गलियों में कचरे, सड़कों पर पानी, मच्छरों की भिनभिनाहट और ट्रैफिक जाम से त्रस्त आरा के लोग, देखें ग्राउंड रिपोर्ट
बिहार के आरा की गलियों में कचरा भरा है. सड़कों पर जलजमाव है. सवाल है कि शहरवासी को कब इन समस्याओं से मुक्ति मिलेगी? पढ़ें..
Published : January 20, 2026 at 6:53 PM IST
रिपोर्ट: आलोक कुमार भारती
आरा: भोजपुर जिला मुख्यालय आरा में 45 वार्ड है. जाहिर है हर वार्ड के अलग-अलग पार्षद हैं. एक मेयर और एक डिप्टी मेयर पर नगर निगम के बेहतर संचालन की जिम्मेदारी है लेकिन सभी वार्डों में समस्या करीब-करीब एक जैसी है. कोई भी ऐसा वार्ड नहीं है, जहां जलजमाव, नाला जाम, सड़क किनारे कचरा और गंदगी नहीं हो. ट्रैफिक जाम ने शहर की रफ्तार रोक रखी है. इन समस्याओं से पाने के लिए लोग नगर निगम के कार्यालय का चक्कर लगाकर थक चुके हैं लेकिन अधिकारी और कर्मचारी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती.
कचरे की ढेर बनी आफत: आरा-सासाराम मुख्य मार्ग जैसे व्यस्त और महत्वपूर्ण रास्ते पर कायम नगर फ्लाईओवर के पास सड़क किनारे लगे कचरे की विशाल ढेर लग गई है. इससे न सिर्फ इलाके की सुंदरता को ग्रहण लग गया है, बल्कि बदबू और प्रदूषण ने स्थानीय लोगों और राहगीरों की मुश्किलें बढ़ा रखी है. इससे स्वास्थ्य पर भी गंभीर खतरा पैदा हो गया है.
स्थानीय लोग बताते हैं कि कचरे के कारण पूरे इलाके में बदबू निकलती है. जब कचरे की इस ढेर में आग लगाई जाती है तो इससे जो धुंआ निकलता है, उस वजह से सांस लेने में भी तकलीफ होती है. आसपास टीचर ट्रेनिंग कॉलेज और रिसॉर्ट है, वहां भी लोग परेशान रहते हैं.
क्या समस्याएं होती हैं?: स्थानीय लोग कहते हैं कि कचरे की ढेर में समय-समय पर आग लगा दी जाती है. उससे निकलने वाला धुआं और जहरीली गैस बहुत खतरनाक है. आए दिन आंखों में जलन और सांस संबंधी समस्याएं बढ़ गई हैं. कचरे से निकलने वाले धुंए के कारण वाहन चालकों के लिए ड्राइविंग करना बेहद मुश्किल हो जाता है.
"सबसे ज्यादा इससे प्रभावित कोइलवर और जिला मुख्यालय में जा रहे हैं लोग, वो प्रभावित हो रहे हैं. जो कचरे में आग लगा दिया जाता है. इससे कई प्रकार का घातक गैस निकलता है, जिस वजह से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी कई प्रकार की समस्याएं हो जाती हैं. हमने इसको लेकर बहुत पहले आवाज भी उठाई थी लेकिन असर नहीं हुआ. हमको भी लगा कि चुनाव का समय है. आरा नगर निगम की ओर से बहुत घिनौना काम हो रहा है. विधायकों से भी निवेदन है कि इसमें लगकर इसको बंद कराया जाए और कोइलवर क्षेत्र को इससे मुक्त कराया जाए. उसके लिए कचड़ा डंपिग का जो यार्ड है, उसमें डंप किया जाए."- स्थानीय
मच्छर का प्रकोप: गंदगी और जलजमाव के कारण शहर में मच्छरों का प्रकोप काफी बढ़ गया है. रात तो छोड़िये दिन में भी मच्छरों से लोग परेशान हैं. मच्छरदानी, कॉयल और केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी राहत नहीं मिल पा रही है. कई घरों में खिड़कियों पर जाली लगाई गई है, ताकि मच्छर घरों के भीतर प्रवेश न कर सकें.
रुमाल और मास्क लगाकर चलने को मजबूर: वार्ड 42 स्थित एक गली में कई महीनो से सड़क पर जलजमाव है. जलजमाव के साथ-साथ सड़क पर फैले कचरे के कारण स्थानीय लोग मुंह पर रुमाल और मास्क लगाकर आवागमन कर रहे हैं. यही नहीं बाजार समिति के पास सड़क किनारे कचरा फेंका गया है. नगर वासियों की मानें तो सफाई पर करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी सफाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जाती है.
पार्षद भी समस्या से व्यथित: वहीं, वार्ड संख्या 42 में सड़क पर पानी और जहां-जहां कचरे फेंके जाने के सवाल पर पार्षद संध्या देवी खुद ही व्यवस्था की कमी का रोना रोती हैं. वह कहती हैं कि दिक्कत तो है लेकिन हमलोगों के हाथ में जितना है, उतना ही कर सकते हैं.'
"समस्या तो है. हम लोग कर भी क्या सकते हैं. कई बार बोले हैं लेकिन सड़क पर पानी और सड़क किनारे कचरा फैले होने की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है. बदबू के कारण राहगीरों को मुंह पर कपड़ा ढंककर आना-जाना पड़ता है."- संध्या देवी, पार्षद, वार्ड-42
डंपिंग यार्ड बनाया जाए: स्थानीय निवासी ऋतिक ओझा बताते हैं कि मुख्य सड़क के किनारे इस तरह कचरा फेंकना बेहद गैर-जिम्मेदाराना कदम है. इस मार्ग से रोज हजारों वाहन गुजरते हैं, जिससे यात्रियों को प्रदूषण का सीधा सामना करना पड़ रहा है. हमलोगों ने कई बार इसका विरोध किया है. साथ ही सही जगह पर डंपिंग यार्ड बनाने के लिए लिखित आवेदन भी दिया है लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है. वे कहते हैं कि नगर निगम को तत्काल इस समस्या का समाधान करना चाहिए, अन्यथा जन आंदोलन किया जाएगा.
"नगर निगम से हमारी मांग है कि जल्द कचरा उठाव और वैकल्पिक डंपिंग व्यवस्था की जाए, ताकि प्रदूषण से राहत मिल सके और लोगों का स्वास्थ्य सुरक्षित रह सके. अगर इस पर आने वाले समय में ध्यान नहीं दिया गया तो हमलोगों को मजबूरन आंदोलन करना होगा."- ऋतिक ओझा, स्थानीय निवासी
नहीं होती नाले की सफाई: आरा स्टेशन से करमन टोला होते हुए गंगा तक जो नाला है, वह शहर का सबसे लंबा नाला है. इसके बावजूद इसकी समय पर सफाई नहीं होती. नाला पूरा जाम रहता है. लोग बताते हैं कि साल में एक-दो बार सफाई के नाम पर खानापूर्ति करने कर्मचारी आते हैं लेकिन ऊपर से साफ कर चले जाते हैं. अंदर की सफाई नहीं होने की वजह से समस्या बरकरार रहती है.
"सफाई की बात कर रहे हैं, ये मेन नाला है. जो स्टेशन से होकर मोती टोला होते हुए और बड़ा सा नाला है ये और इधर से ये चंदवा से आता है. सफाई कब होती है. यदा-कदा एक साल में दो साल में थोड़ी छंटाई कर देता है घास-फूस को. यहां के लोग छाती भर नाले के पानी में घुसकर तीन महीने-चार महीने में झेलना पड़ता है. लोग परेशान हैं. कई बार संबंधित अधिकारी और कर्मचारी से मिल चुके हैं लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ नहीं हुआ."- विष्णुदेव उपाध्याय, स्थानीय
राकेश कुमार भी बताते हैं कि नाले की सफाई और कचरे का स्थिति बहुत विकराल है. वे कहते हैं, 'कभी साल भर में एक बार आते हैं कर्मचारी, अगल-बगल लगे घास को हटाकर फोटो खिंचाकर चले जाता है. कई बार कह चुके हैं कि अंदर से साफ करिये लेकिन सुनता नहीं है. नाले के पानी के कारण जाम से हमलोग नारकीय जीवन बिता रहे हैं. आवेदन देने के बाद भी नगर निगम कुछ नहीं करता.'
'14 सालों से सिर्फ आश्वासन': स्थानीय स्तर पर जन समस्याओं को लेकर मुखर रहने वाले निकेश पांडेय बताते हैं कि हमलोगों का संघर्ष 2011 से है. वे कहते हैं, 'आवेदनों का ढेर पड़ा. नगर आयुक्त, डीएम, डीडीसी और लोकल जनप्रतिनिधियों को हजारों आवेदन दिया है नाले की ढंकाई के लिए लेकिन हमें हमेशा आश्वासन ही मिलता रहा. प्रत्येक दिन जान जाने का जोखिम रहता है. आए दिन लोग गिरते रहते हैं. प्रशासन और जनप्रतिनिधि को कहना चाहता हूं कि अगर नाला नहीं बनाया तो अंजाम बुरा होगा.'
ट्रैफिक जाम ने रोकी रफ्तार: आरा शहर में गंदगी और जलजमाव के साथ-साथ ट्रैफिक जाम की समस्या से भी लोग त्रस्त हैं. महावीर टोला जैसी मुख्य सड़कों पर आए दिन जाम लगने से राहगीरों और स्थानीय निवासियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है. जलनिकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से सड़कों पर पानी जमा रहता है, जिससे यातायात और भी बाधित हो जाता है. लोगों ने नगर प्रशासन से शीघ्र समाधान की मांग की है.
"हमलोग बहुत परेशान हैं. हरेक रूट में गाड़ी फंसी रहती है. एंबुलेंस फंसी रहती, बस फंसी रहती है. इस पर जिला प्रशासन को ध्यान देना चाहिए. सड़क पर कचरा और पानी लगे रहने के कारण पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है."- अख्तर हुसैन, स्थानीय
'कोई काम नहीं करती हैं मेयर': स्थानीय लोगों को अपने वार्ड सदस्य के साथ-साथ मेयर से भी काफी शिकायतें हैं. इनका कहना है कि मेयर कोई काम नहीं करतीं. जिस उद्देश्य से उनको शहरवासियों ने विजयी बनाया था, उसमें वह नाकाम साबित हो रही है. सभी 45 वार्ड में कामकाज ठप है. न तो शहर की सफाई होती है और न ही नाले की. शहर बदबूदार होता जा रहा है और मेयर-डिप्टी मेयर विकास योजनाओं की राशि के बंदरबांट में लगे हैं.
"सबसे पहले तो ये बोलना चाहेंगे कि जिस उद्देश्य से इंदू देवी और सरोज कुमार सिंह की वाइफ पूनम देवी को वोट देकर विजयी बनाए लेकिन इसमें मुख्यत: भूमिका इंदू देवी की है, क्योंकि मुख्य मेयर तो वही हैं. अभी जो आरा की स्थिति हम देख रहे हैं, एकदम बद से बदतर होती जा रही है. हिंदू के नाम पर वोट लेकर, भगवान श्रीराम के नाम पर नाम लेकर. आरा की स्थिति जो बदहाल कर दी गई है, वह चिंताजनक है. विकास तो कुछ ही नहीं है. सिर्फ पैसे की उगाही और पैसे की बंदरबांट हो रही है. हमलोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं. विधानसभा चुनाव में भी ऊपर से सब्जबाग दिखाकर वोट ले लिया."- धनंजय सिंह, स्थानीय
फंड की कमी के कारण काम बाधित: वार्ड संख्या 32 की पार्षद प्रियंका देवी कहती हैं कि ये बात सही है कि सफाई कर्मी बहुत कम आते हैं, जिस वजह से साफ-सफाई का काम सही से नहीं हो पाता है. वहीं, नाली को लेकर उन्होंने कहा कि हमारे पास फंड की कमी है, जिस वजह से काम पूरा नहीं हुआ है. जैसे ही राशि आएगी, काम शुरू करवा देंगेय
"सफाई कर्मी बहुत कम आते हैं. इसको लेकर हमलोग भी कई बार बोल चुके हैं लेकिन फिर भी इस पर ध्यान नहीं दिया गया. जहां तक नाली का सवाल है तो फंड नहीं आने की वजह से बाधित हैं."- प्रियंका देवी, पार्षद-32, वार्ड
वार्ड संख्या 26 के पार्षद फैज अहमद भी अपने वार्ड में नाली की समस्या से परेशान हैं. वह कहते हैं, 'वार्ड नंबर 26 में नाली की समस्या है. जिस वजह से कभी भी पानी बहकर सड़क पर आ जाता है. बरसात में तो स्थिति और भी खराब हो जाती है. वहीं कचरा की भी समस्या है.'
वार्ड संख्या 4 की पार्षद लालपरी देवी ने भी नाली की समस्या की बात स्वीकार की है. वह बताती हैं, 'नाली का मुख्य निकास नहीं होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इसको लेकर कई बार शिकायत भी की है लेकिन कुछ नहीं हुआ.'
वार्ड संख्या 11 की पार्षद आशा देवी ने भी नाले की समस्या का जिक्र करते हुए कहा, 'वार्ड 11 में मुख्य नाला का निकास नहीं होने के कारण स्थानीय लोगों को बरसात के दिनों में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. हमलोग खुद भी त्रस्त रहते हैं.
क्या बोले नगर आयुक्त?: वहीं, इस संबंध में जब आरा नगर निगम के नगर आयुक्त से बात की गई तो उन्होंने सीधे तौर पर कुछ भी कहने से इंकार कर दिया. मेयर से बयान लेने की बातकर अपना पल्ला झाड़ लिया.
