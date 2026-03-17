फरीदाबाद में विकास से कोसों दूर नहर पार की कॉलोनियां, मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसे लोग, बोलें-"बदहाल जीवन जीना हमारी मजबूरी"
फरीदाबाद में नहर पार कॉलोनियों में 25 साल से सड़क, पानी, सीवर जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में लोग जी रहे हैं.
Published : March 17, 2026 at 1:01 PM IST|
Updated : March 17, 2026 at 1:07 PM IST
फरीदाबाद: जिले का नहर पार क्षेत्र आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है. करीब 5 लाख से अधिक आबादी वाले इस इलाके में पिछले 25 वर्षों से लोग रह रहे हैं, लेकिन विकास की रफ्तार यहां तक नहीं पहुंच पाई है. सूर्या विहार, सरस्वती कॉलोनी, विनय नगर, श्याम कॉलोनी, भट्ठा कॉलोनी, सूरदास कॉलोनी, रोशन नगर, सोनिया विहार, बसंतपुर, सोना कॉलोनी, ओम एन्क्लेव, धीरज नगर और संजय कॉलोनी जैसी दर्जनभर कॉलोनियां आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं.
दस्तावेज है पर सुविधाएं नहीं: इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के पास आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड जैसे सभी जरूरी दस्तावेज मौजूद हैं. इससे साफ है कि यहां रहने वाले लोग वैध नागरिक हैं और नियमित रूप से टैक्स भी भरते हैं. इसके बावजूद सड़क, पानी, सीवर और नाली जैसी बुनियादी सुविधाएं आज तक इन इलाकों तक नहीं पहुंच पाई हैं.
टूटी सड़कें और जलभराव की समस्या: ईटीवी भारत की टीम इन कॉलोनियों में पहुंची. टीम ने देखा कि यहां की सबसे बड़ी समस्या खराब सड़कों की है. कई जगहों पर सड़कें टूटी हुई हैं, जबकि कुछ जगहों पर बनी ही नहीं हैं. बारिश के मौसम में हालात और भी भयावह हो जाते हैं, क्योंकि नालियों और सीवर लाइन की व्यवस्था न होने से पानी गलियों और घरों तक में भर जाता है, जिससे लोगों का निकलना तक मुश्किल हो जाता है.
"25 साल में कुछ नहीं बदला": ईटीवी भारत ने यहां कुछ लोगों से बातचीत की. बातचीत के दौरान स्थानीय निवासी रतन शर्मा ने अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए कहा कि, "मुझे यहां रहते हुए 25 साल हो गए, लेकिन आज तक कोई विकास नहीं हुआ. सिर्फ मेरी कॉलोनी ही नहीं, नहर पार की लगभग सभी कॉलोनियों की यही स्थिति है. चुनाव के समय नेता आते हैं और वादे करके चले जाते हैं, लेकिन बाद में कोई नहीं लौटता. यहां सीवर लाइन नहीं है, सड़कें नहीं बनीं और पीने का पानी तक हमें खरीदना पड़ता है. सबसे दुख की बात यह है कि हमारे रिश्तेदार भी यहां आना पसंद नहीं करते. वे कहते हैं कि गांव में इससे बेहतर सुविधाएं हैं, लेकिन हम रोजी-रोटी के लिए मजबूर हैं."
"सालों से एक जैसे हालत": वहीं, स्थानीय निवासी खुर्शीद आलम ने भी क्षेत्र की बदहाली पर नाराजगी जताते हुए कहा, "मैं यहां 36 साल से रह रहा हूं और हालात आज भी वैसे ही हैं. गलियां नहीं बनीं, सड़कें खराब हैं और पीने का पानी खरीदना पड़ता है. बिजली की तारें नीचे लटक रही हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है. चार साल पहले सीवर लाइन डाली गई थी, लेकिन आज तक चालू नहीं हुई, जिससे कोई फायदा नहीं मिला."
"मेहमानों के सामने होती है शर्मिंदगी": 31 साल से यहां रह रहे धनंजय ने कहा कि, "जब कोई मेहमान हमारे यहां आता है तो गंदगी देखकर सवाल करता है कि हम यहां कैसे रह रहे हैं. उस समय बहुत शर्मिंदगी होती है. यहां कोई विकास नहीं हुआ है. यहां तक कि बच्चों की शादी के रिश्ते भी टूट जाते हैं. लोग कहते हैं कि बच्चे ठीक हैं, लेकिन आप जिस माहौल में रहते हैं, वह सही नहीं है. इसलिए वे शादी से मना कर देते हैं."
"बारिश में घरों में घुसता है पानी": स्थानीय युवा धनंजय ने समस्याओं की गंभीरता बताते हुए कहा कि, "यहां समस्या एक नहीं, बल्कि कई हैं. हमारे पास वोटर कार्ड, राशन कार्ड और आधार कार्ड सब हैं, हम टैक्स भी भरते हैं, फिर भी हमें सुविधाएं नहीं मिलतीं.बारिश के समय घरों में पानी घुस जाता है और बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है. बच्चों को स्कूल ले जाना खतरे से खाली नहीं होता. कई बार बच्चे पानी में गिर जाते हैं और हादसे भी हो चुके हैं. ऐसा लगता है कि हमें यहां मरने के लिए छोड़ दिया गया है."
"नर्क जैसी जिंदगी जी रहे हम": स्थानीय बुजुर्ग वेद राम ने कहा कि, "हम कई सालों से यहां रह रहे हैं, लेकिन कोई सुविधा नहीं है. ऐसा लगता है जैसे हम नर्क में जी रहे हैं. कोई रिश्तेदार घर आने को तैयार नहीं होता. चुनाव के समय नेता आते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं, लेकिन विकास के नाम पर कोई काम नहीं होता."
सरकार का दावा- "तेजी से हो रहा विकास": स्थानीय लोगों की इन आरोपों पर राज्य मंत्री राजेश नागर ने सफाई देते हुए कहा कि, "ऐसा नहीं है कि विकास कार्य नहीं हो रहे हैं. हमारी सरकार में तेजी से काम हो रहा है. कई कच्ची कॉलोनियों को पक्का किया गया है और हम बिना भेदभाव के काम कर रहे हैं. नहर पार क्षेत्र में कई करोड़ की परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं और कई योजनाएं जमीन पर भी चल रही हैं. हम समय-समय पर अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रगति की समीक्षा करते रहते हैं."
उम्मीदों पर टिकी है जनता: इन सभी समस्याओं के बावजूद नहर पार क्षेत्र के लोग अब भी सरकार और प्रशासन से उम्मीद लगाए बैठे हैं. लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द उनके इलाके में सड़क, पानी, नाली और सीवर जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं. अगर ऐसा होता है, तो करीब 5 लाख लोगों का जीवन स्तर सुधर सकता है और वे भी सम्मानजनक जीवन जी सकेंगे.
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