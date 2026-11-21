गुरु नानक जयंती की शोभायात्रा को लेकर रांची में ट्रैफिक डायवर्ट, भारी और छोटे मालवाहक वाहनों की एंट्री पर रोक
गुरु नानक जयंती की शोभायात्रा को लेकर रांची में ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है. रिपोर्ट- प्रशांत कुमार.
Published : November 21, 2026 at 5:59 PM IST
रांचीः गुरु नानक जयंती के अवसर पर 22 नवंबर को राजधानी रांची में निकलने वाली नगर कीर्तन सत्संग शोभायात्रा को लेकर यातायात पुलिस ने विशेष व्यवस्था की है.
इस शोभायात्रा के दौरान शहर के कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा. वहीं, भारी और छोटे मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर भी अलग-अलग समय के लिए रोक लगाई गई है. यातायात पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से इस संबंध में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है.
क्या है आदेश
जारी आदेश के अनुसार, 22 नवंबर को सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक भारी मालवाहक वाहनों का शहर में प्रवेश बंद रहेगा. ऐसे वाहन रिंग रोड से होकर अपने गंतव्य तक जा सकेंगे. हालांकि, नो-एंट्री का समय पूर्ववत रहेगा. वहीं, दोपहर 2 बजे से रात 12 बजे तक छोटे मालवाहक वाहनों के प्रवेश और परिचालन पर भी रोक रहेगी.
इन रास्तों पर वाहनों की आवाजाही रहेगी बंद
दोपहर 2 बजे से रात 12 बजे तक रेडियम चौक से शहीद चौक, फिरायालाल चौक, सर्जना चौक, रतन पीपी चौक होते हुए सुजाता चौक तक सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा. इसके अलावा शोभायात्रा के गुजरने वाले मार्गों पर भी वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी.
शोभायात्रा के मद्देनजर दोपहर 2 बजे से इसके समापन तक पिस्का मोड़ से मेन रोड, दुर्गा मंदिर रोड, न्यू मार्केट चौक, किशोरी यादव चौक, महावीर चौक और शहीद चौक तक वाहनों का परिचालन बंद रहेगा. वहीं, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मेट्रो गली से बिरसा मैदान तक और शाम 5 बजे तक सुजाता चौक से गुरुनानक पब्लिक स्कूल पीपी कंपाउंड तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी.
इन रास्तों से निकल सकेंगे वाहन
सुजाता चौक से मेन रोड की ओर जाने वाले वाहन चालक रतन पीपी चौक से दाएं मुड़कर करबला चौक होते हुए अपने गंतव्य तक जा सकेंगे. जरूरत के अनुसार अन्य मार्गों पर भी वाहनों को डायवर्ट किया जाएगा. यातायात पुलिस ने रांचीवासियों से अपील की है कि दोपहर 2 बजे से शोभायात्रा समाप्त होने तक बिरसा मैदान, मेट्रो गली, दुर्गा मंदिर रोड, न्यू मार्केट चौक, किशोरी यादव चौक, महावीर चौक, शहीद चौक, फिरायालाल चौक, सर्जना चौक, काली मंदिर चौक, रतन पीपी चौक और सुजाता चौक वाले मार्गों का कम से कम इस्तेमाल करें.
श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग की व्यवस्था
इस शोभायात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं से अपने वाहन रामविलास पेट्रोल पंप के बगल में स्थित सुरजीत मोटर (पंजाबी गैराज) और रामविलास पेट्रोल पंप के सामने शारदा नंद बाल मंदिर स्कूल में पार्क करने की अपील की गई है. यातायात पुलिस ने लोगों से अपील की है कि निर्धारित पार्किंग स्थलों का ही इस्तेमाल करें और ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें.
इसे भी पढ़ें- दीपावली के बाद छठ महापर्व की तैयारी में जुटा देवघर प्रशासन, 51 छठ घाटों का हो रहा निरीक्षण
इसे भी पढ़ें- रांची की सड़कों पर उतरे यमराज, परिवहन सचिव ने दी चेतावनी, ट्रैफिक नियम तोड़े तो जान पर पड़ेगी भारी
इसे भी पढ़ें- दुर्गा पूजा के दौरान लापरवाहीः बिना हेलमेट वालों की भरमार, रांची में 12 दिन में 38,290 चालान