शेरशाह सूरी का 'ड्रीम प्रोजेक्ट' था खनुआ नाला, कभी चलती थी नाव.. आज लोग बदबू से परेशान

खनुआ नाला को शेरशाह सूरी का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता था. कभी नाव चलती थी लेकिन आज बदबू से लोग परेशान हैं. पढ़ें स्पेशल रिपोर्ट..

शेरशाह सूरी का ड्रीम प्रोजेक्ट
  • रिपोर्ट: पंकज श्रीवास्तव

छपरा: मुगलकालीन राजा टोडरमल ने सिंचाई और व्यापारिक जलमार्ग के लिए सारण जिला मुख्यालय छपरा में खनुआ नाला का निर्माण कराया था. यह करीब 30-40 फुट चौड़ा नाला था, जो बरसात के समय सरयू के पानी को सींचता था. साथ ही इसमें नावों और छोटी डोंगियों के जरिये माल की आवाजाही होती थी लेकिन बदलते वक्त के साथ नाला जाम होता चला गया. कूड़ा-कचरा और अतिक्रमण के कारण ये नाला सड़ांध दे रही है. बारिश में आसपास जलजमाव हो जाता है.

खनुआ नाला बना सिरदर्द: आलम ये है कि खनुआ नाला आज शहरवासी के लिए सिरदर्द साबित हो रहा है, क्योंकि शहर के 45 वार्ड से निकलने वाला सारा गंदा पानी इसी नाले के रास्ते सरयू नदी में मिलता है. नाला जाम होने की स्थिति में शहर की सारी नालियां भी जाम है और नाली का पानी सड़कों पर बह रहा है. इसके जीर्णोद्धार के काम में बुडको की तरफ से लगातार लापरवाही बरती जा रही है. इसको लेकर स्थानीय लोगों में काफी रोष है.

ETV Bharat GFX

शेरशाह सूरी का ड्रीम प्रोजेक्ट था ये: 15वीं शताब्दी में खनुआ नाला का निर्माण हुआ था. इसे शेरशाह सूरी का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता था. जानकार बताते हैं कि तब शहर के आसपास के इलाकों में 50 से भी अधिक रास्ते थे, ग्रामीण क्षेत्रों के नहर से जुड़े थे. बाढ़ के दौरान शहर के दक्षिणी भाग के तटवर्ती इलाके जलमग्न हो जाते थे. जिस वजह से जान-माल की भारी क्षति होती थी. ऐसे में स्थानीय लोगों की मांग पर खनुआ नाले का निर्माण कराया गया. ये नाला कई भागों में बंटा था, जो सरयू के पानी को गांव में पहुंचाता था लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्रों से इसका पूरी तरह संपर्क टूट चुका है.

जानकार बताते हैं कि पूरब में खनुआ नाला और पश्चिम में तेल नदी या तेल नाला ये दो ही ऐसे चैनल हैं, जिनसे पानी निकलकर नदियों में चले जाते हैं. बारिश के दिनों में अगर सरयू नदी में ज्यादा उफान होता है तो ये पानी खनुआ नाला और तेल नदी से चंवर में चले जाते थे. उस पानी का इस्तेमाल कृषि कार्यों में होता था.

खनुआ नाला

दो भागों में बंटा है नाला का हिस्सा: खनुआ नाले शहर के पूर्वी हिस्से में स्थित है. ये तिकोनिया तक आकर के दो भागों में बंट जाता है. एक सीधा मोना चौक, साढ़ा ढाला, जटही पोखरा होते हुए रामनगर चंवर में मिल जाता है. दूसरा तिकोनिया से एक अलग शाखा निकलती है, जोकि कलेक्ट्रेट के पीछे से होते हुए विशेश्वर सेमिनरी के बीचों बीच गुजरते हुए पटेल छात्रावास के पास मुड़ जाती है. जो सड़क बस स्टैंड से नगर पालिका को आती है, उसके नीचे से उसका रास्ता है और ये रेलवे लाइन को पारकर दहियावां टोला से चांदमारी में चला जाता है.

नाला गंदा होता चला गया: स्थानीय लोग बताते हैं कि मुगलकाल में खनुआ नाले में नाव चला करती थी. बहुत पहले तक भी इसमें साफ पानी बहता था लेकिन धीरे-धीरे नाला गंदा होता चला गया. अब तो कई जगहों पर नाले की जमीन पर अतिक्रमण कर लोगों ने घर बना लिए हैं. 2015 से लगातार इसको बचाने के लिए आवाज उठती रही है. 2019 में व्यापक स्तर पर प्रयास शुरू हुआ लेकिन कुछ नहीं बदला है.

"सभी वार्ड का पानी यहां बहता था. हमको याद है कि 1970-71 से पहले इस नाली से साथ-सुथरा पानी बहता था. मैंने खुद सफाई कार्यों में काम किया था. अब तो स्थिति बदतर हो गई है."- सभापति बैठा, स्थानीय

नाला बना डंपिंग यार्ड!

ड्रेनेज सिस्टम कैसे करता था?: सुभाष राय बताते हैं कि उस समय ड्रेनेज सिस्टम बहुत शानदार था. पूरे मोहल्ले में ह्यूम पाइप लगा था, जो पूरी तरह से लेवल पर था. ह्यूम पाइप का कनेक्शन का खनुआ नाला में था. जिसके माध्यम से सारा पानी दरियाव में चला जाता था लेकिन जब से दुकान का निर्माण हुआ, तब से ड्रेनेज सिस्टम ध्वस्त होता चला गया. शहर में जलजमाव की स्थिति उत्पन होने लगी. आज शहरवासी नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं.

"खनुआ जो है, ब्रिटिश शासन से भी पहले का है. इसके माध्यम से शहर से लेकर चंवर (जलजमाव वाले निचले इलाके) तक जल निकासी का काम होता था. जब दरियाव (दरिया, विशाल बहते हुए जलस्त्रोत) बढ़ता था, तब बरसात के दिनों में दरियाव पानी खनुआ नाले से चंवर में चला जाता था. जिससे बाढ़ से बचाव होता था. जब दरियाव खाली होता था तो चंवर का पानी दरियाव में पुन: चला जाता था. शहर का विभिन्न तरह के मार्ग द्वारा ड्रेनेज सिस्टम के माध्यम से पानी दरियाव में चला जाता था."- सुभाष राय उर्फ झरीमन राय, स्थानीय निवासी

जीर्णोद्धार कार्य में लापरवाही

अतिक्रमण के कारण नाला जाम: 1995 में नगर विकास विभाग और तत्कालीन जिलाधिकारी आरके श्रीवास्तव ने इस नाले के ऊपर दुकान बनाकर लोगों को अलॉट कर दिया. इस तरह यह नाला कमर्शियल पर्पस के लिए नगर निगम की आमदनी का स्रोत बन गया. इस नाले के ऊपर नगर निगम की तरफ से 186 दुकानें और कुछ लोगों ने अपनी तरफ से भी कई दुकानें बनवा ली. इस तरह कुल 314 दुकानें बन गईं. इसका नतीजा ये हुआ कि जरा सी बारिश में ही पूरा शहर अघोषित बाढ़ में तब्दील हो जाता था.

वेटरन्स फोरम संस्था ने उठाई आवाज: साल 2015 में वेटरन्स फोरम संस्था ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में एक केस दायर किया गया था, जिसमें छपरा शहर के जलजमाव को रोकने के लिए खनुआ नाला के पुराने स्वरूप में लाने की मांग की गई थी. इस याचिका पर सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल ने नगर निगम विभाग और सारण जिला प्रशासन को नाले को उसके पुराने स्वरूप में लाने का आदेश दिया. तमाम लापरवाही और देरी के बाद आखिरकार सितंबर 2021 में इन सभी दुकानों को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई.

निर्माण कार्य में देरी

वेटरन्स फोरम संस्था के सदस्य रिटायर्ड विंग कमांडर बीएनपी सिंह कहते हैं कि जिस मानक स्तर पर निर्माण होना था, उस पर निर्माण नहीं हुआ है. जो निर्माण किया गया है, वह काफी घटिया क्वालिटी का है. तय मानक से काफी कम स्तर पर काम हुआ है. उन्होंने कहा कि हमने एनजीटी के सामने इस बात का भी प्रश्न किया है कि निर्माण में लगी संस्था वुडको के द्वारा अपने मनमर्जी से काम किया जा रहा है. बुडको के अधिकारी किसी भी अधिकारी की बात नहीं मान रहे हैं. नाले की चौड़ाई और गहराई को लेकर तय मानक पर काम नहीं हो रहा है.

बुडको की मनमानी: बीएनपी सिंह बुडको को भ्रष्ट संस्था बताते हुए कहते हैं कि इसको जो भी काम मिला है, वह ठीक ढंग से नहीं कर रहा है. 69 करोड़ रुपये की राशि खनुआ नाला के जीर्णोद्धार के लिए 386 करोड़ की धनराशि और प्रभुनाथ नगर में नाला निर्माण के लिए और 365 करोड़ की राशि नमामि गंगे के लिए इस संस्था को दी गई है लेकिन यह संस्था बहुत ही घटिया स्तर का काम कर रही है. उन्होंने कहा कि लगभग 800 करोड़ की लागत से इसको तीन काम का ठेका मिला है लेकिन उसके बाद भी परियोजना का काम कब तक पूरा होगा, किसी को मालूम नहीं है.

नाले में कचरे का अंबार

"वाद 2015 में दायर हुई. 2017 में माननीय एनजीटी ने बिहार सरकार, डीएम सारण और छपरा नगर पालिका को आदेश दिया कि खनुआ नाला को मूल रूप में लाया जाए. 2021 में फिर से वाद दायर की. जिसके बाद एनजीटी ने सख्ती दिखाई और अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया. जिसके बाद सभी दुकानों और घरों को तोड़ा गया. हालांकि जलजमाव की स्थिति आज भी जस की तस बनी हुई है. बुडको की मनमानी के कारण शहरवासियों को इस हाल में जीना पड़ रहा है. समझ में नहीं आ रहा है कि कार्रवाई क्यों नहीं होती?"- (रिटायर्ड) विंग कमांडर बीएनपी सिंह, याचिकाकर्ता और सदस्य, वेटरन्स फोरम संस्था, छपरा

इस बार भी जलजमाव से नहीं मिलेगी राहत: खनुआ नाले के जीर्णोद्धार पर 2021 से काम चल रहा है. दिसंबर 2025 में जब डीएम अमन समीर ने परियोजना निदेशक बुडको के साथ समीक्षा बैठक की थी, तब उन्होंने हर हाल में 15 जनवरी 2026 तक काम पूरा कराने का निर्देश दिया था लेकिन अभी तक काम अधूरा पड़ा है. अधूरे निर्माण के कारण छपरा में बरसात के समय में जलजमाव की समस्या बढ़ जाती है. जो स्थिति फिलहाल है, उसको देखकर लगता नहीं कि इस बरसात में भी लोगों को जमजमाव से राहत मिलने वाली है.

बरसात में जलजमाव से बढ़ जाती है परेशानी (फाइल)

"खनुआ नाला का बहुत खराब स्थिति है. जिधर से पानी बहना चाहिए, उधर से ही काम शुरू हो गया है जबकि दक्षिण साइड से काम होना चाहिए. बुडको ढंग से काम नहीं कर रहा है."- बिपिन बिहारी गुप्ता, स्थानीय

शहर में जलजमाव की स्थिति विकराल: बरसात के मौसम में शहर में जलजमाव की स्थिति इतनी विकराल हो जाती है कि डीएम और एसपी दफ्तर समेत अन्य महत्वपूर्ण जगहों और अधिकारियों के चेंबर में भी पानी घुस जाता है. अभी कुछ दिन पहले हुई जोरदार बारिश ने स्थिति की गंभीरता को उजागर कर दिया. जिसमें जिलाधिकारी कार्यालय और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी लगभग एक से डेढ़ फीट पानी पहुंच गया था. जिस वजह से कई महत्वपूर्ण फाइल भी बरसात की भेंट चढ़ गई.

"हर जगह नाले में गंदगी भरी हुई है. आने-जाने में कठिनाई होती है. सब लोग गिर जा रहे हैं. रोड पर पानी लगा है. इसको कोई देखने वाला नहीं है कि कैसे ठीक ढंग से बनाया जाय. कभी यहां बनता है तो कभी वहां बनता है."- महावीर सिंह, स्थानीय

जीर्णोद्धार कार्य में लापरवाही: स्थानीय लोग आरोप लगाते हैं कि बुडको ने खनुआ नाला प्रोजेक्ट को 'दुधारू गाय' बना दिया है. नाले के जीर्णोद्धार के नाम पर अब तक जो भी काम हुआ है, वह बेहद निम्न स्तर है. निर्माण कार्यों में घटिया क्वालिटी की सामग्री का इस्तेमाल होता है. नाले का निर्माण भूतल से कम से कम 4 से 5 फीट ऊपर हुआ है. अभी भी नाले की पूर्ण रूप से उड़ाही नहीं की गई है. जिस वजह से नाले में अभी भी काफी मात्रा में कचरा भरा हुआ है.

छपरा में जलजमाव (फाइल)

'बुडको पर एफआईआर दर्ज हो': वार्ड पार्षद डॉ. संतोष कुमार शर्मा कहते हैं कि जिला प्रशासन, मेयर और बुडको इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है. बुडको पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, जो धीमी गति से चल रहा है. वह कहते हैं कि कभी मौना चौक से काम शुरू होता है, कभी साढ़ा ढाला से शुरू होता है तो कभी ईदगाह से शुरू होता है. इन्हें काम करने का ढंग ही नहीं पता है और इसका खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ता है.

"छपरा की जो अभी दयनीय स्थिति है, किसी से छिपी नहीं है. राजा टोडरमल के समय के नाले की ऐसी स्तिथि किसी ने कल्पना नहीं की. स्थानीय लोग और दुकानदार परेशान हैं लेकिन मेयर साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता. बुडको पर कार्रवाई होनी चाहिए."- डॉ. संतोष कुमार शर्मा, पार्षद, वार्ड-34

वेवेटरन्स फोरम संस्था की तरफ से अभी भी ग्रीन ट्रिब्यूनल में मुकदमा चलाया जा रहा है. इस संस्था ने एक बार फिर अदालत का दरवाजा खटखटाया है. इस मामले में 8 अप्रैल को फिर सुनवाई होनी है.

