध में बुनकर संगठन की ओर से शौचालय के निर्माण की मांग भी की गई है, लेकिन आज तक ध्यान नहीं दिया गया है."- नीरज कुमार वर्मा, उपाध्यक्ष, बुनकर संगठन, गया

'शर्मिंदगी का होता है एहसास'

एक सोने चांदी की दुकान पर खरीदारी करने पहुंची महिला राखी सिंह कहती हैं कि ये बड़ी मुश्किल है. हमरा शहर अभी फैशन में या कल्चरल रूप से ज्यादा एडवांस नहीं हुआ है. हम महिलाएं तो हर किसी से शौच के लिए बात भी नहीं करते. अब जरा सोचिए कि हम खरीदारी करने सोने की मंडी पहुंचे हैं. यहां पर कोई शौच नहीं है, मगर आवश्यकता पड़ गई तो फिर क्या करेंगे? शर्म छोड़कर किसी से पूछना तो पड़ेगा ही कि शौचालय कहां पर है? लेकिन शहर के इस इलाके में होगा तब ना वो भी बताएगा.

हमें अपने सामानों की खरीदारी किए बिना ही घर लौटना पड़ता है, क्योंकि पूरे शहर की इन मंडियों के आसपास देखा जाए तो लगभग बीच सेंटर से दोनों तरफ एक-एक किलोमीटर के दायरे से दूरी पर शौचालय नहीं है. केपी रोड के पश्चिमी छोर और टेकारी रोड के अंतिम मोड़ पर सुलभ शौचालय है, लेकिन यकीन मानिए वह शौचालय ऐसे नहीं हैं कि हम महिलाएं उन्हें उपयोग कर सकें. -राखी सिंह, महिला खरीदार

पानी पीने से लगता है डर

राखी कहती हैं कि वहां पर गंदगी की भरमार है. हाइजिन तो छोड़ दीजिए शौचालय के बाहर से लेकर अंदर तक गंदगी भरी पड़ी हुई है. कुछ शौचालय के बाहर पुरुष नशा करते हुए मिल जाएंगे. गंदगी और सुरक्षा दोनों का मामला हमारे साथ होता है. ऐसी स्थिति में तो अच्छा है कि हम सामान नहीं खरीदें बल्कि अपने घर चले जाएं. व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ भी ऐसा अनुभव हुआ है. अगर मार्केट में 5 घंटे रहें भी तो पानी का सेवन नहीं करते हैं क्योंकि टॉयलेट जाने का डर लगा रहता है.

पुरुष जाते हैं बायो टॉयलेट

सराफा मंडी के एक और दुकानदार मुकेश कुमार गुप्ता कहते हैं कि सराफा मंडी से कुछ दूरी पर इंदिरा गांधी प्रतिमा के पीछे एक बायो टॉयलेट है. वहां पर पुरुष ग्राहक को तो भेज देते हैं लेकिन महिलाओं को उसका पता नहीं बता पाते हैं, क्योंकि वहां गंदगी ही नहीं बल्कि महिलाओं के लिए वो सुरक्षित भी नहीं है.

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सराफा मंडी (ETV Bharat)

"कई बार ऐसा हुआ कि महिलाएं रमना रोड के पीछे स्थित पहलगाम नदी जाने को मजबूर हुई हैं. यहां सराफा मंडी में तो कम से कम एक शौचालय होना चाहिए."- मुकेश कुमार गुप्ता, दुकानदार,सराफा मंडी

व्यवसायियों की चुनौती

स्थानीय मंडियों के दुकानदार कहते हैं कि इस क्षेत्र में राशन से लेकर सिंगार, कपड़े, खिलौने, सोने-चांदी के जेवर सहित सब कुछ मिलेंगे, लेकिन शौचालय खोजेंगे तो 1- 2 किमी दूर जाना पड़ेगा.अगर नए हैं तो वहां तक पहुंचना भी संभव नहीं है क्योंकि संकरी गलियां और जाम की समस्या आपको परेशान कर देगी. टॉयलेट तक पहुंचाने के लिए काफी समय लग जाता है. सड़के जाम रहती हैं, गोदाम एरिया में 50 गलियां है लेकिन कहीं भी शौचालय नहीं है.

रख रखाव के अभाव में ई टॉयलेट बंद

दरअसल शहर के कई प्रमुख स्थानों पर नगर निगम ने 8 लाख और 5 लाख की लागत से ई टॉयलेट और बायो टॉयलेट का निर्माण कराया था, लेकिन यह टॉयलेट अब अपनी बेहतर हालत में नहीं है. कई प्रमुख चौराहों पर भी इसका निर्माण हुआ था. स्टील के बॉडी से बना ई शौचालय अब सिर्फ देखने के लिए रह गया है.

स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता लालजी प्रसाद ने कहा कि ई शौचालय बना तो जरूर था, लेकिन वो चल नहीं सका. कई जगहों पर तो आज तक चालू भी नहीं हुआ. जहां हुआ भी तो वो बदहाल स्थिति में हैं. बिना शौच के कुछ देर रह सकते हैं, लेकिन उन ई शौचालय का उपयोग नहीं कर पाएंगे.

"यह पूर्ण रूप से नगर निगम की लापरवाही है. जब जनता इसका उपयोग ही नहीं करेगी तो फिर यही कहा जा सकता है कि यह पैसे की बर्बादी है. निगम में बैठे लोगों का इसपर कोई ध्यान नहीं जाता है.लोगों को यहां के जनप्रतिनिधियों से भी निराशा हाथ लगी है. गया जी को यह सौभाग्य प्राप्त रहा है कि यहां बड़े-बड़े नेता हुए हैं. वर्तमान के सांसद जीतन राम मांझी केंद्र में मंत्री हैं, जबकि स्थानीय विधायक डॉ प्रेम कुमार पिछले 35 सालों से जीत तो रहे हैं लेकिन इतनी बड़ी समस्या का वो भी आज तक हल नहीं निकाल पाए."- लालजी प्रसाद, सामाजिक कार्यकर्ता

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गया की प्रसिद्ध मंडी की तस्वीर (ETV Bharat)

बिना खरीदारी किये लौट गई थी घर- पुष्पा

सराफा मंडी में खरीदारी कर रही एक महिला पुष्पा कुमारी कहती हैं कि इस मार्केट में महिलाओं के लिए सबसे बड़ी दिक्कत शौचालय की है. यह एक ऐसी मार्केट है जिसमें महिलाएं अधिक आती हैं, लेकिन यहां शौच की व्यवस्था नहीं है. नगर निगम और स्थानीय प्रशासन के साथ व्यापारियों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए.

वह अपने कड़वे अनुभव को बताती हैं कि एक बार वह अपने घर में शादी के लिए खरीदारी करने पहुंची थी. तभी उन्हें आवश्यकता पड़ गई. दुकानदार से पूछा कि कोई शौचालय है, जहां वह जा सकें. लेकिन दुकानदार ने बताया कि यहां ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, तब मैंने यहां से बिना खरीदारी किए हुए निकल गई.

"सराफा मंडी में आने का मतलब 50 हजार या उससे अधिक राशि लेकर आई हैं. ऐसे में आप इधर-उधर जा भी नहीं सकती हैं. बिना सामान लिए घर जाना भी पीड़ा देने वाली बात होती है. अगर सही व्यवस्था होती तो महिलाओं को परेशानी नहीं होती."- पुष्पा कुमारी, स्थानीय

दुकान बंद रखते ही बन जाता है 'पेशाब घर'

रवि गुप्ता कहते हैं कि पुरुषों को जहां मौका मिलता है वो शौच के लिए खड़े हो जाते हैं. किसी के दुकान के पास अगर नाली है तो वो वहां पर ही शुरू हो जाते हैं. कई बार झगड़ा हो जाता है. बस जगह की किल्लत इसी से समझें कि अगर आप अपनी दुकान एक सप्ताह बंद रखें तो आपकी दुकान के पास पेशाब घर बन जाएगा.

"लोग बिना रुके वहां पर पेशाब करने लगेंगे, कई बार ऐसा हुआ भी है. गोदाम में जाएंगे तो दो तीन गली में कुछ ऐसी जगह है, जहां पर पेशाब सड़क पर बहती है. वजह है कि वहां पर पुराने मकान हैं. उस जगह पर कोई दुकान नहीं है. लोग वहीं पर शौच करते हैं."- रवि गुप्ता, दुकानदार

मजदूर रिक्शा चालक को आर्थिक नुकसान

गोदाम के क्षेत्रों में छोटी बड़ी हजारों की संख्या में दुकानें हैं, जहां मजदूरों की भी संख्या 20 हजार से अधिक होगी. खासतौर पर गोदाम एरिया का ये आंकड़ा है, यहां रिक्शा ठेला चालक, पोलदार और दुकान से सामान ढोने वाले मजदूरों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है. ये मजदूर हर दिन शहर के पास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी आते हैं. अगर उन्हें शौच की आवश्यकता पड़ती है तो उन्हें सुलभ शौचालय में 10 रुपए देकर जाना पड़ता है. महीने में उसे 300 रुपए खर्च करने पड़ते हैं.

लोगों का एतराज

नगर निगम ने जिन क्षेत्रों में ई टॉयलेट का प्रबंध किया भी है, वहां पर के स्थानीय लोग इस से खुश नहीं हैं, क्योंकि वहां पर साफ सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता है. टावर चौक के पास स्थित इंदिरा गांधी प्रतिमा के पास ही एक शौचालय बना हुआ है, लेकिन उसकी स्थिति ऐसी है की वहां पर से गुजरने वालों को भी नाक बंद करनी पड़ती है.

एजेंसी के रोके गए पैसे

गया जी नगर निगम के नगर आयुक्त डॉ गगन ने कहा कि अभी उन्हें यहां का चार्ज लिए डेढ़ महीने ही हुए हैं, लेकिन रिव्यू में मुझे इसकी जानकारी प्राप्त हुई थी कि शहर में जहां ई शौचालय और सुलभ शौचालय का निर्माण हुआ है उसकी देख रेख साफ सफाई की व्यवस्था संबंधित एजेंसी सही ढंग से नहीं कर रही है. मैंने तत्काल उस कंपनी के पैसे भी काटे हैं और उन्हें व्यवस्थाओं में सुधार लाने के लिए आदेश दिया गया है.

"शहर में जहां पर पहले से शौचालय हैं और वो किसी कारण बंद पड़े हैं, उसको पहले चालू कराया जाएगा. नए निर्माण को लेकर भी गौर किया जाएगा,. सबसे पहले जो संचालित हैं उनकी सफाई पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया जा रहा है."- डॉ गगन, नगर आयुक्त, गयाजी नगर निगम

कब होगा समस्या का अंत

स्थानीय लोग और मंडी में काम करने वाली महिलाओं के साथ ही पुरुष भी इस समस्या का जल्द से जल्द निदान चाहते हैं, ताकि उन्हें शौचालय के लिए इधर-उधर भटकना न पड़े. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कब तक लोगों को शौचालय मिल पाता है.

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