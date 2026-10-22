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बक्सर में सड़क हादसों का खौफनाक आंकड़ा, नौ महीने में 112 मौतें, पांच साल में 742 जिंदगियां खत्म

बक्सर में सड़क दुर्घटना ( ETV Bharat )

बक्सर: बिहार के बक्सर में सड़क दुर्घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2026 के महज नौ महीनों में ही 112 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 65 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. पिछले पांच साल नौ महीने का कुल आंकड़ा और भी भयावह है, जिसमें 742 मौतें और 536 घायल हैं. ये संख्याएं सिर्फ कागजी आंकड़े नहीं, बल्कि सैकड़ों परिवारों के उजड़ने की कहानी हैं.

साल दर साल बढ़ते मौतों के आंकड़े