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निकाय चुनाव 2026: छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने कसी कमर, नगर निकायवार पर्यवेक्षकों की नियुक्ति

रायपुर ग्रामीण जिला कांग्रेस के अंतर्गत बीरगांव नगर निगम के लिए डॉ. शिवकुमार डहरिया को पर्यवेक्षक बनाया गया है. उनके साथ मोतीलाल देवांगन और लेखराम साहू को सह-पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी दी गई है.

कांग्रेस ने नियुक्त पर्यवेक्षकों को अपने-अपने प्रभार क्षेत्र में पहुंचकर चुनावी तैयारियों को गति देने, स्थानीय कांग्रेस संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय स्थापित करने और पार्टी प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी.

रायपुर: छत्तीसगढ़ में आगामी नगरीय निकाय चुनाव 2026 को लेकर कांग्रेस ने संगठनात्मक तैयारियां तेज कर दी हैं. छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों के लिए पर्यवेक्षक और सह-पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज के निर्देश पर जारी आदेश में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतवार नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है.

भिलाई शहर के अंतर्गत भिलाई नगर निगम के लिए धनेन्द्र साहू पर्यवेक्षक और दीपक दुबे सह-पर्यवेक्षक होंगे.

रिसाली नगर निगम के लिए मोहन मरकाम को पर्यवेक्षक और कन्हैया अग्रवाल को सह-पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है.

दुर्ग ग्रामीण के अंतर्गत भिलाई चरौदा नगर निगम की जिम्मेदारी विकास उपाध्याय को पर्यवेक्षक और राजेन्द्र साहू को सह-पर्यवेक्षक के रूप में दी गई है.

निकायवार पर्यवेक्षकों की नियुक्ति (ETV Bharat Chhattisgarh)

5 नगर पालिकाओं के लिए भी पर्यवेक्षक नियुक्त

कांग्रेस ने नगर पालिकाओं के लिए भी अलग-अलग नेताओं को पर्यवेक्षक बनाया है. सूची के मुताबिक.

बैकुंठपुर, कोरिया- राधेन्द्र सिंह

शिवपुरचरचा, कोरिया- प्रशांत मिश्रा

सारंगढ़, सारंगढ़ बिलाईगढ़- चातुरी नंद

जामुल, दुर्ग ग्रामीण- प्रमोद दुबे

खैरागढ़, खैरागढ़ छुईखदान गंडई- छन्नी साहू

6 नगर पंचायतों की जिम्मेदारी,नगर पंचायतों के लिए जारी सूची

प्रेमनगर, सूरजपुर- भानुप्रताप सिंह

मारी, बेमेतरा- सुनील महेश्वरी

नरहरपुर, कांकेर- आनंद पवार

कोंटा, सुकमा- अवधेश गौतम

भैरमगढ़, बीजापुर- रेखचंद जैन

भोपालपटनम, बीजापुर- सतार अली

संगठन और चुनावी रणनीति पर फोकस

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेश में पर्यवेक्षकों से अपेक्षा की गई है कि वे तत्काल अपने-अपने प्रभार क्षेत्र में पहुंचकर नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों में सक्रिय भूमिका निभाएं. साथ ही स्थानीय कांग्रेस संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय बनाने और पार्टी के अधिक से अधिक प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाएं.

कांग्रेस की इस नियुक्ति को नगरीय निकाय चुनाव से पहले जमीनी संगठन को सक्रिय करने और चुनावी प्रबंधन को मजबूत करने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है. पार्टी ने नगर निगमों के साथ-साथ नगर पालिका और नगर पंचायतों में भी अलग-अलग नेताओं को जिम्मेदारी देकर स्थानीय स्तर पर चुनावी गतिविधियों की निगरानी का जिम्मा सौंपा है.

निर्मल कोसरे को बड़ी जिम्मेदारी, बने छत्तीसगढ़ कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष

वहीं कांग्रेस संगठन ने चरोदा नगर निगम के महापौर निर्मल कोसरे को छत्तीसगढ़ कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया है. निर्मल कोसरे की नियुक्ति के बाद दुर्ग जिले समेत प्रदेशभर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है.निर्मल कोसरे वर्तमान में चरोदा नगर निगम के महापौर हैं और लंबे समय से कांग्रेस संगठन में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं. वे अहिवारा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी भी रह चुके हैं. क्षेत्र में उनकी सक्रियता और संगठन के साथ लगातार जुड़ाव को देखते हुए पार्टी ने उन्हें अनुसूचित जाति विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है. निर्मल कोसरे को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का करीबी भी माना जाता है. उनकी नई नियुक्ति को कांग्रेस द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के बीच संगठन को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.