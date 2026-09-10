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NIKAY CHUNAV 2026: हाड़ौती के 1000 से ज्यादा प्रत्याशी 'बाड़ेबंदी' में पहुंचे, निगरानी के लिए लगाए पदाधिकारी और कार्यकर्ता

बारां नगर परिषद में वार्ड नंबर 16 से चुनाव लड़ रही अंतिमा यादव से रात से ही संपर्क नहीं हो पा रहा है.

BJP-Congress candidates arrive at secure location
बाड़ेबंदी में पहुंचे भाजपा–कांग्रेस प्रत्याशी (Source - Social Media)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 10, 2026 at 7:19 PM IST

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Updated : September 10, 2026 at 7:54 PM IST

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कोटा: हाड़ौती में 16 नगरीय निकाय के चुनाव संपन्न हो गए हैं. मतदान के बाद दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों में जीत के दावों के साथ ही पार्षदों को एकजुट रखने की कवायद तेज हो गई है. नगर परिषद बारां की एक प्रत्याशी नहीं मिल रही हैं. शेष लगभग सभी जगह के प्रत्याशी बाड़ेबंदी में पहुंच गए हैं. कोटा देहात जिला अध्यक्ष प्रेम गोचर का कहना है कि कार्यकर्ताओं को एक–दूसरे के परिचय के लिए एकत्रित किया गया है. जबकि कांग्रेस विधायक सीएल प्रेमी का कहना है कि पार्षद प्रत्याशियों को बाड़ेबंदी में ही रखा गया है. इन प्रत्याशियों को सांवरिया सेठ, जयपुर, नाथद्वारा, उदयपुर, बगरू और कुछ प्रत्याशियों को मध्य प्रदेश भी शिफ्ट किया है. इन पर निगरानी के लिए कुछ पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को भी भेजा गया है.

बारां की भाजपा कैंडिडेट अंतिमा यादव गायब: बारां में भाजपा की कैंडिडेट अंतिमा यादव को एससी महिला के वार्ड से टिकट मिला था. जिला अध्यक्ष नरेश सिंह सिकरवार का कहना है कि शेष सभी कैंडिडेट्स को जयपुर भेज दिया है. जबकि बारां नगर परिषद में वार्ड नंबर 16 से चुनाव लड़ रही अंतिमा यादव से रात से ही संपर्क नहीं हो पा रहा है. झालावाड़ भाजपा जिलाध्यक्ष हर्षवर्धन शर्मा ने बताया कि वार्ड पार्षद के चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों को प्रशिक्षण के लिए बाहर भेजा गया है. पार्टी स्तर पर प्रत्याशियों से संपर्क बनाए रखा जा रहा है. दूसरी तरफ, कांग्रेस की ओर से प्रत्याशियों को भी ले जाया गया है. इसे लेकर पार्टी पदाधिकारी फिलहाल खुलकर जानकारी देने से बच रहे हैं.

BJP candidate Antima Yadav in Baran
बारां में भाजपा की कैंडिडेट अंतिमा यादव (Source - Social Media)

पढ़ें: Nikay chunav 2026: बाड़मेर में मतदान खत्म होते ही बाड़ेबंदी शुरू, कांग्रेस प्रत्याशी को जबरन ले जाने की कोशिश, 2 हिरासत में

विधायक बोले, 'बाड़ेबंदी में भेजे गए': बूंदी नगर परिषद के कांग्रेस कैंडीडेट्स भी बाड़ेबंदी में भेजे गए हैं. उन्हें पहले बाइपास स्थित एक होटल में एकत्रित किया गया था. कांग्रेस के केशोरायपाटन विधायक सीएल प्रेमी कहना है कि उन्होंने प्रत्याशियों को खरीद–फरोख्त से बचाने के लिए जयपुर भेज दिया है. जिसमें इंद्रगढ़, केशोरायपाटन और देई के कैंडिडेट शामिल हैं. विधायक ने बताया कि सभी को बाड़ेबंदी में ही रखा गया है. कोटा जिले में रामगंज मंडी और सुकेत के भाजपा प्रत्याशियों को पहले रावतभाटा और वहां से सांवरिया सेठ के बाद आगे ले जाया गया है. सांगोद, सुल्तानपुर व इटावा के भाजपा–कांग्रेस कैंडीडेट्स भी बाड़ेबंदी में पहुंच गए हैं.

पढ़ें: मतदान खत्म होते ही BJP का 'ऑपरेशन बोर्ड' शुरू, प्रशिक्षण वर्ग के नाम पर पार्षद प्रत्याशियों की 'बाड़ेबंदी'

16 जगह के 1 हजार से ज्यादा प्रत्याशी : बारां, झालावाड़ और बूंदी नगर परिषद के चुनाव हुए हैं. इसके अलावा कोटा में रामगंज मंडी, सुकेत, सांगोद, इटावा और सुल्तानपुर में चुनाव हुए हैं. इसके बाद बारां जिले में अंता और सीसवाली में चुनाव हो गए हैं. झालावाड़ में भवानी मंडी, डग और झालरापाटन में चुनाव हुए हैं. बूंदी में इंद्रगढ़, केशोरायपाटन व देई में चुनाव हुए हैं. इन 16 जगह पर 539 वार्ड हैं. ऐसे में यहां पर कांग्रेस और भाजपा के मिलकर 1076 कैंडिडेट हैं. जबकि उनके साथ कुछ निर्दलीय कैंडिडेट को भी ले जाया गया है. हालांकि बूंदी भाजपा के तीन कैंडिडेट बाड़ेबंदी में नहीं गए हैं. जिनमें भरत शर्मा सहित अन्य दो हैं. जिला अध्यक्ष रामेश्वर मीणा का कहना है कि उन्होंने प्रत्याशियों बाड़ेबंदी में भेज दिया है.

Last Updated : September 10, 2026 at 7:54 PM IST

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