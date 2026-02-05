ETV Bharat / state

Special: ये पेड़ पौधे बिगाड़ रहे सांसों का तंत्र, कोटा के पार्क व डिवाइडर्स पर फल-फूल रही 'बीमारी'

कोटा के पार्कों में लगे कोनोकार्पस (Conocarpus erectus) पौधों से बढ़ रहा अस्थमा और एलर्जी का खतरा.

पार्क व डिवाइडर के पेड़-पौधे दे रहे बीमारी
पार्क व डिवाइडर के पेड़-पौधे दे रहे बीमारी (फोटो ईटीवी भारत कोटा)
Published : February 5, 2026 at 12:15 PM IST

कोटा : शहर के पार्कों में घूमने पर श्वसन तंत्र की बीमारी हो सकती है, क्योंकि यहां पर लगाए हुए कोनोकार्पस (Conocarpus erectus) पौधे इन बीमारियों को न्योता दे रहे हैं. यह अधिकांश पौधे साल 2021 से 2023 के बीच में हुए विकास कार्यों के दौरान शहर के पार्क और डिवाइडरों पर ऐसे पौधे लगा दिए गए हैं. जिनसे स्वास्थ्य को ही नुकसान हो रहा है. चिकित्सकों के मुताबिक यह पौधे श्वसन तंत्र को बीमार करते हैं. इन पर रिसर्च भी चल रही है, लेकिन जल्दी हरियाली लगाने के प्रयास में सरकार इन्हें बढ़ावा दे रही है. अब यह लोगों के सेहत के लिए खतरा जैसा बन गए हैं.

वन विभाग के अधिकारी भी इस पूरे मामले पर आपत्ति जता चुके हैं. वन्य जीव विभाग कोटा के उपवन संरक्षक अनुराग भटनागर का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में कोटा विकास प्राधिकरण को पत्र भी लिखे हैं. इन पौधों को हटाने के लिए कहा है. इस पूरे मामले पर बीते दिनों कोटा दौरे पर आए प्रदेश के यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा से जब ईटीवी भारत ने सवाल पूछा था तब उन्होंने जवाब दिया था कि वह पूरे मामले की पड़ताल करवाएंगे.

कोनोकॉरपस और लेंटाना बढ़ा रहे खतरा (वीडियो ईटीवी भारत कोटा)

कोटा विकास प्राधिकरण के सचिव मुकेश चौधरी का कहना है कि कोनोकार्पस कैरेक्टर्स राजस्थान में फिलहाल बैन नहीं हैं. वहीं इस पौधे को पहले कुछ जगह पर लगाया गया था, लेकिन वर्तमान में हम अब इन्हें आगे नहीं लगा रहे हैं. रही बात इससे अस्थमा या अन्य बीमारियां होने की, यह इसके परागणों से फैलता है, लेकिन हम पहले ही इन पौधों की छंटाई करवा देते हैं. ऐसे में फूल आने के पहले ही इन पौधों को हम दुरुस्त कर देते हैं. जिससे स्वास्थ्य पर किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, दूसरी तरफ उन्होंने लेंटाना और सुबबुल के बारे में कहा है कि वह उनके पर्यावरण नुकसान के संबंध में जानकारी लेंगे.

Conocarpus erectus
Conocarpus Plant in Kota (ईटीवी भारत कोटा)

बायोडायवर्सिटी के लिए नुकसानदायक है यह पौधे : डीसीएफ अनुराग भटनागर का कहना है कि एग्जॉटिक वे पेड़ पौधे हैं, जो बाहर के देशों से लेकर आए गए हैं, लेकिन अपने आप नहीं फैलते हैं. जबकि इनवेसिव ऐसे पेड़ पौधे हैं, जो बाहर से लेकर आए गए हैं, लेकिन अपने आप ही फैलते जाते हैं. यह पौधे बायोडायवर्सिटी के लिए काफी नुकसानदायक हैं. इसके साथ ही मानव स्वास्थ्य के लिए भी यह खतरा है.

पर्यावरण के लिए 'साइलेंट किलर'
पर्यावरण के लिए 'साइलेंट किलर' (फोटो ईटीवी भारत gfx)

केडीए ने सिटी पार्क में लेंटाना लगा दिए हैं. इसके अलावा सिटी पार्क व डिवाइडर पर भी कोनोकार्पस इरेक्टस लगा दिए हैं, जबकि राजस्थान की सरकार ही 6 करोड़ सालाना पूरे प्रदेश में इस किस्म के पौधों को हटाने के लिए खर्च करती है. दूसरी तरफ सरकार ही इसे लगा रही है. कोनोकॉरपस इरेक्टस को आंध्र प्रदेश, केरल और गुजरात में इन पौधे को बैन कर दिया है, इसके बावजूद कोटा में डिवाइडरों पर नजर आ रहे हैं.

तमिलनाडु और गुजरात समेत कई राज्य कर चुके हैं बैन : डीसीएफ अनुराग भटनागर के अनुसार लेंटाना पूरे देश की 36 फीसदी फॉरेस्ट लैंड पर फैल गया है और बर्बाद भी कर चुका है. तमिलनाडु सरकार ने लेंटाना पौधे पर प्रतिबंध लगा दिया है. इसके अलावा सरकार ने अपनी पॉलिसी में भी शामिल कर लिया है. जंगल से कई तरह की जड़ी बूटियां समाप्त कर दी हैं. जिनमें सफेद मूसली, काली मूसली और शतावरी सहित अन्य कई शामिल है. जहां यह उगते हैं, अन्य घास व फसलें नहीं हो पाती हैं.

इन पौधों के परागकणों से रहें सतर्क
इन पौधों के परागकणों से रहें सतर्क (फोटो ईटीवी भारत gfx)

भारत में 6.42 करोड़ रुपए प्रतिदिन का नुकसान इससे हो रहा है. लेंटाना को हटाने के लिए वन्य जीव विभाग कोटा ने बजट भी राज्य सरकार से मांगा जाता है. वन्य जीव विभाग ने गणेश उद्यान में लगे सुबबूल के हजारों पौधों को उठाने के लिए पत्र कोटा विकास प्राधिकरण को लिखा है. यह पौधा जल्दी ही पेड़ बन जाता है, इसलिए इसे तुरंत लगा दिया जाता है. एक से दो साल में बड़ा हो जाता है. गुजरात सरकार ने सूरत से 22 हजार पौधे हटाए थे. कोनोकार्पस इरेक्टस से सांस में समस्या लोगों को होती है. यह पानी भी ज्यादा पीता है. लेंटाना की जड़े पाइपलाइन में जाकर फंस जाती हैं, जिससे वे ब्लॉक हो जाती हैं. लेंटाना एक तरह से खरपतवार है.

भैंसरोडगढ़ सेंचुरी में गायब हो गए शाकाहारी वन्यजीव : डीसीएफ अनुराग भटनागर का कहना है कि वन्य जीव विभाग कोटा के अधीन आने वाली चित्तौड़गढ़ की भैंसरोडगढ़ सेंचुरी में बड़ी संख्या में लेंटाना लगाया गया है, जिससे वहां के शाकाहारी वन्य जीव की संख्या कम हो गई है. यह जहां पर फैलता है, दूसरे प्रजाति के पौधों को नष्ट कर देता है. इसके चलते घास नहीं हो पाती है और शाकाहारी वन्य जीव को भोजन नहीं मिल पाता है. शाकाहारी वन्य जीव के खत्म होने पर उनके शिकार पर ही जीवित मांसाहारी वन्य जीव भी कम हो जाते हैं. इसी के चलते भैंसरोड़गढ़ सेंचुरी में वन्य जीव खत्म हो गए.

एलर्जी का बड़ा कारण लेंटाना व कोनोकार्पस : श्वसन रोग विशेषज्ञ डॉ. के. के डंग का कहना है कि लेंटाना और कोनोकार्पस इरेक्टस बाहर से आए हुए यह पौधे हैं. यह बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं. कोनोकार्पस इरेक्टस एलर्जी का एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है. इससे हरियाली ज्यादा दिखती है, लेकिन यह पानी की कमी कर देता है. यह एलर्जी का भी एक बहुत बड़ा कारण है. फरवरी और मार्च के बीच परागकण छोड़ते हैं. इसी तरह से मानसून सीजन में भी परागकण छोड़ते हैं. इससे यह एलर्जी बढ़ेगी. कोटा में नए-नए आए हैं. यह सबसे ज्यादा एलर्जी करने वाले पौधे हैं. आने वाला समय कैसा होने वाला है. इनसे कैसा असर आएगा. इस पर अंदाजा लगाना मुश्किल है.

नुकसानदायक है यह पौधे
नुकसानदायक है यह पौधे (फोटो ईटीवी भारत कोटा)

बचाव के लिए फ्री डायग्नोसिस : डॉ. केके डंग का कहना है कि कोनोकार्पस इरेक्टस का एलर्जी टेस्ट हम करवाने जा रहे हैं. अस्थमा या आंखों की खुजली, जुकाम, छींके आना और सांस में दिक्कत हो जाना इनसे होने वाली एलर्जी के लक्ष्ण हैं. मार्च, अप्रैल और सीजन के आसपास ये लक्ष्ण होना इससे होने वाली एलर्जी से हो सकते हैं. कोटा में भी आने वाले दिनों में इसके डायग्नोसिस की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी. लेंटाना और कोनोकॉरपस इरेक्टस से पीड़ित कुछ लोग हैं, जिनके एलर्जी टेस्ट हम करने भी जा रहे हैं. इन्हें पूरी तरह से नि:शुल्क करेंगे.

