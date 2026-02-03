ना फुट ओवर ब्रिज, ना पेयजल, टूटा यात्री शेड: बिहार के इस स्टेशन पर जोखिम भरा सफर
अंग्रेजों के जमाने का यह स्टेशन आज बुनियादी सुवधाओं के लिए लड़ रहा है. इसका शिकार यात्रियों को होना पड़ रहा.
Published : February 3, 2026 at 7:46 PM IST
भोजपुर: 'मैं कोईलवर स्टेशन हूं..मुझे ब्रिटिश सरकार के द्वारा जरूरत पूरी करने के लिए बनाया गया था. अंग्रेजों के लिए सोन नदी पार करना चुनौती थी, जिसके लिए कोईलवर स्टेशन और कोईलवर पुर का निर्माण 1862 के आसपास कराया गया ताकि आवागमन आसान हो. पुल और मेरी दोनों की उम्र समान है.'
स्टेशन का हाल खराब: कोईलवर पुल पुराना हुआ तो उसके बदले दूसरा 6 लेन पुल बना दिया गया लेकिन, मेरा हाल दिनों-दिन खराब होते जा रहा है. मेरे रख-रखाव पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिस कारण मेरे यहां आने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है.
राजस्व के बावजूद विकास नहीं: दानापुर रेल मंडल के अंतर्गत कई स्टेशन आते हैं, लेकिन मेरा हाल सबसे ज्यादा खराब है. मेरे कई साथी स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत सौंदर्यीकरण हुआ, लेकिन मैं उस लिस्ट में जगह नहीं बना पाया. आज भी मैं बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझ रहा हूं. रोजाना तीन से चार हजार यात्री मेरे यहां से यात्रा शुरू करते हैं. महीने का 8-10 लाख रुपये का राजस्व मेरे ही माध्यम से सरकार को मिलता है, लेकिन मेरी सुविधाओं का ख्याल नहीं रखा जा रहा.
पेयजल की व्यवस्था नहीं: मेरे दोनों प्लेटफार्मों पर पेयजल की व्यवस्था नहीं है. जहां-तहां लगाए गए पानी के नल खराब पड़े हैं. जिससे यात्रियों को पीने के पानी के लिए भटकना पड़ता है. सबसे बड़ी समस्या फुट ओवर ब्रिज की है. एक से दूसरे प्लेटफार्म जाने के लिए यात्रियों अपना जान जोखिम में डालना पड़ता है. मजबूरन ट्रैक पार करना पड़ता है, जिससे कई बार हादसा हुआ है, जो मुझसे देखा नहीं जाता.
यात्री शेड का अभाव: 4 महीने से यात्री शेड टूटा पड़ा है, लेकिन इसे अबतक दुरुस्त नहीं कराया गया है. यात्री जहां-तहां बैठकर ट्रेनों का इंतजार करते है. मेरे अप और डाउन प्लेटफार्म पर एक-एक शौचालय है, लेकिन उसमें गेट नहीं है. साफ-सफाई भी नहीं की जाती, जिससे मेरा जीना मुहाल हो गया है. लोग मेरे यहां नहीं आना चाहते हैं. मजबूरी में इधर-उधर खुले में शौच और पेशाब करने जाते हैं.
प्रतीक्षालय का हाल बेहाल: मेरे दोनों प्लेटफॉर्म पर एक-एक चादर वाला वेटिंग रूम है तो है, वो भी नाम का है. दक्षिण दिशा से सीट के नीचे से वह खोखला होते जा रहा है, जिससे कभी भी वह धरासाई हो सकता है. टिकट बुकिंग कार्यालय के समीप यात्री शेड टूट गए हैं. लेकिन रेलवे अधिकारियों का इस ओर ध्यान नहीं है.
व्यवसायिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण: मैं बिहार का ऐसा स्टेशन हूं, जिसके आसपास कई व्यवसायिक संस्थाएं और अस्पताल हैं. इकलौता मानसिक आरोग्यशाला भी कोईलवर में है, जहां बिहार के अलग-अलग जिलों से मरीज अपने मानसिक बीमारी का इलाज कराने आते हैं. रैपिड एक्शन फोर्स का हेडक्वार्टर भी मेरे पास में ही है. पीतल बर्तन के लिए मशहूर परेव गांव भी है. गिधा औद्योगिक क्षेत्र भी है. इतनी सारी सुविधा होने के बावजूद मेरी कमी किसी को नहीं दिखती.
'फ्लैग स्टेशन का दर्जा हटना चाहिए': रोजाना यात्रा करने वाले दीपक गुप्ता बताते हैं कि सबसे पहले इसका फ्लैग स्टेशन का दर्जा हटना चाहिए. यह एक ऐसा स्टेशन है, जो तीन जिलों को जोड़ता है. भोजपुर, पटना और छपरा की कनेक्टिविटी है. वनारस जाने वाले यात्री भी इसी जगह से ट्रेन पकड़ते हैं.
"यहां से रेलवे को काफी राजस्व मिलता है. सलाना करीब एक करोड़ का राजस्व मिलता है, लेकिन सुविधा के नाम पर कुछ नहीं दिया जा रहा है. ट्रेन के नाम पर सिर्फ पैसेंजर और मेमू ट्रेन रूकती है." -दीपक गुप्ता, यात्री
सिर्फ आश्वासन: मैं अंग्रेजों के जमाने का स्टेशन हूं, लेकिन हैरान करने वाली बात है कि मेरी इस स्थिति के बारे में किसी को नहीं पता है. मेरे अन्य साथी स्टेशनों का देखभाल करने वाले जिम्मेदार भी मुझे नहीं पहचानते हैं. जब भी उनके पास मेरी शिकायत जाती है तो सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, लेकिन मेरा हाल जस का तस है. पता नहीं मै आश्वासन के भरोसे कब तक रहूंगा.
''मामला संज्ञान में आया है. स्टेशन पर क्या-क्या जरूरत है और अभी क्या एवेविलिटी है, हमलोग दिखवा लेते हैं. उसे ठीक करवा दिया जायेगा.'' -अविनव कुमार, सीनियर डीसीएम, दानापुर
