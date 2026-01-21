हाल-ए-बिहार! कहीं चलने लायक सड़क नहीं, PHC की तो बात ही मत करिये
Civic Issues में आज बात नालंदा और दरभंगा की. जहां नाले और गंदगी के साथ-साथ स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति पर बताएंगे ग्राउंड रिपोर्ट.. पढ़ें..
Published : January 21, 2026 at 8:43 PM IST
रिपोर्ट: महमूद आलम/वरुण ठाकुर
नालंदा/दरभंगा: बिहार में सरकार बुनियादी सुविधाओं के बेहतर होने के खूब दावे करती है लेकिन तस्वीर आज भी बदरंग है. स्मार्ट सिटी घोषित होने के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र नालंदा के लोग भी गंदगी और जलजमाव की समस्या से परेशान हैं. वहीं दूसरी तरफ 'मिथिलांचल की राजधानी' दरभंगा में भी समस्याओं का अंबार है. जहां स्वास्थ्य केंद्र में जब-तब ताला लटका रहता है. डॉक्टर आते भी हैं लेकिन पूरी ड्यूटी नहीं करते.
स्मार्ट सिटी की 'नारकीय' स्थिति: सबसे पहले बात स्मार्ट सिटी बिहारशरीफ की, जो नालंदा का जिला मुख्यालय है. जहां कहीं सड़कों पर कचरे हैं तो कहीं जलजमाव की समस्या से मोहल्ले के लोग परेशान हैं. एक तरफ जहां नगर आयुक्त स्वच्छता अभियान की जागरुकता को लेकर घूम-घूमकर लोगों को इसके फयदे गिना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नगर निगम की ओर से जारी निर्माण कार्य के कारण पॉश इलाकों में सड़कों पर गंदे नाली का पानी और कचरा दिख रहा है.
परिसदन परिसर में भी जहां-तहां गंदगी फैली है. वहां काम करने वाले कर्मचारी बताते हैं कि छोटी पहाड़ी रोड में सड़क और नाला निर्माण के कारण मुख्य नाला का मुंह बंद कर दिया गया है. जिस वजह से परिसदन में नाला का पानी ओवर फ्लो होकर चारों ओर फ़ैल रहा है.
"नाली की सफाई के दौरान जाम होने के कारण पानी सड़क पर आ जाता है. सफाई होता है लेकिन नाला जाम के कारण ये समस्या होती है."- प्रेमचंद दास, स्टाफ
अब समझिये जब परिसदन का ये हाल है तो सामान्य मोहल्लों की स्थिति कैसे होगी? कई मोहल्लों में जहां-तहां सड़क किनारे कचरे का अंबार देखने को मिल जाता है. इसमें महलपर, हाजीपुर, बनौलिया और पोस्ट ऑफिस चौक समेत कई अन्य मोहल्ले भी शामिल हैं. यहां के लोग बताते हैं कि इसी हाल में वे लोग वर्षों से जीने को मजबूर हैं.
"बहुत गंदा रहता है. कोई साफ नहीं करता, बनाता नहीं कोई. 10 साल से ऐसे ही है. सावन-भादो में बहुत दिक्कत है. पूजा-पाठ करने में जाने में परेशानी होती है. गंदगी की वजह से बीमारी भी फैलती है."- शीला देवी, बनौलिया निवासी
वार्ड संख्या 32 में पूरब टोला के देवी स्थान के पास रहने वाले रमेश कुमार कहते हैं कि जब से घर बनाकर रहना शुरू किया, इसी हाल में रहते हैं. कभी नाले का पानी सड़क पर आ जाता है तो कभी बारिश के कारण जलजमाव लग जाता है. कई बार स्थानीय पार्षद से शिकायत कर चुके हैं लेकिन कुछ नहीं होता.
"बारिश के मौसम में घुटने तक पानी होजाता है. ना नाली है और न ही रोड है. वार्ड पार्षद को कहते-कहते मोहल्ला के लोग सब थक गए हैं. इसके पहले 15 साल पप्पू खान पार्षद थे, वो भी नहीं बनाए. ये जो अभी पार्षद हैं, वह भी नहीं बनाते. कहते हैं तो डांटकर भगा देते हैं"- रमेश कुमार, स्थानीय
सड़क किनारे कचरे और नाले के गंदे पानी के कारण लगने वाले जलजमाव में मच्छर पनप जाता है. जिस वजह से लोग आए दिन बीमार पड़ते रहते हैं. 20 सालों से मोहल्ले में रह रहे राजेंद्र यादव कहते हैं कि कहां जाएं, किससे कहें? वे कहते हैं कि बरसात के समय तो घुटने भर पानी से होकर आना-जाना पड़ता है. न वार्ड पार्षद सुनते हैं और न ही विधायक और सांसद देखने आते हैं.
"20 साल से यही हाल है. पानी में चलकर जाना पड़ता है. अभी ही जब पानी जमा है तो सोचिये बरसात के समय कितनी दिक्कत होती होगी. वार्ड पार्षद को कई बार कह चुके हैं लेकिन कोई असर नहीं हुआ."- राजेंद्र यादव, स्थानीय
क्या बोले स्थानीय सांसद?: गंदगी-जलजमाव और वार्ड पार्षद की अनदेखी के सवाल पर नालंदा के सांसद ने कहा कि अगर कहीं दिक्कत है तो मैं व्यक्तिगत तौर पर देखता हूं. उन्होंने कहा कि स्वच्छता हम सब की जिम्मेदारी है. जो स्वच्छता नहीं रखता है, समझिये वह खुद नरक में जी रहा है. सरकार घर-घर में स्टाफ नहीं दे सकती लेकिन बाहर की गंदगी के लिए नगर निगम है, जिसका काम साफ-सफाई और स्वच्छता है.
"स्वच्छता तो सबका काम है. जो जहां है, उसकी जिम्मेदारी बनती है साफ रखने की. अगर कुछ गड़बड़ी भी है तो हमलोगों को बताइये. यहां तो स्मार्ट सिटी है. कुछ भी दिक्कत होगी तो अधिकारी लगे हुए हैं, हमलोगों को भी बताइये, सब कुछ जरूर ठीक हो जाएगा."- कौशलेंद्र कुमार, जेडीयू सांसद, नालंदा
वहीं, इस संबंध में उप नगर आयुक्त शम्स रजा ने कैमरे पर कुछ भी बताने से इंकार कर दिया. ऑफ कैमरा उन्होंने कहा, 'इसको दिखवाकर साफ-सफाई कर जलजमाव और कचरे की समस्याओं को दूर कराते हैं.
पार्षद-मेयर के पास भी जवाब नहीं: रटा-रटाया जवाब देकर जहां उप नगर आयुक्त ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, वहीं मेयर अनिता देवी और डिप्टी मेयर आयशा शाहीन से जब ईटीवी संवाददाता ने बात करने की कोशिश की तो वह दफ्तर में नहीं मिलीं. उधर वार्ड पार्षद भी उपलब्ध नहीं थे, जिस वजह से जवाब नहीं मिल पाया.
बिहारशरीफ को 2021 में स्मार्ट सिटी बनाने का दर्जा मिला था. इसके तहत विभिन्न योजनाओं के तहत कई करोड़ रुपये खर्च किए गए, बावजूद इसके शहर के पॉश इलाके में भी समस्याएं जस की तस है. जहां तक यातायात व्यवस्था का सवाल है तो शहर में ट्रैफिक भी बड़ी समस्या है. ई-रिक्शा चालकों की मनमानी, सड़कों पर अतिक्रमण और प्रक्रियाधीन विकास कार्यों की वजह से शहरवासियों को जाम की समस्या से दो-चार होना पड़ता है.
पीएचसी में 'बेदम स्वास्थ्य व्यवस्था': उधर, दरभंगा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को देखकर बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति को समझा जा सकता है. सदर पीएचसी अंतर्गत सोनहान में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो है लेकिन स्थिति बहुत अच्छी नहीं है. यहां अंदर अगर सुविधाओं का अभाव है तो बाहर गंदगी का अंबार है. पीएचसी के आसपास कूड़ा-कचरा पसरा है. जो सड़क स्वास्थ्य केंद्र तक आती है, उसके दोनों किनारे ही लोग शौच करते हैं. जिस वजह से मरीजों के लिए वहां आना बहुत मुश्किल हो जाता है.
कैसी है स्वास्थ्य व्यवस्था?: डॉक्टर की उपस्थिति और नर्स की उपलब्धता की भी समस्या रहती है. नर्स तो फिर भी मिल जाती हैं लेकिन डॉक्टर कब आते हैं और कब चले जाते हैं, ग्रामीणों को इसकी जानकारी नहीं होती. जिस वजह से इलाज के लिए जो लोग पीएचसी में आते हैं, वह कई बार मायूस होकर बिना दिखाए ही लौट जाते हैं. ग्रामीणों का कहना है कि डॉक्टर 2 बजे के बाद कभी नजर नहीं आते.
"आते हैं डॉक्टर. रविवार को नहीं आते हैं. साढ़े नौ-दस बजे के आसपास डॉक्टर आते हैं और 2 बजे तक बैठते हैं. व्यवस्था उतना बढ़िया नहीं है. दवाई भी एक ही तरह का सबको देते रहते हैं."- ज्ञान मोहन यादव, ग्रामीण
हालांकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के गार्ड बताते हैं कि वैसे तो नर्स-एएनएम और डॉक्टर टाइम पर पहुंच जाते हैं लेकिन जब डॉक्टर की ड्यूटी कहीं दूसरी जगह पर रहती है, तब नहीं आते हैं. जहां तक पीएचसी के आसपास गंदगी का सवाल है तो स्थानीय ग्रामीण से बोलने पर वह नाराज हो जाते हैं. हमलोग क्या कर सकते हैं, फिर भी साफ-सफाई होती रहती है.
"8 बजे सुबह ही डॉक्टर और नर्स पहुंच जाते हैं. जिसकी ड्यूटी रहती है, वह आते हैं. कहीं-कहीं ड्यूटी रहने पर डॉक्टर वहां चले जाते हैं. आसपास जो गंदगी रहती है, उसको लेकर कई बार बोले हैं लेकिन स्थानीय लोग उलझ जाते हैं."- गार्ड, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
क्या बोले प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी?: हालांकि स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद समस्या और डॉक्टरों की गैर मौजूदगी की शिकायत को प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी उमांंशकर कुमार ने खारिज किया है. उनका दावा है कि व्यवस्था बेहतर है. वे कहते हैं, 'डॉक्टर और नर्स समय से आते हैं, वैसी कोई बात नहीं है. बाकी व्यवस्था भी ठीक है.'
बदहाल स्वास्थ्य केंद्र: बिहार में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत कैसी है, ये किसी से छिपी नहीं है. ग्रामीण क्षेत्रों में पीएचसी और सीएचसी खुद इलाज के लिए मोहताज हैं. न टाइम पर डॉक्टर मिलते हैं और न ही दवाइयां उपलब्ध है. स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में मरीजों को दूर-दराज जाना पड़ रहा है. जमीनी हालात बदतर हैं. इसका सीधा बोझ गांव के आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है.
कैग रिपोर्ट में खुलासा: CAG की 2023 की ऑडिट रिपोर्ट बताती है कि यह हाल सिर्फ एक गांव का नहीं, बल्कि पूरे बिहार का है. राज्य के 1,932 PHC और APHC में से 44% चौबीसों घंटे संचालित नहीं होते. सिर्फ 29 फीसदी स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसूति सेवाएं उपलब्ध हैं, जबकि महज 14% केंद्रों में ऑपरेशन थिएटर है. इसका मतलब साफ है कि गंभीर मरीजों और गर्भवती महिलाओं को इलाज के लिए कई किलोमीटर दूर जिला अस्पताल का रुख करना पड़ता है.
डॉक्टरों की संख्या कम: कैग रिपोर्ट (2023) के अनुसार बिहार में 12.49 करोड़ (मार्च 2022) की अनुमानित जनसंख्या के मुकाबले, विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिश को पूरा करने के लिए 1,24,919 डॉक्टरों की आवश्यकता थी लेकिन राज्य में (जनवरी 2022 तक) केवल 58,144 एलोपैथिक डॉक्टर उपलब्ध थे, जो डब्ल्यूएचओ के अनुशंसित मानदंडों से 53 प्रतिशत कम और राष्ट्रीय औसत से 32 प्रतिशत कम था.
आबादी के हिसाब से कम पीएचसी: स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के तहत, एक पीएचसी को ग्रामीण इलाकों में 30,000 और पहाड़ी क्षेत्रों में 20,000 लोगों को कवर करना चाहिए लेकिन बिहार में हालात बदतर हैं. हेल्थ डॉसियर 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 3,597 पीएचसी की जरूरत थी, जबकि सिर्फ 1,702 पीएचसी ही काम कर रहे हैं, यह 52% की भारी कमी है.
