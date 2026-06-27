मेरठ में सीएम ग्रिड योजना का काम धीमा, लोग नाराज; अफसरों का दावा- समय से पूरे होंगे काम
मेरठ शहर के ट्रांसपोर्ट नगर में सीएम ग्रिड योजना के तहत कार्य में प्रगति है. नगर निगम फॉलोअप ले रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 27, 2026 at 11:19 AM IST
मेरठ: सीएम ग्रीड योजना के तहत मेरठ शहर के कायाकल्प को लेकर काम की गति को लेकर लोगों में नाराजगी है. हालांकि अफसरों का दावा है कि निर्धारित समय में काम पूरा हो जाएगा. ETV भारत की टीम ने शहर के उन रास्तों पर जाकर रियलिटी किया, जहां विकास कार्य चल रहे हैं. आइए जानते हैं क्या है मेरठ में विकास की गति.
मेरठ शहर में इन दिनों सड़कों को सुधारने का काम चल रहा है. इस वजह से सड़कों पर जगह-जगह गड्ढे भी दिखाई देते हैं. वहीं काम करती हुई टीमें भी दिखती हैं. हालांकि लोगों को सीएम ग्रिड योजना के काम की वजह से परेशानी भी हो रही है.
मानसून दस्तक देने वाला है. ऐसे में शहरवासियों को डर सता रहा है कि सड़कों पर निर्माण कार्य के चलते जो खुदाई हो रही है, वह उनके लिए नासूर न बन जाए. इस बात को अधिकारी भी समझ रहे हैं और काम निर्धारित समय सीमा में हो, इसकी मॉनिटरिंग हो रही है.
मेरठ के नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने बताया कि सीएम ग्रिड योजना में अगर हम शुरुआत से देखें तो तीन फेज में सड़कों का चयन हुआ है. फेस-1 में तेजगढ़ी से गांधी आश्रम तक की सड़क को इस योजना में शामिल किया गया है. इस रोड का अब तक लगभग 85 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है.
इसकी निर्धारित समय सीमा की बात करें तो 31 मई तक इस काम को पूरा हो जाना चाहिए था. गर्मी की वजह से शटडाउन लेने में समस्या आ रही थी और विद्युत लाइन से संबंधित वहां कुछ काम था. फिर भी इस महीने के अंत तक काम पूरा हो जाएगा.
फेज-2 में शहर की 4 सड़कें चयनित की गई हैं. इन चारों सड़कों का कार्य प्रगति पर है. निर्धारित समय सीमा में इनका काम पूरा हो जाएगा. इनमें मेरठ नगर के रंगोली रोड जिसका 50 प्रतिशत काम पूरा हो गया है. फुटपाथ का काम शेष है.
बच्चा पार्क रोड का विद्युत संबंधित काम पूरा कर लिया गया है. फुटपाथ निर्माण के कार्य की यहां शुरुआत हो चुकी है. अगले डेढ़ महीने में पूरा हो जाएगा. इसी तरह साकेत से गांधी आश्रम तक कार्य प्रगति पर है, निर्धारित समय सीमा में यह काम पूरा कर लिया जाएगा.
उन्होंने बताया कि अब तक 30 प्रतिशत कार्य यहां भी हो चुका है. नगर निगम लगातार सभी सड़कों के कार्य का फॉलोअप भी ले रहा है. शारदा रोड पर काम तीव्र गति से चल रहा है. अभी तक 25 से 30 प्रतिशत काम भी हो चुका है.
मेरठ शहर के ट्रांसपोर्ट नगर में सीएम ग्रिड योजना के तहत कार्य में प्रगति है, वहां अब तक 40 प्रतिशत कार्य हो चुका है. वर्तमान में फुटपाथ का कार्य अब शुरु हो गया है. मेरठ के नई सड़क के कायाकल्प का भी प्लान सीएम ग्रीड योजना में है. 12 महीने में इस रोड का कार्य भी पूरा कर लिया जाएगा.
मेरठ के नगर आयुक्त सौरभ गंगवार का कहना है कि फेज-1 और फेज-2 में जितने भी काम चल रहे हैं, वह सभी इसी वर्ष पूरे हो जाएंगे. फेज 3 में भी अभी 4 और रोड सीएम ग्रिड योजना के तहत चिन्हित हैं. इनका टेंडर निकाला गया है. कंकरखेड़ा रोड के लिए टेंडर हो गया है.
सीनियर सिटीजन और आरटीआई एक्टिविस्ट संदीप चहल बताते हैं कि वह काम की गति से संतुष्ट नहीं हैं. उन्होंने बताया कि जो काम हो रहे हैं, उसमें मैनपावर कम लगी है. अगर मैनपावर नहीं बढ़ाई तो बारिश में शहरवासियों को दिक्कत हो सकती है.
बागपत के सांसद राजकुमार सांगवान के घर के सामने भी सड़क के निर्माण कार्य और नाला निर्माण की वजह से सड़क जर्जर हालत में है. वहीं एमएलसी अश्वनी त्यागी के घर के नजदीक में भी सड़क टूटी पड़ी है.
ऐसे में शहरवासी कहते हैं कि आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब महीनों से जनप्रतिनिधियों के घर के पास ही काम पूरा नहीं हो पा रहा तो बाकी शहर के क्या हालात हैं.
लोग मानते हैं कि बरसात से पहले नगर निगम के अफसरों ने अगर कार्यदाई संस्था पर शिकंजा नहीं कसा तो रास्तों से निकलना दुभर हो जाएगा. मेरठ में अब तक कई हादसे भी खुदी सड़कों की वजह से हो चुके हैं. ऐसे में निश्चित ही रफ्तार बढ़ाने की आवश्यकता है.
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