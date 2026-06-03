दिल्ली में सुधरेगी नागरिक सुविधाएं: उपराज्यपाल ने MCD के साथ की उच्च-स्तरीय बैठक, अवैध निर्माणों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश
दिल्ली में नागरिक सेवाओं को गति देने के उद्देश्य से उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने नगर निगम के साथ एक महत्वपूर्ण उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की.
Published : June 3, 2026 at 11:11 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में नागरिक सेवाओं को सुदृढ़ करने और शहरी बुनियादी ढांचे को नई गति देने के उद्देश्य से उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने नगर निगम के साथ एक महत्वपूर्ण उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की. बैठक में राजधानी के निवासियों के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और नियोजित वातावरण सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया. इस दौरान उपराज्यपाल ने स्पष्ट किया कि दिल्ली के नागरिकों को एक गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.
अवैध निर्माणों पर 'जीरो टॉलरेंस': बैठक के दौरान उपराज्यपाल ने राजधानी में लगातार बढ़ रहे अवैध निर्माणों पर गहरी चिंता व्यक्त की. उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि भवन निर्माण उपनियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए. अवैध संरचनात्मक विस्तार को रोकने के लिए निगम को एक समयबद्ध रणनीति तैयार करने का आदेश दिया गया है. उपराज्यपाल ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ निर्णायक और त्वरित कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की दुर्घटना को टाला जा सके.
मानसून की तैयारियों और सफाई पर जोर': आगामी मानसून सत्र को देखते हुए उपराज्यपाल ने स्टॉर्म वॉटर ड्रेन (तूफानी जल निकासी नालियों) की समयबद्ध डी-सिल्टिंग करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने जलभराव की समस्या को रोकने के लिए नालियों की सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर पूरा करने पर जोर दिया. इसके साथ ही, धूल प्रदूषण कम करने के लिए सड़कों और फुटपाथों की तत्काल मरम्मत के निर्देश दिए गए हैं. स्वच्छता मानकों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए दिल्ली भर में कचरा उठाव प्रक्रिया को और तेज करने के लिए कहा गया है.
पीएम-उदय और जन-भागीदारी पर फोकस: जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए उपराज्यपाल ने 'पीएम-उदय' योजना की गति को तेज करने के निर्देश दिए. यह योजना विशेष रूप से उन निवासियों के लिए महत्वपूर्ण है जो दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहते हैं. इसके अलावा, सार्वजनिक पार्कों के कायाकल्प के लिए उन्होंने एक सहभागी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व ढांचा तैयार करने का प्रस्ताव दिया. इस पहल का उद्देश्य कॉर्पोरेट जगत के सहयोग से दिल्ली के पार्कों को हरा-भरा और सुरक्षित बनाना है.
प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप विकास : उपराज्यपाल ने कहा कि दिल्ली का यह सर्वांगीण विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'समावेशी विकास' के विजन से प्रेरित है. उन्होंने अधिकारियों से आह्वान किया कि वे मिशन मोड में कार्य करें ताकि राजधानी के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ, सुरक्षित और नियोजित आवास मिल सके. इस बैठक के बाद निगम अधिकारियों ने विश्वास दिलाया है कि उपराज्यपाल के निर्देशों का पालन करते हुए दिल्ली की नागरिक बुनियादी संरचना में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे.
ये भी पढ़ें :