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मेरठ में सीएम ग्रिड योजना का काम धीमा, लोग नाराज; अफसरों का दावा- समय से पूरे होंगे काम

मेरठ में सीएम ग्रिड योजना का काम धीमा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: सीएम ग्रीड योजना के तहत मेरठ शहर के कायाकल्प को लेकर काम की गति को लेकर लोगों में नाराजगी है. हालांकि अफसरों का दावा है कि निर्धारित समय में काम पूरा हो जाएगा. ETV भारत की टीम ने शहर के उन रास्तों पर जाकर रियलिटी किया, जहां विकास कार्य चल रहे हैं. आइए जानते हैं क्या है मेरठ में विकास की गति. मेरठ शहर में इन दिनों सड़कों को सुधारने का काम चल रहा है. इस वजह से सड़कों पर जगह-जगह गड्ढे भी दिखाई देते हैं. वहीं काम करती हुई टीमें भी दिखती हैं. हालांकि लोगों को सीएम ग्रिड योजना के काम की वजह से परेशानी भी हो रही है. मानसून दस्तक देने वाला है. ऐसे में शहरवासियों को डर सता रहा है कि सड़कों पर निर्माण कार्य के चलते जो खुदाई हो रही है, वह उनके लिए नासूर न बन जाए. इस बात को अधिकारी भी समझ रहे हैं और काम निर्धारित समय सीमा में हो, इसकी मॉनिटरिंग हो रही है. अफसरों का दावा- समय से पूरे होंगे काम. (Video Credit: ETV Bharat) मेरठ के नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने बताया कि सीएम ग्रिड योजना में अगर हम शुरुआत से देखें तो तीन फेज में सड़कों का चयन हुआ है. फेस-1 में तेजगढ़ी से गांधी आश्रम तक की सड़क को इस योजना में शामिल किया गया है. इस रोड का अब तक लगभग 85 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है. इसकी निर्धारित समय सीमा की बात करें तो 31 मई तक इस काम को पूरा हो जाना चाहिए था. गर्मी की वजह से शटडाउन लेने में समस्या आ रही थी और विद्युत लाइन से संबंधित वहां कुछ काम था. फिर भी इस महीने के अंत तक काम पूरा हो जाएगा. फेज-2 में शहर की 4 सड़कें चयनित की गई हैं. इन चारों सड़कों का कार्य प्रगति पर है. निर्धारित समय सीमा में इनका काम पूरा हो जाएगा. इनमें मेरठ नगर के रंगोली रोड जिसका 50 प्रतिशत काम पूरा हो गया है. फुटपाथ का काम शेष है. बच्चा पार्क रोड का विद्युत संबंधित काम पूरा कर लिया गया है. फुटपाथ निर्माण के कार्य की यहां शुरुआत हो चुकी है. अगले डेढ़ महीने में पूरा हो जाएगा. इसी तरह साकेत से गांधी आश्रम तक कार्य प्रगति पर है, निर्धारित समय सीमा में यह काम पूरा कर लिया जाएगा.