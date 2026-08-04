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हांसी में डेढ़ घंटे की बारिश से शहर की सड़कें बनीं तालाब, लोगों को हुई भारी परेशानी, ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट

हांसी : मानसून की पहली तेज बारिश ने हांसी नगर की व्यवस्थाओं की हकीकत सामने ला दी. महज डेढ़ घंटे की बारिश ने पूरे शहर को जलमग्न कर दिया. हांसी बस स्टैंड, डीसी निवास रोड, एसडी महिला महाविद्यालय रोड, अंबेडकर चौक, त्रिकोणा पार्क, श्याम बाबा मंदिर समेत शहर के कई प्रमुख इलाकों में भारी जलभराव देखने को मिला. सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं और लोगों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

दावों की खुल गई पोल : जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग लगातार दावा करता रहा कि सीवरेज लाइनों, नालों और डिस्पोजल सिस्टम की सफाई पूरी कर ली गई है और इस बार जलभराव नहीं होगा. लेकिन पहली ही बारिश में इन दावों की पोल खुलती नजर आई. शहर के कई इलाकों में पानी भरने से लोगों ने विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि सफाई केवल कागजों तक सीमित रही.

हांसी में डेढ़ घंटे की बारिश से शहर की सड़कें बनीं तालाब (ETV Bharat)

हर साल बारिश में यही कहानी : ग्राउंड जीरो पर लोगों ने बताया कि हर साल बारिश के दौरान यही हालात बनते हैं, लेकिन स्थायी समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता. नागरिकों का कहना है कि यदि पहली बारिश में ही शहर की ये स्थिति है तो आगे लगातार होने वाली बारिश में हालात और भी गंभीर हो सकते हैं. डिलिवरी बॉय आकाश ने कहा कि बारिश के बाद सीवरेज जाम होने से सड़कों पर पानी भर जाता है, जिससे लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है. वहीं ओमप्रकाश ने बताया कि वर्षों से ये समस्या बनी हुई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही. उन्होंने विधायक पर भी ध्यान नहीं देने का आरोप लगाते हुए कहा कि चार घंटे में पानी निकालने का दावा केवल बयानबाजी साबित हुआ.