बक्सर में सड़क हादसों का खौफनाक आंकड़ा, नौ महीने में 112 मौतें, पांच साल में 742 जिंदगियां खत्म
बक्सर में सड़क सुरक्षा पर करोड़ों का खर्च लेकिन मौत के आंकड़ों में कमी नहीं आ रही. बीते 9 महीने में 112 मौतें. रिपोर्ट-उमेश पांडेय
Published : October 22, 2026 at 5:49 PM IST
बक्सर: बिहार के बक्सर में सड़क दुर्घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2026 के महज नौ महीनों में ही 112 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 65 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. पिछले पांच साल नौ महीने का कुल आंकड़ा और भी भयावह है, जिसमें 742 मौतें और 536 घायल हैं. ये संख्याएं सिर्फ कागजी आंकड़े नहीं, बल्कि सैकड़ों परिवारों के उजड़ने की कहानी हैं.
साल दर साल बढ़ते मौतों के आंकड़े
जिला परिवहन कार्यालय से उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, 2021 में 101 मौतें और 101 घायल हुए. 2022 में 107 मौतें व 83 घायल, 2023 में 147 मौतें व 106 घायल, 2024 में 120 मौतें व 102 घायल तथा 2025 में 155 मौतें और 79 घायल दर्ज किए गए. 2026 के जनवरी से सितंबर तक की अवधि में ही 112 मौतों का आंकड़ा पहुंच चुका है. हर साल सड़क सुरक्षा सप्ताह और पखवाड़े के नाम पर जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन मौतों का ग्राफ गिरने के बजाय ऊपर ही जा रहा है.
सड़क सुरक्षा पर गंभीर सवाल
जिले में सुरक्षित सफर को लेकर कई सवाल उठते हैं कि दुर्घटना संभावित स्थलों की पहचान और सुधार का काम कहां अटका है? सड़कों पर संकेतक, रोशनी और सुरक्षा इंतजाम कितने कारगर हैं? ओवरस्पीडिंग, हेलमेट और सीट बेल्ट के उल्लंघन पर सख्ती कितनी होती है? हादसे के बाद घायलों को गोल्डन ऑवर में अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था कितनी मजबूत है?
जारी है मौतों का सिलसिला
समाजसेवी कृष्णा शर्मा के अनुसार, महज आठ दिनों में सड़क दुर्घटनाओं में आठ लोगों की जान चली गई है. आधा दर्जन लोग वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर में जीवन-मौत से जूझ रहे हैं. कृष्णा शर्मा कहते हैं कि इसके लिए सिर्फ प्रशासन ही नहीं, आम लोग भी जिम्मेदार हैं. एक लेन जाम होने पर छोटी-बड़ी गाड़ियां गलत दिशा से आ-जा रही हैं. लोग न तो हेलमेट पहनते हैं और न ही सीट बेल्ट लगाते हैं.
कृष्णा शर्मा की टीम बन रही सहारा
सड़क हादसों में घायलों की मदद के लिए कृष्णा शर्मा और उनकी टीम कई मौकों पर आगे आती रही है. हादसे के बाद जब कोई सड़क पर जिंदगी और मौत के बीच जूझता है, तब समय पर मिली मदद जीवनदान साबित होती है.
"दुर्घटनाएं कम करने के लिए नियमों के प्रति गंभीरता, संभावित स्थलों पर ठोस कार्रवाई और व्यवस्था में बदलाव जरूरी है. यह काम कागजों में नहीं, जमीन पर होना चाहिए."-कृष्णा शर्मा, समाजसेवी
फोन से दूरी सुरक्षा जरुरी। #BiharTransportDept #सड़क_सुरक्षा #RoadSafetyBihar #SafeDriving #TrafficRules https://t.co/4WILSgvjnW— BiharTransportDept (@BiharTransport) September 3, 2026
डॉक्टर एसएन सिंह का दर्द भरा अनुभव
चुरामनपुर के रहने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ. एसएन सिंह अपने साले को सड़क हादसे में खो चुके हैं. उन्होंने बताया कि बड़ी गाड़ियों के चालक न तो जेब्रा क्रॉसिंग का ध्यान रखते हैं और न फोरलेन पर कट का. गलत दिशा से जिसको जहां से मन करता है, वहां से वाहन चला रहे हैं. उनका साला गलत दिशा से आ रही तेज रफ्तार एनएचएआई की एम्बुलेंस से कुचला गया था.
"बड़ी-बड़ी गाड़ियों के चालक न जेब्रा क्रॉसिंग का प्रवाह कर रहे हैं और न फोरलेन पर कट का. जिसको जहां से मन कर रहा है वो वहां से वाहन चला रहा है. मेरे साले को भी रॉन्ग साइड से आ रही तेज रफ्तार एनएचआई की एम्बुलेंस ने रौंद दिया था, जुससे उसकी मौत हो गई." -डॉ. एसएन सिंह, चिकित्सक
दुकानदार राजकुमार चौबे की आंखों देखी
फोरलेन किनारे समोसा-रसगुल्ला बेचकर परिवार का गुजारा करने वाले राजकुमार चौबे कहते हैं कि बालू लदे ट्रकों की मनमानी हर कोई जानता है. इस नेशनल हाईवे पर चार लेन में भी उनका ही कब्जा रहता है. इसके कारण लोग विपरीत दिशा की लेन का सहारा लेने को मजबूर हो जाते हैं और दुर्घटनाएं होती हैं. विजयदशमी के दिन भी एक हादसा हुआ था.
"यहां ट्रकों की मनमानी चलती है, इस नेशनल हाइवे पर 4-4 लेंन में उनका ही कब्जा रहता है. जिसके कारण लोगों को विपरीत दिशा से मजबूरन आना पड़ता है और दुर्घटनाएं होती है."- राजकुमार चौबे, दुकानदार
हर आंकड़े के पीछे एक टूटा परिवार
ये सिर्फ सरकारी रजिस्टर पर दर्ज संख्याएं नहीं हैं. हर मौत के पीछे एक परिवार, अधूरे सपने और कई जिंदगियां हैं, जिन्हें अब अपनों के बिना जीना पड़ रहा है. किसी सरकारी मुआवजे से यह दर्द पूरी तरह नहीं भरा जा सकता. बक्सर के 742 मृतकों और 536 घायलों के आंकड़े अब औपचारिक समीक्षा नहीं, ठोस कार्रवाई मांगते हैं.
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