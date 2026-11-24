ETV Bharat / state

चर्चाओं में बदरीनाथ स्वावलंबन मॉडल, ₹1.57 करोड़ से अधिक की आय, जानिए कैसे

बदरीनाथ नगर पंचायत ( ETV Bharat )

चमोली: बदरीनाथ धाम में नागरिक सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए नगर पंचायत ने स्वावलंबन का एक नया मॉडल विकसित किया है. ईको पर्यटन शुल्क के माध्यम से अर्जित राजस्व से धाम में पथ प्रकाश, सफाई, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और विभिन्न विकास कार्यों को गति दी जा रही है. इसके साथ ही तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए एंबुलेंस संचालन सहित अन्य व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं. नगर पंचायत की यह पहल जनपद के अन्य नगर निकायों के लिए भी प्रेरणास्रोत बन रही है.

नगर पंचायत बदरीनाथ की ओर से वर्ष 2022 में जारी गजट अधिसूचना के बाद धाम में आने वाले वाहनों से ईको पर्यटन शुल्क लिया जा रहा है. इसके तहत चारपहिया वाहन से 60 रुपये, टेंपो ट्रैवलर एवं मिनी बस से 100 रुपये, बस से 120 रुपये और हेलीकॉप्टर से एक हजार रुपये प्रति प्रवेश शुल्क निर्धारित है. इस मद से प्राप्त आय का उपयोग पर्यटन विकास, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सफाई व्यवस्था, विकास कार्यों, यात्रा काल में अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती और बैरियर संचालन पर किया जाता है.