बिहार के इस स्कूल में बैठने के लिए जगह नहीं..कैसे पढ़ेंगे नौनिहाल? सच्चाई जानने के बावजूद जिम्मेदार अनजान

"गर्मी और बारिश में स्थिति सबसे ज्यादा खराब होती है. बैठने के लिए अलग से कोई जगह नहीं है. खाली समय में भी उसी एक कमरे में बैठना पड़ता है. बाहर जाकर बैठना भी संभव नहीं है." -खालिदह परवीन, शिक्षिका

महिला शिक्षकों को परेशानी: इस एक कमरे वाला स्कूल में दो शिक्षिका भी हैं. शिक्षिका खालिदह परवीन कहती हैं कि जगह की कमी के कारण कई समस्याओं से निपटना होता है. मौसम खराब होने के बाद स्थिति और बिगड़ जाती है. बैठने तक के जगह नहीं रहते हैं.

"हमारा स्कूल मौसम के हिसाब से चलता है. गर्मी में कुछ क्लास पेड़ के नीचे चलती है. कुछ बरामदे में तो कुछ कमरे में चलती है. बारिश में सभी को एक कमरे में बैठना होता है." -प्रिंस कुमार, कक्षा 4

मौसम के अनुसार चलती हैं कक्षाएं: 10x15 के इस कमरे में एक साथ 150 बच्चों के बैठने से घुटन जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है. गर्मी के कारण कई बच्चे बेहोश हो जाते हैं. मौसम ठीक है तो बच्चे पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं. अगर बारिश हुई तो सभी को एक ही कमरे में बैठना पड़ता है.

"पांचवीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाना होता है तो बाकी चार क्लास के बच्चों को चुपचाप लिखने के लिए कहा जाता है. इसके बाद इसी तरह दूसरी क्लास की बारी आती है. बारी-बारी से अलग-अलग कक्षा को पढ़ाया जाता है." -सुरेश चौधरी, हेडमास्टर

कैसे पढ़ते हैं बच्चे?: स्कूल में 150 छात्र-छात्राओं को पढ़ाने के लिए 5 शिक्षक हैं, लेकिन जगह की कमी के कारण पढ़ाना असंभव हो जाता है. हेडमास्टर सुरेश चौधरी के अनुसार बच्चों को पढ़ाने के लिए खास तरीका अपनाया जाता है. ताकि सभी क्लास के बच्चों को पढ़ाया जा सके.

एक कमरे में पूरा स्कूल: स्कूल की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहां एक ही कमरा है. एक ही कमरा में कक्षा 01 से लेकर 05 तक 150 बच्चे एक साथ बैठते हैं. इससे समझ सकते हैं कि कमरे की स्थिति क्या होती होगी? एक ही कमरे में कार्यालय और स्कूल का सामान रखा जाता है.

गया: 5वीं की छात्रा पुष्पा कहती है कि 'हमलोग एक-दूसरे के ऊपर पैर चढ़ाकर बैठते हैं. जब क्लास चलती है तो समझ नहीं आता है कि कौन शिक्षक किसे पढ़ा रहे हैं.' ऐसी परेशानी सिर्फ पुष्पा की नहीं बल्कि आमस प्रखंड स्थित कोरमथु एससी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले 150 छात्र-छात्राओं की है.

महिला ने खोला द्वार: स्कूल के पास ही रहने वाली महिला के पास एक एस्बेस्टस का घर है. स्कूल में बच्चों की हालत देख उक्त महिला का दिल पसीज गया. उन्होंने बच्चों को पढ़ने के लिए मिट्टी और एस्बेस्टस का घर दे दिया ताकि बच्चे बैठकर पढ़ाई कर सके. हालांकि वे कहती हैं कि उन्होंने अपना घर स्कूल को नहीं दिया है.

"मुझे अच्छा नहीं लगा कि छोटे-छोटे बच्चे भेड़-बकरियों की तरह एक कमरे में ठूंसकर बैठते हैं. इसलिए मैंने अपने घर के सामने पेड़ के नीचे पढ़ने की अनुमति दे दी. बरामदे में भी बच्चे बैठते हैं. सरकार को जल्द से जल्द व्यवस्था करनी चाहिए." -कौशल्या देवी, स्थानीय

नामांकन पर असर: जिस कोरमथु गांव में यह स्कूल है, वहां 100 से ज्यादा घर हैं. आबादी के हिसाब से 300 से अधिक बच्चे पढ़ाई करने वाले हैं, लेकिन स्कूल में जगह नहीं होने के कारण कई परिजन अपने बच्चों का नामांकन नहीं करा रहे.

पहले थे दो कमरे: स्कूल के शिक्षक इमरोज अली और बदरुद्दीन अंसारी बताते हैं कि कोरमथु विद्यालय साल 1996 में बना था. उसी साल बिल्डिंग भी बन गई थी. दो कमरे थे, लेकिन बाद में इसकी हालत खराब हो गई. 2020 के बाद टूटी-फूटी बिल्डिंग को गिरा दिया गया.

टेंडर निकला, लेकिन निर्माण नहीं: इमरोज अली बताते हैं कि विभाग के आदेश पर पहले के जर्जर भवन को गिराया गया. निर्माण विभाग की ओर से नए भवन के लिए टेंडर भी निकाला गया, लेकिन वर्षों बीतने के बावजूद काम शुरू नहीं हो सका.

मर्ज करना समाधान नहीं: इस तरह की समस्या होने पर ज्यादातर स्कूल को मर्ज कर दिया जाता है, लेकिन शिक्षक उपेंद्र बताते हैं कि इस स्कूल को किसी अन्य स्कूल में मर्ज करना समाधान नहीं है. बताते हैं कि इससे ज्यादातर बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे.

"इस स्कूल के अधिकांश बच्चे दलित और महादलित समुदाय से आते हैं. उन्हें स्कूल तक लाने के लिए पहले ही काफी प्रयास किए गए थे. अगर स्कूल को दूर शिफ्ट किया गया तो बच्चों का पढ़ाई छोड़ देना तय है." -उपेंद्र, शिक्षक

जिले में भवनहीन स्कूल: इस तरह की समस्या सिर्फ एक स्कूल तक सीमित नहीं है. जिला शिक्षा विभाग के मुताबिक जिले में 150 स्कूलों के पास भवन नहीं है. इसमें कुछ स्कूलों के पास तो जमीन तक नहीं है. कुछ के भवन जर्जर हैं.

अधिकारी इस समस्या से अंजान: हालांकि शिक्षा विभाग का कहना है कि 150 में 23 स्कूलों के भवन निर्माण के लिए मंजूरी मिल चुकी है. टेंडर की प्रक्रिया भी पूरी हो गयी है. हालांकि जब इस मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी कृष्ण मुरारी गुप्ता से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया.

कार्यालय में ताला: ईटीवी भारत संवाददाता कार्यालय पहुंचे तो चैंबर के दरवाजे ताला लटका हुआ था, हालांकि जब कर्मचारियों से जानकारी ली तो कहा कि उन्हें मालूम नहीं है. हालांकि जब जिला शिक्षा पदाधिकारी के फोन पर संपर्क किया तो उन्होंने क्षेत्र में होने का हवाला दिया. कहा -"टनकुप्पा प्रखंड जांच के लिए आए हैं. जानकारी नहीं दे पाऊंगा.

जिम्मेदार को परवाह नहीं: जब संवादताता ने उनसे मिलने की बात की तो उन्होंने कहा कि मालूम नहीं है. शिक्षा विभाग के कार्यपालक अभियंता सतीश प्रसाद भी कार्यालय में मौजूद नहीं थे. फोन पर संपर्क करने पर नंबर बंद आया.

