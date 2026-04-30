261 साल पुराने जिस कब्रिस्तान में ब्रिटिश सेना को किया गया दफन, अब बना नशाखोरों का अड्डा
बक्सर का 261 साल पुराना ऐतिहासिक ब्रिटिश कब्रिस्तान अब नशेड़ियों का अड्डा बन गया है. बदहाली और असुरक्षा से ये धरोहर खतरे में है. पढ़ें-
Published : April 30, 2026 at 7:42 PM IST
बक्सर: बिहार के बक्सर शहर के बीचों-बीच स्थित ऐतिहासिक ब्रिटिश कब्रिस्तान अपनी बदहाली की दास्तां बयां कर रहा है. 1764 में हुए बक्सर युद्ध में मारे गए अंग्रेज सैनिकों को दफनाए गए इस कब्रिस्तान में करीब दो एकड़ क्षेत्र में फैले शिलापट आज भी उस युद्ध की गवाही दे रहे हैं, लेकिन वर्तमान हालात बेहद चिंताजनक हैं.
नशेड़ियों का ठिकाना बना कब्रिस्तान: कभी पर्यटकों से गुलजार रहने वाला यह कब्रिस्तान अब नशेड़ियों और असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुका है. दिन के उजाले में भी कब्रों के अंदर घुसकर नशा किया जा रहा है. नशेड़ी यहां दिन में भी पकड़े जा रहे हैं, जिससे ऐतिहासिक धरोहर को भारी नुकसान पहुंच रहा है.
नगर थाना और परिषद कार्यालय के सामने ‘सेफ जोन’: यह कब्रिस्तान नगर थाना से महज कुछ कदम की दूरी पर और नगर परिषद कार्यालय के ठीक सामने स्थित है. इसके बावजूद यह जगह नशेड़ियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बन गई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस रास्ते से गुजरने में अब डर लगता है.
स्थानीय लोगों में फैला भय और आक्रोश: स्थानीय जदयू नेता राजेश कुशवाहा ने कहा कि यह स्थान अब बक्सर का सबसे ‘हॉट स्पॉट’ बन गया है, लेकिन गलत कारणों से. जहां कभी इतिहास सांस लेता था, आज वहां नशे का धुआं उड़ रहा है. लोग इस इलाके से गुजरने से पहले कई बार सोचते हैं.
"ये जगह अब गलत कारणों से बक्सर का बड़ा ‘हॉट स्पॉट’ बन गया है. जहां कभी इतिहास सांस लेता था, आज वहां नशे का धुआं उड़ रहा है.”- राजेश कुशवाहा, स्थानीय जदयू नेता
चेयरमैन ने माना, स्थिति शर्मनाक: नगर चेयरमैन पति सह प्रतिनिधि नेमतुला फरीदी ने स्वीकार किया कि कब्रों के अंदर बैठकर नशा किया जा रहा है, जो बेहद चिंताजनक है. उन्होंने बताया कि अंग्रेज सैनिकों के परिजन समय-समय पर यहां आते हैं, लेकिन मौजूदा हालात बेहद शर्मनाक हैं. उन्होंने पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की बात भी कही.
"कब्रों के अंदर बैठकर नशा किया जा रहा है, जो बेहद चिंताजनक है. इस कब्रिस्तान में दफन अंग्रेज सैनिकों के परिजन समय-समय पर यहां आते हैं, लेकिन अभी कि जो स्थिति हो वो बेहद शर्मनाक है."-नेमतुला फरीदी, नगर चेयरमैन पति सह प्रतिनिधि
इतिहासकारों ने जताई चिंता: इतिहासकार डॉ. एसएन सिंह ने बताया कि यह कब्रिस्तान बक्सर युद्ध से जुड़ा है. यहां अंग्रेज सैनिकों को दफनाया गया था। उन्होंने कहा कि हर साल उनके परिजन श्रद्धांजलि देने आते थे, लेकिन अब यह स्थल अपनी ऐतिहासिक पहचान खोता जा रहा है.
"यह कब्रिस्तान मुगल काल से जुड़ा हुआ है. बक्सर के युद्ध के दौरान मारे गए अंग्रेज सैनिकों को यहां दफनाया गया था, जबकि भारतीय सैनिकों का अंतिम संस्कार उनके धर्म के अनुसार किया गया. हालांकि अब यह स्थल अपनी पहचान खोता जा रहा है."-डॉ. एसएन सिंह, इतिहासकार
प्रशासन पर उठे सवाल: शहर के विकास और पर्यटन के नाम पर हर साल भारी बजट पास होता है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हो रहा है. न तो कब्रिस्तान का संरक्षण हो रहा है और न ही सुरक्षा व्यवस्था. प्रशासन की नाकामी साफ नजर आ रही है.
क्या बचेगी यह ऐतिहासिक विरासत?: 261 वर्ष पुराना यह ब्रिटिश कब्रिस्तान आज सवाल बन गया है कि क्या हमारी विरासत नशे के धुएं में खोती रहेगी? स्थानीय लोगों और इतिहासकारों की मांग है कि प्रशासन तुरंत कार्रवाई कर इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाए और उसे उसके उचित सम्मान के साथ पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करे.
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