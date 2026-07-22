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निकाय चुनाव की उलटी गिनती शुरू! OBC ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट मिलते ही एक हफ्ते में तय होगा आरक्षण

नगरीय निकाय चुनाव पर बात करते यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ( ETV Bharat Jaipur )