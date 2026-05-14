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पीएम मोदी की अपील का असर, साइकिल से बीजेपी कार्यालय पहुंचे कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा

पंचकूला में नवनिर्वाचित मेयर और चेयरमैन का सम्मान समारोह: पंचकमल में आयोजित इस कार्यक्रम में निकाय चुनाव में नवनिर्वाचित मेयर और चेयरमैन का सम्मान किया जा रहा है. समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भाजपा प्रदेश प्रभारी डॉ सतीश पूनिया तथा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली भी मौजूद रहेंगे.

चंडीगढ़: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पर्यावरण संरक्षण, फिटनेस और ईंधन बचत को लेकर की गई अपील का असर अब भाजपा नेताओं की कार्यशैली में भी दिखाई देने लगा है. इसी कड़ी में हरियाणा सरकार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा गुरुवार को पंचकूला स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय पंचकमल में आयोजित निकाय चुनाव सम्मान समारोह में साइकिल पर पहुंचे.

साइकिल से बीजेपी ऑफिस पहुंचे अरविंद शर्मा: कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा का साइकिल से कार्यक्रम में पहुंचना केवल एक व्यक्तिगत पहल नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडियाज़ पर्यावरण संरक्षण और जनभागीदारी के संदेश को जमीन पर उतारने के रूप में देखा जा रहा है. भाजपा लगातार यह संदेश देने का प्रयास कर रही है कि सरकार और संगठन केवल नीतियों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि जनहित के अभियानों को स्वयं अपनाकर उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहे हैं.

सादगी और अनुशासन का संदेश: कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा 'पीएम मोदी अपील के बाद हर कोई अपने-अपने तरीके से ईंधन बचा रहा है. कोई ऑटो से, कोई बस से, तो कोई साइकिल से, हर कोई अपने तरीके से ईंधन बचाने में जुटा है. इसी कड़ी में मैं भी साइकिल से बीजेपी कार्यालय पंचकूला जा रहा हूं.' बता दें कि निकाय चुनावों में भाजपा की जीत के बाद आयोजित सम्मान समारोह में साइकिल से पहुंचकर डॉ अरविंद शर्मा ने कार्यकर्ताओं और आमजन को सादगी, अनुशासन और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का संदेश दिया. भाजपा इसे विकास के साथ जिम्मेदार जीवनशैली के मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर रही है.

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