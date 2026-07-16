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5 साल बाद भी हर घर तक नहीं पहुंचा पानी, करोड़ों की नल-जल योजना बनी 'शोपीस'!

शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं: वार्ड संख्या 11 के निवासी विशाल रस्तोगी ने बताया कि पाइपलाइन बिछाने के दौरान सड़कें खोद दी गईं. जिससे लोगों को महीनों तक परेशानी झेलनी पड़ी लेकिन कार्य अधूरा छोड़ दिया गया और आज तक किसी अधिकारी ने इसकी सुध नहीं ली. उन्होंने कहा कि कई बार नगर पंचायत और विभागीय अधिकारियों से शिकायत की गई लेकिन केवल आश्वासन मिला, समाधान नहीं हुआ.

"विगत पांच वर्ष में नल जल योजना का पानी नहीं आया. आसपास के भी वार्ड में भी यही हाल है. 4-5 साल पहले मेरे यहां मकान में छेद-छादकर चला गया. न आज तक पाइप लगा और न कोई पूछने आया कि पानी आया या नहीं? शिकायत भी किए लेकिन कुछ नहीं हुआ."- धनंजय कुमार पांडेय, स्थानीय, वार्ड 12, कुदरा

5 साल से पानी आने का इंतजार: नगर पंचायत के वार्ड संख्या 6, 11, 12 और 15 के लोगों ने आरोप लगाया कि वर्षों पहले पाइपलाइन बिछाने का कार्य शुरू किया गया था. सड़क किनारे गहरे गड्ढे खोदकर पाइप तो डाल दिए गए लेकिन निर्माण कार्य बीच में ही रोक दिया गया. इसके बाद न तो पाइपलाइन का विस्तार हुआ और न ही जलापूर्ति शुरू की गई. वार्ड संख्या 12 के धनंजय कुमार पांडे कहते हैं कि करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद योजना पूरी तरह विफल साबित हुई है.

कैमूर (भभुआ): बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी ' हर घर नल-जल योजना ' कैमूर जिले के कुदरा नगर पंचायत में अपनी बदहाली की कहानी बयां कर रही है. सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के प्रत्येक घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के उद्देश्य से करोड़ों रुपये खर्च किए लेकिन कई वार्डों में यह योजना आज भी कागजों से आगे नहीं बढ़ सकी. जिसका नतीजा ये है कि आज तक ज्यादातर घरों में नल से जल नहीं आ रहा है.

"यहां पानी की जो टंकी है, उससे पानी नहीं आ रहा है. जब से लगा है, तब से कभी भी पानी नहीं आया. लगभग चार-पांच साल हो गया है. कहीं भी पानी नहीं आता है."- विशाल रस्तोगी, स्थानीय, वार्ड 11, कुदरा

'एक दिन भी जलापूर्ति नहीं हुई': वहीं वार्ड 15 के निवासी मोहम्मद सनोवर और फरीदा बेगम ने बताया कि उनके मोहल्ले में पाइपलाइन बिछी हुई है लेकिन आज तक एक दिन भी जलापूर्ति नहीं हुई. नलों में कभी पानी नहीं आया. ऐसे में लोग आज भी चापाकल, निजी बोरिंग और टैंकरों के सहारे अपनी प्यास बुझाने को मजबूर हैं. गर्मी के दिनों में पेयजल की समस्या और भी विकराल हो जाती है.

लोगों को नल से जल आने का इंतजार (ETV Bharat)

पानी टंकी की स्थिति भी बदहाल: वार्ड 6 और 7 में स्थित पानी टंकी की स्थिति भी बदहाल है. पानी टंकी के संचालन से जुड़े कमलेश कुमार ने बताया कि कुदरा थाना के समीप स्थित जलमीनार पिछले पांच से छह दिनों से पूरी तरह बंद पड़ी है. उन्होंने कहा कि उनकी नियुक्ति अब तक अधिकृत नहीं की गई है और उन्हें कई महीनों से भुगतान भी नहीं मिला है.

प्यास बुझाने में पानी टंकी नाकाम! (ETV Bharat)

गंदा और दूषित पानी की शिकायत: इसके अलावे पानी टंकी की नियमित सफाई नहीं होने से गंदा और दूषित पानी आने की शिकायत भी लगातार मिलती रही है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि जब से योजना के नाम पर नल और पाइप लगाने के लिए जहां-तहां तोड़फोड़ हुई, तब से गंदगी और बारिश में गंदा पानी जमा हो जाता है.

न निरीक्षण, न समाधान: नल-जल योजना के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए लेकिन धरातल पर उसका कोई लाभ जनता को नहीं मिला. कई स्थानों पर पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जबकि कहीं अधूरे निर्माण के कारण सड़कें भी खराब हो गई हैं. लोगों का कहना है कि जिम्मेदार अधिकारी न तो निरीक्षण करते हैं और न ही शिकायतों पर गंभीरता दिखाते हैं.

कैमूर में हर घर नल का जल योजना अधूरी (ETV Bharat)

'अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा': स्थानीय जन प्रतिनिधि भी मानते हैं कि लापरवाही बरती जा रही है. सत्ताधारी जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष अशोक सिंह कहते हैं, 'यदि समय रहते योजना को चालू कर दिया जाता तो हजारों लोगों को शुद्ध पेयजल की सुविधा मिल सकती थी लेकिन विभागीय लापरवाही और निगरानी के अभाव में पूरी योजना दम तोड़ती नजर आ रही है. पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कर दोषी अधिकारियों और एजेंसियों पर कार्रवाई होनी चाहिए.'

क्या बोलीं एसडीएम?: वहीं, इस मामले में मोहनिया एसडीएम रत्ना प्रियदर्शी ने कहा कि नगरवासियों की शिकायत उनके संज्ञान में आई है. पूरे मामले की जांच कराई जाएगी. उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग से रिपोर्ट लेकर जहां भी कमी पाई जाएगी, वहां आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और जल्द से जल्द जलापूर्ति बहाल कराने का प्रयास किया जाएगा.

मोहनिया एसडीएम रत्ना प्रियदर्शिनी (ETV Bharat)

"अभी आपलोग के माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है कि इस तरह की समस्या से वहां के लोग जूझ रहे हैं. मैं त्वरित रूप से ईओ से चर्चा करते हुए उसके निवारण पर काम करूंगी."- रत्ना प्रियदर्शिनी, एसडीएम, मोहनिया

सड़क पर उतरकर आंदोलन की तैयारी: कुदरा नगर पंचायत के लोगों में नल-जल योजना को लेकर भारी असंतोष है. नगरवासियों ने चेतावनी दी है कि अगर शीघ्र जलापूर्ति शुरू नहीं हुई और योजना को पूरी तरह चालू नहीं किया गया तो वे लोग सड़क पर उतरकर व्यापक आंदोलन करेंगे.

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