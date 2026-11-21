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गुरु नानक जयंती की शोभायात्रा को लेकर रांची में ट्रैफिक डायवर्ट, भारी और छोटे मालवाहक वाहनों की एंट्री पर रोक

रांची का ट्रैफिक ( ETV Bharat )

रांचीः गुरु नानक जयंती के अवसर पर 22 नवंबर को राजधानी रांची में निकलने वाली नगर कीर्तन सत्संग शोभायात्रा को लेकर यातायात पुलिस ने विशेष व्यवस्था की है.

इस शोभायात्रा के दौरान शहर के कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा. वहीं, भारी और छोटे मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर भी अलग-अलग समय के लिए रोक लगाई गई है. यातायात पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से इस संबंध में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है.