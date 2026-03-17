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फरीदाबाद में विकास से कोसों दूर नहर पार की कॉलोनियां, मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसे लोग, बोलें-"बदहाल जीवन जीना हमारी मजबूरी"

मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसे लोग ( Etv Bharat )

फरीदाबाद: जिले का नहर पार क्षेत्र आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है. करीब 5 लाख से अधिक आबादी वाले इस इलाके में पिछले 25 वर्षों से लोग रह रहे हैं, लेकिन विकास की रफ्तार यहां तक नहीं पहुंच पाई है. सूर्या विहार, सरस्वती कॉलोनी, विनय नगर, श्याम कॉलोनी, भट्ठा कॉलोनी, सूरदास कॉलोनी, रोशन नगर, सोनिया विहार, बसंतपुर, सोना कॉलोनी, ओम एन्क्लेव, धीरज नगर और संजय कॉलोनी जैसी दर्जनभर कॉलोनियां आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं. दस्तावेज है पर सुविधाएं नहीं: इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के पास आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड जैसे सभी जरूरी दस्तावेज मौजूद हैं. इससे साफ है कि यहां रहने वाले लोग वैध नागरिक हैं और नियमित रूप से टैक्स भी भरते हैं. इसके बावजूद सड़क, पानी, सीवर और नाली जैसी बुनियादी सुविधाएं आज तक इन इलाकों तक नहीं पहुंच पाई हैं. फरीदाबाद में विकास से कोसों दूर नहर पार की कॉलोनियां (ETV Bharat) टूटी सड़कें और जलभराव की समस्या: ईटीवी भारत की टीम इन कॉलोनियों में पहुंची. टीम ने देखा कि यहां की सबसे बड़ी समस्या खराब सड़कों की है. कई जगहों पर सड़कें टूटी हुई हैं, जबकि कुछ जगहों पर बनी ही नहीं हैं. बारिश के मौसम में हालात और भी भयावह हो जाते हैं, क्योंकि नालियों और सीवर लाइन की व्यवस्था न होने से पानी गलियों और घरों तक में भर जाता है, जिससे लोगों का निकलना तक मुश्किल हो जाता है. "25 साल में कुछ नहीं बदला": ईटीवी भारत ने यहां कुछ लोगों से बातचीत की. बातचीत के दौरान स्थानीय निवासी रतन शर्मा ने अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए कहा कि, "मुझे यहां रहते हुए 25 साल हो गए, लेकिन आज तक कोई विकास नहीं हुआ. सिर्फ मेरी कॉलोनी ही नहीं, नहर पार की लगभग सभी कॉलोनियों की यही स्थिति है. चुनाव के समय नेता आते हैं और वादे करके चले जाते हैं, लेकिन बाद में कोई नहीं लौटता. यहां सीवर लाइन नहीं है, सड़कें नहीं बनीं और पीने का पानी तक हमें खरीदना पड़ता है. सबसे दुख की बात यह है कि हमारे रिश्तेदार भी यहां आना पसंद नहीं करते. वे कहते हैं कि गांव में इससे बेहतर सुविधाएं हैं, लेकिन हम रोजी-रोटी के लिए मजबूर हैं." "सालों से एक जैसे हालत": वहीं, स्थानीय निवासी खुर्शीद आलम ने भी क्षेत्र की बदहाली पर नाराजगी जताते हुए कहा, "मैं यहां 36 साल से रह रहा हूं और हालात आज भी वैसे ही हैं. गलियां नहीं बनीं, सड़कें खराब हैं और पीने का पानी खरीदना पड़ता है. बिजली की तारें नीचे लटक रही हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है. चार साल पहले सीवर लाइन डाली गई थी, लेकिन आज तक चालू नहीं हुई, जिससे कोई फायदा नहीं मिला."