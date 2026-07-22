ETV Bharat / state

निकाय चुनाव की उलटी गिनती शुरू! OBC ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट मिलते ही एक हफ्ते में तय होगा आरक्षण

मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि सरकार चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रक्रिया में किसी तरह की देरी नहीं होने दी जाएगी.

UDH Minister Jhabar Singh Kharra on urban local body elections
नगरीय निकाय चुनाव पर बात करते यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 22, 2026 at 7:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान में लंबे इंतजार के बाद नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां अब अंतिम दौर में पहुंचती दिख रही हैं. राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में प्रस्तावित चुनाव कार्यक्रम पेश कर दिया है और यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने साफ संकेत दिए हैं कि सरकार चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है. अब सबसे बड़ा इंतजार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट का है, जिसके आधार पर आरक्षण तय होने के बाद चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.

'OBC रिपोर्ट मिलते ही एक सप्ताह में तय होगा आरक्षण': यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट का निर्णय आ चुका है. अब राज्य निर्वाचन आयोग को सरकार की ओर से जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी, वो तत्काल उपलब्ध कराया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार चुनाव कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और प्रक्रिया में किसी तरह की देरी नहीं होने दी जाएगी. मंत्री खर्रा ने कहा कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट संबंधी निर्देशों की पालना करते हुए प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की आबादी के आंकड़े उपलब्ध करा देगा, उसके एक सप्ताह के अंदर निकायों में ओबीसी, एससी, एसटी और महिला आरक्षण तय कर दिया जाएगा. यानी चुनावी प्रक्रिया की सबसे अहम कड़ी अब आयोग की रिपोर्ट पर टिकी हुई है.

निकाय चुनाव पर क्या बोले खर्रा, देखें वीडियो (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: पंचायत-निकाय चुनाव : 5.45 करोड़ मतदाता चुनेंगे स्थानीय सरकार, 2 लाख कार्मिक और पुलिसकर्मी संभालेंगे इंतजाम, जानिए शेड्यूल

17 अगस्त से चुनावी बिगुल बजाने की तैयारी: राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में पेश प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार 17 अगस्त को चुनाव की घोषणा की जा सकती है. इसके बाद 22 अगस्त को अधिसूचना जारी होगी और 27 अगस्त तक उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर सकेंगे. नामांकन की जांच 29 अगस्त को होगी, जबकि 31 अगस्त तक नाम वापस लिए जा सकेंगे. 1 सितंबर को चुनाव चिह्नों का आवंटन किया जाएगा. प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक निकाय चुनाव दो चरणों में होंगे. पहले चरण का मतदान 6 सितंबर और दूसरे चरण का मतदान 9 सितंबर को कराया जाएगा. दोनों चरणों की मतगणना 11 सितंबर को होगी, जिसके साथ ही पार्षदों के चुनाव परिणाम घोषित हो जाएंगे.

पढ़ें: राजस्थान पंचायत और निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 15 नवंबर तक होंगे चुनाव

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव: पार्षदों के चुनाव के बाद 12 सितंबर से अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी. 19 सितंबर को मतदान और उसी दिन मतगणना कर परिणाम घोषित किए जाएंगे. इसके अगले दिन यानी 20 सितंबर को उपाध्यक्ष पद का चुनाव होगा, जिसमें सुबह से लेकर शाम तक मतदान और मतदान समाप्त होते ही मतगणना कर परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे.

पढ़ें: पंचायत-निकाय चुनाव: भाजपा ने कहा- पार्टी पूरी तरह तैयार, कांग्रेस के पास झूठ के अलावा कुछ नहीं

अब निगाहें आयोग की रिपोर्ट पर: बहरहाल, सरकार की ओर से चुनाव का पूरा खाका तैयार कर दिए जाने के बाद अब राजनीतिक दलों, संभावित उम्मीदवारों और मतदाताओं की नजर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट पर है. रिपोर्ट मिलते ही आरक्षण तय होगा और उसके बाद प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की औपचारिक प्रक्रिया रफ्तार पकड़ेगी.

TAGGED:

TRIPLE TEST FOR OBC RESERVATION
JHABAR SINGH KHARRA ON NIKAY CHUNAV
HIGH COURT ON PANCHAYAT ELECTION
17 AUGUST FOR PANCHAYAT ELECTION
PANCHAYAT AND NIKAY CHUNAV 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.