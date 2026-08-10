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फ्लोराइड युक्त पानी और कच्ची सड़क से जूझ रहा बिहार का भूपनगर गांव

बिहार के इस गांव के लोगों को पीने के पानी से लेकर चलने फिरने तक के लिए हर दिन संघर्ष करना पड़ता है. रिपोर्ट-सरताज अहमद

BHUPNAGAR VILLAGE BASIC AMENITIES
गया का भूपनगर गांव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 10, 2026 at 10:41 AM IST

11 Min Read
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गया: बिहार के गया जिला के भूपनगर गांव के रहने वाले दो भाई श्रवण कुमार और जीतन कुमार जन्म जात दिव्यांग हैं, लेकिन वो इन दिनों अपनी जिंदगी से निराश हैं, हालांकि उनकी निराशा का कारण दिव्यांगता नहीं बल्कि उनके गांव में मूलभूत सुविधाओं को देने की जिम्मेदारी से भागती सरकार, विभागों के अधिकारियों की उदासीनता है.

दिव्यांगों सहित 500 लोगों को समस्या: ऐसा नहीं है कि सिर्फ श्रवण और उसके दिव्यांग भाई निराशा में जिंदगी गुजार रहे हैं बल्कि गांव के 7 से अधिक दिव्यांगों के साथ 500 से अधिक लोगों की एक जैसी समस्या है. यहां के लोगों के लिए गांव की गली, मोहल्ले की सड़क पर भी चलना जोखिम भरा होता है क्योंकि इन सड़कों पर नोकीले पत्थर बिछे हुए हैं.

BHUPNAGAR VILLAGE BASIC AMENITIES
सड़क नहीं होने से बढ़ी दिव्यांगों की परेशानी (ETV Bharat)

इन सुविधाओं को तरस रहे ग्रामीण: आजादी के 78 साल बाद भी श्रावण कुमार के भूपनगर गांव के लोग पक्की सड़क, शुद्ध पेयजल, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ के लिए तरस रहे हैं. भूपनगर वही गांव है जो भूजल में जहरीले पदार्थ के कारण बर्षो से विकलांगता का दर्द झेल रहा है, इस गांव की स्थिति और सुविधा ऐसी है कि आजादी के इतने सालों बाद भी गांव तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क नहीं बनी है.

सड़क नहीं होने से बढ़ी दिव्यांगों की परेशानी: सड़कों पर चलने में सिर्फ दिव्यांगों को ही नहीं बल्कि आम कद काठी वाले लोगों को भी कठिनाई होती है. मुख्य सड़क और गांव की गली की स्थित ऐसी है कि अक्सर इस पर चलने वाले बच्चे, बूढ़े और दिव्यांग व्यक्ति गिर कर घायल हो जाते हैं. हालांकि आजतक जनप्रतिनिधियों ने लोगों की समस्याओं की सुध नहीं ली.

यहां के पानी में अधिक मात्रा में फ्लोराइड: दरअसल जिला मुख्यालय से लगभ 60 किमी दूरी पर आमस प्रखंड है, प्रखंड की आमस पंचायत में भूपनगर गांव है, जहां की आबादी लगभग 80 से 90 घर की बताई जाती है. इस गांव में वर्षों से पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने की भी समस्या है. जिसकी वजह से गांव का लगभ हर व्यक्ति कमर, पैर, पीठ और हड्डियों के दर्द का शिकार होता है.

पक्की सड़क तक पहुंचने के लिए 2.5 KM का सफर: ग्रामीणों का कहना है कि फ्लोराइड युक्त पानी पीने से गांव के लगभग 10 से अधिक लोग 100 प्रतिशत दिव्यांग हैं, इन्हीं में दो भाई श्रवण और जीतन कुमार भी शामिल हैं. गांव में सिर्फ पानी में फ्लोराइड होने की समस्या ही नहीं है बल्कि ये गांव मुख्य सड़क से लेकर सरकार की निर्माणकारी योजनाओं से भी वंचित है. गांव से पक्की सड़क तक पहुंचने के लिए ग्रामीणों को लगभ 2.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, क्योंकि इस सड़क का निर्माण नहीं हुआ है.

खुद का रोजगार शुरू करने में भी हो रही समस्या: दिव्यांग श्रवण कुमार कहते हैं कि उनके माता पिता का भी देहांत हो चुका है, दोनों भाई अपने चाचा-चाची की कमाई पर ही आश्रित हैं. हालांकि अब चचा-चाची की भी आर्थिक स्थिति बेहद खराब है, जिसे देखते हुए वो खुद का रोजगार की तलाश में हैं. हालांकि उनके सामने गांव की 2.5 किमी कच्ची सड़क सबसे बड़ी रुकावट बनकर खड़ी है.

"हम दोनों भाई पैरों से ना सिर्फ विकलांग हैं बल्कि हमारे हाथ भी छोटे और टेढ़े हैं. इस वजह से हम पथरीली सड़क पर ट्राई साइकल भी नहीं चला सकते हैं. ऐसे में हम खुद के रोजगार के लिए हर दिन मुख्यालय से सामान कैसे ला पाएंगे?"-श्रवण कुमार, दिव्यांग

भूपनगर गांव का हाल (ETV Bharat)

प्रकृति और सरकार दोनों से ही मिल रहा दर्द: ग्रामीण अर्जुन कहते हैं कि गांव के लोगों ने पहले भूजल में फ्लोराइड के कारण दिव्यांगता का दर्द सहा और अब सड़क नहीं होने की वजह से बेरोजगारी की वजह से जीवन नर्क बन गया है. वो कहते हैं कि ये दर्द सिर्फ श्रवण और जीतन जैसे दिव्यागों का ही नहीं है बल्कि गांव के हर युवा और ग्रामीणों का है जिसको सालों से हम लोग झेल रहे हैं. उनकी समस्याओं के निदान का तरीका और जवाब किसी जनप्रतिनिधि के पास नहीं है, सभी से मायूसी ही हाथ लगी है.

"गांव में दुकान खोलकर मुख्यालय से सामान लाना तो दूर की बात है, यहां अगर किसी की अचानक तबीयत बिगड़ जाए तो उस स्थिति में अस्पताल पहुंचने में ग्रामीणों की हालत खराब हो जाती है. ऐसे में हम यही कह सकते हैं कि हमारे साथ प्रकृति और सरकार ने बेरुखी की है, जिसकी वजह से हम लोगों को हर दिन नई समस्याओं से लड़ना होता है."- अर्जुन, ग्रामीण

गिरते-पड़ते पहुंचते हैं शिक्षक: गांव में प्राथमिक विद्यालय है, इस विद्यालय में हर दिन शिक्षक आते हैं लेकिन अभी बरसात में इन शिक्षकों को स्कूल गिरते-पड़ते पहुंचना पड़ता है. गांव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, पानी में फ्लोराइड है इस कारण कोई शिक्षक गांव में रहना पसंद नहीं करता है. प्राथमिक विद्यालय भूपनगर के हेड मास्टर जितेंद्र कुमार कहते हैं कि यहां रहने की बात तो दूर की है, यहां के पानी के डर के कारण हम लोग दिनभर प्यासे रह जाते हैं.

BHUPNAGAR VILLAGE BASIC AMENITIES
पक्की सड़क तक पहुंचने के लिए 2.5 KM का सफर (ETV Bharat)

"यहां का पानी नहीं पीते हैं, ऐसे में हर दिन आमस मुख्यालय तक जाना-आना लगा रहता है, रास्ते की भौगोलिक स्थिति यह है कि गांव में जाने के लिए पहले पहाड़ी पर चढ़ना होता है. हालांकि पहाड़ी पर चढ़ने के लिए कच्चा रास्ता बना हुआ है जिस से आप बाइक से आसानी से चढ़ सकते हैं, वहां से फिर पथरीली और मोरम वाली मिट्टी के कच्चे रास्ते से लगभग 2.5 किमी का सफर तय करना होगा."-जितेंद्र कुमार, हेड मास्टर, प्रथमिक विद्यालय

तजुर्बे से खाते हैं दवाई: इस गांव के लोगों की स्थिति जिंदगी और मौत के बीच लटकी होती है. बरसात के दिनों में यहां अगर किसी व्यक्ति की रात में तबीयत खराब होती है तो वह अपने अनुभव से घर में रखी हुई दवा खा लेता है. यहां के लोग पढ़े-लिखे नहीं है लेकिन वह मजबूरी में घर में दवा रखते हैं और फिर जब किसी की तबीयत बिगड़ी है तो उसे वह खिला देते हैं. सरोज देवी कहती हैं कि पढ़े-लिखे नहीं हैं लेकिन क्या करें जब ऐसी स्थिति पड़ती है तो सिर्फ उम्मीद ही रहती है कि शायद जीवन बच जाए.

"बरसात में जब रात में किसी की तबीयत खराब होती है तो बड़ी मुश्किल से गांव से लगभग 7 किमी दूर प्रखंड मुख्यालय अस्पताल लेकर जाते हैं. सवारी नहीं होती है इसलिए गांव से पहाड़ तक खटिया में टांग कर लाया जाता है, ये हर साल की हालत होती है."- मुन्नी देवी, ग्रामीण

गांव के लोग मजदूरी के लिए करते हैं पलायन: गांव के लोगों की जीविका जंगल से जलावन की लकड़ी लाकर बेचने से चलती है, हालांकि अब उनके इस काम में भी कमी आ गई है. अभी बरसात में गांव के अधिकतर पुरुष-महिलाएं दूसरे जिले और राज्यों जैसे हरियाणा, पंजाब और यूपी में धान की रोपनी के लिए चले जाते हैं. 500 से अधिक आबादी वाले गांव में बस अभी दिव्यांग, वृद्ध और बीमार नजर आते हैं. वहीं हरियाणा जा रही एक महिला सरोज देवी कहती है कि "पहले से उन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है, अब घर बैठकर वो भूखे नहीं मरना चाहती. इसलिए वो अपने परिवार के साथ काम के तलाश में जा रही हैं."

क्यों नहीं बनी अब तक सड़क?: ग्रामीण रोहित कुमार कहते हैं कि गांव की मुख्य सड़क ही नहीं बल्कि गांव की गली भी नहीं बनी है. इस पर स्थानीय पंचायत के मुखिया मनोज यादव कहते हैं कि पक्की सड़क का मामला वन विभाग की ओर से सहमति प्रदान नहीं की जा रही है. हालांकि ग्रामीण सड़क योजना के तहत ये सड़क पास है, स्वीकृत योजना के तहत उस पर कार्य भी होना था, टेंडर प्रक्रिया होने के बाद 4 साल पूर्व काम शुरू भी हुआ था , लेकिन वन विभाग ने एनओसी नहीं दिया है, जिसकी वजह से काम रुक गया है.

BHUPNAGAR VILLAGE BASIC AMENITIES
गांव वालों का हर दिन संघर्ष (ETV Bharat)

"जिस सड़क को बनना है वो वन विभाग में आता है. हालांकि इस सड़क पर पेड़-पौधे नहीं हैं जिसे काटने की आवश्यकता पड़ेगी, ये मैदानी क्षेत्र की तरह है. गांव का इतिहास 500 साल पुराना है. ये गांव कोई नया नहीं बसा है. जहां तक गांव में पक्की गली नहीं बनने का सवाल है तो गांव की बसावट इसका कारण है. रास्ते के दोनों तरफ घर हैं, बीच से सड़क है, जो मुख्य सड़क का निर्माण होना था उस में ही ये मोहल्ले वाली सड़क भी शामिल है."-मनोज यादव, मुखिया

क्या कहते हैं ग्रामीण?: स्थानीय लोग कहते हैं कि उनका गांव सालों पुराना है. गांव के कागजात बताते हैं कि ये वन विभाग में नहीं है बल्कि आस पास की जमीन भी भूमिदान में है. लेकिन फिर भी गांव के लोग सालों से यही मांग करते आ रहे हैं उन्हें और जमीन नहीं चाहिए बल्कि सिर्फ वन विभाग उनके गांव तक आने के लिए सड़क बनाने की इजाजत दे दे. हालांकि इस संबंध में ईटीवी भारत के प्रतिनिधि ने वन विभाग के स्थानीय अधिकारियों से बात करने की कोशिश की लेकिन उन से संपर्क नहीं हो सका.

8 महीने से नहीं पड़ी फ्लोराइड की दवा: भूपनगर गांव में फ्लोराइड की बढ़ती समस्याओं को देखते हुए कुछ सालों पहले एक संस्था ने यहां पानी को साफ करने वाली मशीन लगाई थी, फ्लोराइड मुक्त पानी बनाने के लिए खास दवा का भी उपयोग होता है लेकिन अब पीएचईडी विभाग की ओर से पिछले 7-8 महीनों से पानी में उस दवा का उपयोग नहीं हो रहा है. जिसकी वजह से फिर से यहां के लोगों की समस्या बढ़ने लगी है. जिन्हें 5 -6 सालों से हाथ पैरों में दर्द की शिकायत रुक गई थी, वो अब फिर से दर्द के शिकार होने लगे हैं.

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गांव में क्या है क्या नहीं: भूपनगर गांव में प्राथमिक विद्यालय है, इस गांव में लगभग 7-8 युवा ही मैट्रिक पास हैं, जबकि 2 की सरकारी नौकरी हुई है. गांव में पानी को फ्लोराइड मुक्त बनाने के लिए एक बड़ी मशीन लगी हुई है, लगभग 30 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है. दिव्यांगों और कुछ वृद्ध व्यक्तियों को पेंशन की राशि मिलती है. हालांकि युवा दिव्यांगो को सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत एक ट्राई साइकल तक नहीं मिली है, कई ऐसे परिवार हैं जिन्हें आवास योजना के लाभ की आवश्यकता है लेकिन अभी उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिला है.

"गांव में पक्की गली नाली सड़क कैसे बनेगी सरकार के द्वारा फंड ही नहीं दिया जा रहा है. कई बार विभागों के अधिकारियों को लिखित भी दिया गया है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई."-मनोज कुमार यादव, मुखिया

सड़क का काम 2021-22 से है पेंडिंग: साल 2021-22 में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत स्वीकृति मिली थी लेकिन वन विभाग से अब तक क्लीयरेंस नहीं मिल सका. वन विभाग की ओर से क्लीयरेंस नहीं मिलने की वजह से काम रुक जाता है. हालांकि कई बार बैठक में भी वन विभाग की ओर से क्लीयरेंस को लेकर जनप्रतिनिधियों के द्वारा मुद्दे को उठाया गया है. वहीं वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया जाता है कि जल्द ही इसका क्लीयरेंस हो जाएगा लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकला है.

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